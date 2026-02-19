【開催報告】ジョーシス、IT部門責任者向け招待制イベント「第2回 JOSYS EXECUTIVE CLUB」を麻布台ヒルズにて開催

ジョーシス株式会社

SaaS統合管理プラットフォーム「Josys」を提供するジョーシス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：松本 恭攝、以下ジョーシス）は、2026年1月20日（火）、麻布台ヒルズ 森JPタワーにて、企業のIT部門責任者（CIO、本部長クラス）を対象とした招待制イベント「第2回 JOSYS EXECUTIVE CLUB」を開催いたしました。

本イベントには、金融、通信、製造など日本を代表する大手企業のITリーダー30名が集結。「日本企業のDX促進」をテーマに、最新のセキュリティ脅威への対策や、AIを活用した自律型SaaSマネジメントの未来について、講演とワークショップを通じて熱い議論が交わされました。

■ 開催の背景

昨今、企業のDX（デジタルトランスフォーメーション）が進む一方で、SaaS利用の急増に伴う「管理の複雑化」や、認証情報を狙うサイバー攻撃といった「新たなセキュリティリスク」が経営課題となっています。

「JOSYS EXECUTIVE CLUB」は、こうした課題に直面するDX推進者たちが、実践的な知見を共有し、変革を加速させるためのコミュニティとして発足しました。第2回となる今回は、特に喫緊の課題である「インフォスティーラー（情報窃取マルウェア）」の脅威と、次世代のITガバナンスに焦点を当てました。

■ セッションハイライト

【基調講演】SaaSから始まるコーポレート汚染 ～インフォスティーラーが変えたSaaSの立ち位置～

東京大学 先端科学技術研究センター 客員研究員 西尾 素己 氏

基調講演には、サイバーセキュリティの第一人者である西尾素己氏が登壇。昨今被害が拡大している「インフォスティーラー型攻撃」について、日本国内での感染実態や、認証情報が闇市場で売買されるメカニズムを解説いただきました。

西尾氏は、「現代の攻撃者は正当な認証情報を持った状態で攻撃を開始するため、SaaSが攻撃の入り口（最大の弱点）になり始めている」と指摘。従来の境界防御だけでなく、SaaSアカウントの厳格な管理とモニタリングの重要性を強く訴えました。

【ジョーシス セッション】AIが主導する自律型SaaSマネジメント

ジョーシス株式会社 代表取締役社長 松本 恭攝





続いて弊社代表の松本より、DX加速とガバナンス強化を両立させるための「次世代ITプラットフォーム」構想について発表いたしました。

松本は、複雑化するIT管理・運用に対し、AIを活用した自律型プラットフォームとアウトソーシングを融合させた統合サービスの重要性を提示。「守り」のIT管理から、企業の成長を支える「攻め」のIT基盤への転換について語りました。

【ワークショップ・懇親会】

講演後は、参加者同士によるワークショップおよび懇親会を実施。業界の垣根を超えたネットワーキングが行われ、「各社のSaaS管理体制」や「セキュリティ教育のあり方」などについて活発な情報交換が行われました。議論が深まるにつれ、多くの課題が業種を問わず共通していることが浮き彫りとなりました。

その後の懇親会では、自然と業種の垣根を超えた交流が活性化していました。「他業界ではどのようにガバナンスを効かせているか」「先進的なセキュリティ教育の事例」など、普段の業務内では得難い「異業種のリアルな知見」を求め、多くの参加者が積極的に情報交換を行いました。参加者からは「様々な業種の方とコミュニケーションを図れるのは非常に有意義で助かります。」との声が挙がりました。

■ 参加者の声（アンケートより抜粋）

イベント終了後のアンケートでは、満足度について多くの高評価をいただきました。

- 西尾先生の講演は、サイバー攻撃の新たな動きについて非常に示唆に富んでおり、強く響きました。認証情報管理やSaaS管理の重要性を再認識しました。（製造業・IT部門長）- 他社の動向やトレンドを理解する上で非常に有益な時間でした。（金融業・システム企画担当）- SaaSに関したセキュリティの最新情報をキャッチできました（IT・DX推進担当）

■ 今後の展望

Josysは、今後も「JOSYS EXECUTIVE CLUB」の定期開催を通じて、日本のトップ企業のITリーダー同士が繋がり、知見を共有できる場を提供してまいります。また、イベントで得られた知見を製品・サービス開発に活かし、日本企業の安全で効率的なDX推進を支援してまいります。

■ 【関連情報】西尾素己氏 出演Podcastのご紹介

今回の基調講演でも触れられた「最新のセキュリティトレンド」や「日本企業が直面する課題」について、西尾氏がゲスト出演されたPodcast「ジョーシスサイバー地経学研究所(JCGR)」でも詳しくお話しいただいています。イベントにご参加いただけなかった方も、ぜひこちらからご視聴ください。

Podcast名：

ジョーシスサイバー地経学研究所（JCGR）

出演回タイトル：

- 有名ホワイトハッカーが語るアサヒHDサイバー攻撃の裏側：境界型防御の終焉と「潜伏の技術」- 「数万通りの侵入経路」にどう立ち向かうか。バックアップの盲点と、問われる経営の技術リテラシー

視聴URL：

前半 https://open.spotify.com/episode/5q9vd4A9Xq8flsFcwQrJRw

後半 https://open.spotify.com/episode/6pOpaeSqxi86tRQFJZWE5J

