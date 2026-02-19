ネットのクチコミは、現代における『地域の噂話』。 AIが勝手に広めてしまう前に、 葬儀社が始めておくべき対策とは？｜セミナー開催

株式会社カンリー

Google ビジネスプロフィール、Yahoo!プレイス、Appleマップなどの3大地図媒体、HP、アプリ、SNSなどの店舗集客媒体の一元管理サービス「カンリー店舗集客」の開発・提供を行う株式会社カンリー（所在地：東京都品川区、代表取締役：辰巳 衛,秋山 祐太朗）は2026年3月10日（火）・11日（水）・12日（木）の3日程で葬儀業界向けセミナー「ネットのクチコミは、現代における『地域の噂話』。 AIが勝手に広めてしまう前に、 葬儀社が始めておくべき対策とは？」をオンライン開催いたします。

詳細・お申込みはこちらをクリック :https://attendee.bizibl.tv/sessions/seTLSlx5ucyO?s=k2v2f4osim8&utm_source=260310_seminar&utm_medium=seminar&utm_campaign=prtimes

葬儀社選びの鍵となる「地域の評判」。

かつては井戸端会議で回っていたその情報は、今や「ネット上のクチコミ」へと場所を移しています。

- うちのお客様は、ネットをあまり見ていない- AIなんてまだ先の話

もしそうお考えなら、少し要注意かもしれません。

実はすでに、AIが自動的にクチコミを読み込み、「この葬儀社の評判」として勝手に要約・表示してしまう時代になっています。「見ていないから」と放置している間に、その評価が定着し始めているのです。

本セミナーでは、こうしたAI検索の現状と、デジタルに詳しくなくても始められる「評判管理の備え」の基本を解説します。

これからの時代に選ばれるためのヒントとして、ぜひご参加ください。

■こんな方におすすめ

- 葬儀社・斎場を運営する経営者・責任者様- 施行の質には自信があるのに、問い合わせや依頼が伸び悩んでいる方- ネットやクチコミへの対応が「現場任せ」あるいは「放置」気味の方

■参加するメリット

- クチコミとAI検索の知られざる現状がわかる- アンケートで見る「葬儀社選び」の鍵がわかる- 「評判管理」はじめの一歩がわかる

＜開催概要＞

日 時：LIVE配信：3月10日（火） 13時00分～13時30分

録画配信 ：3月11日（水） 13時00分～13時30分

録画配信 ：3月12日（木） 13時00分～13時30分

開催場所：オンライン開催

参加費用：無料

講演内容：ネットのクチコミは、現代における『地域の噂話』。

AIが勝手に広めてしまう前に、 葬儀社が始めておくべき対策とは？

LIVE配信を含め、3日間にわたり配信予定ですので、ぜひ、ご都合のよい日程でご参加ください。

株式会社カンリー

マーケティング部 斎藤 綾

大学を卒業後、動物医薬品の商社に入社し動物病院向けに動物医薬品・ペットフードの営業、動物病院の経営戦略を実施。

その後、約7年間にわたり獣医療業界向けのマーケティング支援に従事し、デジタル施策の企画・運用、データ分析を担当。

現在は、株式会社カンリーのマーケティング部にて企画から実行まで担当している。

■カンリー店舗集客について

「カンリー店舗集客」は、Google ビジネスプロフィール、Yahoo!プレイス、Appleマップなどの3大地図媒体、HP、アプリ、SNSなどの店舗集客媒体を一元管理することで、管理・運用コストの削減、データ分析により店舗運営上の課題を特定し施策の改善につなげる店舗管理クラウドサービスです。単なるツール提供だけにとどまらず、熟練の運用担当者がお客様と伴走しながら運用支援を行います。

サービスページ：https://jp.can-ly.com/

資料請求はこちら：https://jp.can-ly.com/whitepaper/service/

約130,000以上の店舗情報を一括管理するシステム「カンリー店舗集客」の地図情報データを駆使し、アルバイト・パート・派遣スタッフなど雇用形態や働く場所を選ばずに地図を使って各種優待を受けられる福利厚生サービスです。

また集客導線としての活用や自社割のDX機能による売上/ブランディング向上に貢献できるなど今まで福利厚生の導入を見送っていた企業様にも検討いただきやすいサービスです。

サービスページ：https://fuk-ly.com/

資料請求はこちら：https://fuk-ly.com/form/download/

会社名 ：株式会社カンリー

設立 ：2018年8月15日

共同代表者：代表取締役 Co-CEO 辰巳 衛 / 秋山 祐太朗

所在地 ：東京都品川区東品川二丁目2番20号 天王洲オーシャンスクエア6F

事業内容 ：店舗アカウントの一括管理・分析SaaS「カンリー店舗集客」の開発・提供

マップで近隣の割引優待を探せる福利厚生サービス「カンリー福利厚生」の開発・提供

SNS運用コンサル事業等

HP ：https://biz.can-ly.com/

■採用について

カンリーはさらにサービスを拡大、加速させるために全職種積極採用中です。

詳細は下記の採用ページをご覧ください。

・採用サイトを見る

https://recruit.can-ly.com/

■お問い合わせ先

担当：神田 大成

E-mail：canly.contact@can-ly.com