建設DXを支える次世代デジタル人材育成へ シーティーエス 成長戦略の一環として6年ぶりに新卒採用を再開

建設ICTの専門企業として、全国の建設現場の課題解決を支援する株式会社シーティーエス（本社：長野県上田市、代表取締役 社長執行役員：横島 泰蔵、以下CTS）は、6年ぶりに新卒採用を再開いたします。建設業界では、人材不足や高齢化が進む一方で、建設DXの活用による生産性向上が急務となっています。こうした業界課題に向き合う中で、当社では次世代を担う人材育成を重要な成長戦略の一つと位置づけました。本取り組みを通じて、建設業のデジタル化・DXを支える人材基盤を中長期的に強化し、持続的な事業成長の実現とともに、業界全体の発展に貢献することを目指します。

■新卒採用再開の背景と狙い

近年、世界的なデジタル化の進展やICT技術の急速な発展により、建設業界は大きな転換期を迎え、当社を取り巻く事業環境は大きく変化しています。この変化は今後さらに加速し、新たな発想や技術を柔軟に取り入れていく力が求められています。当社はこれまで、全国展開による事業拡大を進める中で、即戦力となるキャリア採用を中心に人材ポートフォリオの強化を行ってきました。その結果、専門性の高い人材基盤を構築してきた一方で、社員の平均年齢は45歳、全体の約6割を40代・50代が占めています。

こうした環境変化と自社の現状を踏まえ、当社では新卒採用を再開し、デジタルネイティブ世代の新しい視点や発想を取り入れながら、未来の建設DXを牽引する人材を自社で育てていく方針を決定しました。

■募集職種など

今回の採用では、建設DXに関わる営業・技術・企画・サポートなど多様な職種で、学んできた知識をもとに自らのアイデアを現場で活かせる人材を求めています。文系・理系、学部不問で、未経験者に対する充実した研修制度を完備しています。

■経営基本方針と人材育成への姿勢

当社は、東京証券取引所プライム市場に上場する企業として、長期的な視点に立った人材育成に取り組んでいます。上場企業としての透明性と安定した経営基盤は、社員一人ひとりが将来を見据えて、成長を目指して挑戦できる土台になると考えています。また、経営基本方針として社員に対する姿勢を明確に定め、日々の人材育成や組織づくりに反映しています。これらの環境のもと、若手社員が主体的に挑戦しながら自分らしいキャリアを築いていけるよう、継続的な育成と支援に力を入れています。新卒採用は、こうした考え方を具体的な形として実行する取り組みの一つです。

【経営基本方針 「社員に対する姿勢」】

・仕事においては創造力とチャレンジ精神を第一に、「自ら学び、自ら実践し、自ら成果を実感できる」環境を実現する

・処遇においては公平性を第一に、「能力＝成果、評価＝報酬」を基本に実践する。

■人事担当者のコメント

建設業界のデジタル化が加速する中で、次世代を担う人材の育成は、重要な使命だと考えています。今回の新卒採用再開は、未来の建設ICTを担う人材を中長期的な視点で育て、業界の発展に貢献していくための大きな一歩です。これまでも当社では、人材育成を重要な柱と位置づけ、若手社員が安心して挑戦し、成長できる環境づくりや、働きやすさを前提とした制度づくりに継続的に取り組んできました。これから入社される皆さんには、建設DXを現場で支える担い手として、新しい発想と行動力で、業界の未来をともにつくっていく存在になってほしいと願っています。

【福利厚生・社内制度】

・4期連続のベースアップ

・年間休日数の増加

・育児休暇・時短勤務制度の導入（育休取得率100%）

・有給取得推奨プログラム（取得率80％）

・残業時間削減（平均残業時間5時間／月）

・家族旅行補助金制度

・飲食補助制度（暑気払い、忘年会等の交流会補助）

・確定拠出年金制度（企業型DC）

・従業員持株会

・入院・傷病・疾病などの補助金制度

・営業車貸与制度 ※営業職に限る

・会員制サービス ベネフィットステーションを活用して様々なサービスを利用可

■先輩社員の声

建設業界が直面する人手不足やDX推進の課題を、私たちは現場で働く中で日々実感しています。営業として建設現場を支援する社員、新商品の企画を担う社員、事務やサポート業務を通じてお客様に寄り添う社員。働き方や役割はさまざまですが、共通しているのは「自分たちの仕事が、建設業界の効率化や全国各地での社会インフラの維持につながっている」という実感です。現場の声に向き合いながら挑戦を重ねる中で、専門性を磨き、自分自身の成長を感じられる環境があります。会社は私たち従業員の成長と生活をサポートする環境を整えてくれているので、失敗を恐れずにチャレンジできるのだと感じています。同じ想いを持って、建設業の未来を支える仕事に挑戦してくれる仲間と出会えることを、私たちは楽しみにしています。

仲間と支え合いながら、一緒に成長していける職場です。先輩と後輩の距離が近く、成長しやすい環境です。最先端の機器にふれることでスキルアップが早いのも特徴です。女性社員も数多く活躍しています。

エントリーは「マイナビ2027」から

https://job.mynavi.jp/27/pc/search/corp87331/outline.html

【会社概要】

社名：株式会社シーティーエス

本社所在地：長野県上田市古里115

代表取締役 社長執行役員：横島 泰蔵

設立：1972年4月11日

HP：https://www.cts-h.co.jp/

TEL：0268-26-3700（代表）

FAX：0268-26-2102（代表）

■ 株式会社シーティーエスについて

1972年の創業以来、土木・建設業界及び測量業界のお客様向けに、測量計測機器の販売・保守、ならびにシステム機器や測量計測機器のレンタル事業を展開してまいりました。「全国の建設現場の課題を、デジタルデータサービスと測量計測システムを中心に、身近なサポートで解決する」ことを理念に掲げ、建設ICTの専門企業として、調査・設計・施工・維持管理・修繕に至る建設生産システム全体の効率化・高度化に取り組んでいます。『ハードを主体としたITインフラのレンタル企業』から『データ・情報関連サービスを統合的に提供する企業』への変身を中期経営方針として見据え、官公庁市場に向けたクラウド映像ソリューションの提供等を通じて、全国規模でのネットワーク構築と現場の見える化、情報・データ利活用を推進しています。