ジヌス「低反発 GreenTea マットレストッパー」がマイベスト マットレストッパーおすすめ人気ランキングで第1位を獲得 - 睡眠の質向上ニーズの高まりを背景に高評価

ZINUS JAPAN株式会社



ジヌスジャパン株式会社（本社：東京都渋谷区、代表：上田 興一）が販売する「低反発 GreenTea マットレストッパー」が、商品比較サービス「マイベスト」によるマットレストッパーおすすめ人気ランキング（2026年1月度）において第1位（おすすめスコア4.50）を獲得しました。

近年、睡眠の質向上や身体の不調改善への関心が高まる中、既存のマットレスに重ねるだけで寝心地を改善できる手軽さや、寝姿勢サポート性能、コストパフォーマンスが評価され、第1位獲得につながりました。

ジヌス公式サイト：https://zinus.jp/

睡眠の質向上ニーズの高まりを背景に評価

近年、生活者の間では「睡眠の質向上」や「身体の不調改善」を目的とした寝具選びへの関心が高まっています。ZINUS JAPANが日本最大級の住まいと暮らしのSNS「RoomClip」のデータを活用して実施したマットレスに関する独自調査（※1）では、「睡眠の質向上と身体の不調改善」に関するニーズが全体の約4割を占めており、快眠や熟睡を求める意識が継続的に高まっていることが確認されています。

特に2020年以降は、健康意識の高まりからこれらのニーズが5～7割に達する年もあるなど、市場の関心が急速に高まっています。

腰や肩への負担軽減、寝起きの快適さを重視した寝具選びが広がり、現在使用している寝具の快適性を向上させたいというニーズが読み取れます。

こうした背景から、今回のマイベストでの第1位獲得は、「既存の環境を活かして睡眠の質を最大化する」という現代のライフスタイルに適した製品価値が評価された結果と考えられます。

「睡眠の質向上」ニーズが約4割で最大、2020年以降さらに拡大傾向

※1：ルームクリップ株式会社が提供する「商品ジャンル診断（住まいのデータ抽出‧分析サービス）」に基づき、ZINUS JAPANが調査を依頼。2015年～2025年の期間にRoomClipに投稿された「マットレス」に関連する写真、タグ、検索語句等の行動データを基に算出。

比較検証で高評価、寝心地の良さとコストパフォーマンスが支持

今回第1位を獲得したマイベストのトッパー比較検証では「体への負担のかかりにくさ」「寝心地の良さ」「寝返りのしやすさ」など複数の観点から評価を行っています。

ジヌスのマットレストッパーは、低反発のウレタンフォームが身体のラインに沿って圧力を分散する設計により、特定の部位へ負担が集中しにくい点や、既存マットレスの特性を活かしながら寝心地を調整できる点が評価されました。

また、体型による寝心地の評価に差がなく、幅広い人に対応できる製品であるとのコメントをいただいています。コストと品質のバランス、幅広いユーザーに適応できる設計が総合評価につながりました。

マイベストのコンテンツはこちら：https://my-best.com/12489

低反発 GreenTea マットレストッパー体圧分散比較図※圧力分布測定システムによるデータ（自社調べ）※サンプルは40.6kg-女性 ※併用効果は環境や個人差によって変化します。

体圧分散測定の比較。一般的なマットレス（上）に比べ、本製品を併用した場合（下）は、特定の部位への圧力が分散され、身体への負担が軽減されていることがわかります。

既存マットレスを活かす新しい選択肢

マットレストッパーは、現在使用しているマットレスの上に重ねることで寝心地を調整できる寝具です。マットレスの買い替えと比較して導入しやすく、寝具環境を大きく変えることなく快適性を高められる点が特徴です。

近年では、寝心地の微調整や身体への負担軽減を目的に、既存マットレスを活かしながら改善を図る選択肢として注目されています。

マットレストッパーがおすすめのユーザー例：既存の寝具を活かしながら、手軽に「腰・肩への負担軽減」や「理想の寝心地」を叶えたい方に最適です。

手軽に高品質な寝心地を叶える、体圧分散とサポート設計

ジヌスの低反発 GreenTea マットレストッパーは、2層の低反発フォームが身体を適切に支えながら圧力を分散するバランス設計を採用しています。

身体の自然な寝姿勢を保つことで、快眠を求めるユーザーだけでなく、日々の身体負担を軽減したいユーザーにも対応できる設計となっています。

緑茶成分を配合したウレタン素材と2層構造の組み合わせにより、寝返りのしやすさと安定した寝心地を両立し、長時間の使用でも快適な睡眠環境をサポートします。

商品名：低反発 GreenTea マットレストッパー 5cm

サイズ展開：ショートセミシングル / シングル / セミダブル / ダブル

販売URL：https://zinus.jp/products/zj-tpmg-02

マットレストッパージャンルにおける今後の展開

ジヌスは今後も、生活者の睡眠環境に対するニーズの変化を踏まえながら、より多くの方が快適な睡眠を得られる製品開発を進めてまいります。特にマットレストッパーにおいては、ジヌスが得意とするウレタンフォーム加工技術を活かし、多様な寝心地ニーズに対応した製品提案に取り組みます。

また、日本市場における睡眠環境への関心の高まりを背景に、本製品を軸とした新たな展開も視野に入れながら、パートナー企業との取り組みや仕様バリエーションの拡充を進め、より幅広い生活者のニーズに応えてまいります。

【ZINUS JAPAN会社概要】

会社名：ZINUS JAPAN株式会社（ジヌス・ジャパン株式会社）

本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷 5丁目27-5リンクスクエア新宿16F

代表取締役社長：上田 興一

事業内容：寝具・家具(マットレス、ベッドフレーム、ソファなど)の企画・製造・販売

展開店舗

【ZINUS公式オンラインストア】https://zinus.jp/

【amazon】https://www.amazon.co.jp/stores/page/E573D643-31D2-487D-B903-DD1D91F55B6E

公式SNS

【Instagram】https://www.instagram.com/zinus_japan

【Youtube】https://www.youtube.com/@zinus_japan

【X(旧Twitter）】https://twitter.com/zinus_japan

【Facebook】https://www.facebook.com/zinus.japan

【TikTok】https://www.tiktok.com/@zinus.japan

【お客様からのお問い合わせ先】

電話：0120-760-570（平日9:00～18:00）

Eメール：customerservice-jp@zinus.com

ZINUS JAPAN PR事務局