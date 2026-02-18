国内最大級の宿泊・外食・給食業界向け専門展示会「HCJ2026」が開幕　初日の2月17日は、12,901名が来場

一般社団法人日本能率協会

一般社団法人日本能率協会（JMA、会長：中村正己）と観光・宿泊・外食業界4団体が主催する、宿泊・外食・給食など「サービス産業」「フードビジネス」に特化した国内最大級の専門展示会「HCJ2026」が、2026年2月17日（火）、東京ビッグサイトで開幕しました。

同展示会には850社／2,400ブースが出展、初日は国内外から12,901名の来場者を迎え、賑わいをみせています。なお、会期は2月20日（金）までとなります。

「HCJ2026」は、東京ビッグサイトの東展示棟4～6ホール、西展示棟1～4ホールを使用しての大規模な展示会となります。2月17日の会期初日は、東展示棟、西展示棟共に、開場の朝10時前から来場者による長蛇の列ができ、関心の高さがうかがえました。

今回、宿泊・外食などの業界における人手不足や薄利構造といった課題解決に向けて「AI／TECH／DX INNOVATION ZONE」を拡充。AI・システム・ロボティクスの活用による、生産性向上や顧客満足度向上などの具体的なソリューションを数多く提案しているのが特徴です。

また、毎回高い関心を集める厨房設備・機器ゾーンでは、自動調理機や調理ロボットを出展し、省人化を実現しながら高品質な料理提供を可能にする製品群を紹介しています。

従来のコーナーに加え、今回「ペットツーリズム」「人材育成・採用」の各コーナーも新設。特に「ペットツーリズム」コーナーでは、新たな市場として需要が拡大する「ペット同伴旅行」に注目した宿泊施設向けの設備、アメニティや関連サービスを提案しています。

「HCJ（エイチシージェイ）」は、「国際ホテル・レストラン・ショー（HOTERES JAPAN）」「フード・ケータリングショー（CATEREX JAPAN）」「厨房設備機器展（JAPAN FOOD SERVICE EQUIPMENT SHOW）」の英文名称の頭文字を取った総称です。

初日に注目を集めた出展

１．「AI／TECH／DX INNOVATION ZONE」の最新ロボットやソリューション

深刻な人手不足に悩む宿泊、外食、給食などサービス産業の課題解決に向けて、今回拡充したのが「AI／TECH／DX INNOVATION ZONE」です。来場者の関心は、多種多様なロボットや人手不足を解決する機器やソリューションに集中していました。

特に、エレベーターと連携し自律的な上下移動を可能にした清掃ロボットや自動配送ロボット、最先端システムで複数台のロボット同士が連携する配膳ロボットなど、さまざまな用途に対応した最新のサービスロボットを間近で見ることができるとあって、関連ブースには多くの人だかりができました。

「AI／TECH／DX INNOVATION ZONE」２．厨房設備・機器ゾーン ～ 自動調理機・調理ロボットのデモ

東ホールの「厨房設備・機器ゾーン」では、省人化を実現しながら高品質な料理を提供する自動調理器や調理ロボットに来場者の注目が集まっていました。

調理ロボットは、にぎり寿司、のり巻き、おにぎり、中華といった外食産業の定番料理を、人に代わって調理するもので、各ブースのデモンストレーションで調理された料理を口にした来場者は、「人が作ったものと変わらないくらい美味しい」と感想を漏らしていました。

会場では、調理ロボットだけでなく、「調理の時短」を実現する製品群も数多く紹介されています。

本格的な十割そばを短時間で作る「十割そば製麺機」、ケーキにふりかけた粉糖を瞬時にキャラメリゼできる「電気キャラメライザー」、通常3～4分程度かかるホットサンドの調理を約30秒で完了させることができる「高速ホットサンド機 スピーデライト」など、その調理時間と出来上がりに、来場者は見入っていました。

鈴茂器工の寿司ロボット（左） エム・アイ・ケー／大和精工の自動中華調理器（右）３．新たな需要に対応する「ペットツーリズム」コーナー

新たな市場として注目されるペット同伴の旅行「ペットツーリズム」。今回、西展示棟に「ペットツーリズム」コーナーを開設し、需要が拡大するペットフレンドリーな宿泊施設向けの設備、アメニティや、関連サービスを紹介しています。同コーナーでは、「ペットツーリズム」対応設備やアメニティの導入に前向きな関係者が足を運び、ブーススタッフの説明に耳を傾けていました。

４．HCJスペシャルセッションステージ

「ペットツーリズム」コーナー

西展示棟アトリウムでは、業界を代表する著名な社長やスタートアップ企業のリーダーが多数登壇し、人手不足の解消、生産性向上、顧客満足度向上といった課題に対し、AIや最新テクノロジーを活用した解決策を提案する「HCJスペシャルセッションステージ」が連日予定されています。初日に注目されたステージを紹介します。

ひとつは、「飲食×ガストロノミー ～日本の食文化を世界へ-ガストロノミーが切り拓く飲食業の新時代～」と題したステージです。ここでは、ガストロノミーを「その土地の食文化に触れることを目的としたツーリズム」と定義。ミノリアル 代表取締役 家中 みほ子 氏をモデレーターに、日本の食文化に精通したビビッドガーデン 代表取締役社長 秋元 里奈 氏、農林水産省 新事業・食品産業部 外食・食文化課長 久保 牧衣子 氏、ブルーフィールド 代表取締役社長山下 春幸 氏がパネリストとして登壇し、日本の食文化について、何を文化として守るのか、何を産業として更新すべきか、そして日本の食をどう世界につなげて行くのかについて熱心な議論が行われました。聴講者にとって、その内容は次の時代を考えるためのヒントになったようでした。

（左から、秋元里奈 氏、久保牧衣子 氏、山下春幸 氏、家中みほ子 氏）

もうひとつの注目ステージは、「飲食×農業 ～食の源流・農業との共生 ― 持続可能な『Farm to Table』の実現に向けて～」です。池田糖化工業 東京開発室 チーフ 二井 広平 氏をモデレーターに、ソフトバンクホークス元監督 工藤 公康 氏、ALL FARM 代表取締役 古森 啓介 氏、和音人 代表取締役 狩野 高光 氏がパネリストとして登壇。「それぞれの立場から見た“食の原点”と、農業との向き合い方」「飲食は、農業と消費者をどう繋げるれば、『続く関係』をつくれるのか」についてディスカッション。大人も子どもも、「しっかり食を学ぶ」「農業に触れる」ことの重要性を説きました。

撮影：吉成大輔 （左から、工藤公康 氏、古森啓介 氏、狩野高光 氏、二井広平 氏）

各回定員100名で実施したステージは、いずれも満員状態でした。

「HCJスペシャルセッションステージ」は、２日目（２月18日）以降も最終日（20日）まで各日実施予定。サービス業界関係者にとってニーズの高いテーマで課題解決を目指します。

HCJスペシャルセッションステージ: https://hcj.jma.or.jp/visitor/seminar_special.html

（各回定員100名。聴講には事前登録が必要です）

５．今後の見どころ

■ネクストリーダーズ ※聴講には事前登録が必要です。

ネクストリーダーズ（主催：日本能率協会）は、宿泊・飲食業などで働く20～30代の方を対象にした次世代リーダー育成プログラムです。東京・大阪・福岡・札幌の4地域で、各チームで業界が抱える課題解決のために議論を重ね、それぞれ導き出した提言を展示会会場で発表します。「HCJ2026」では、東京代表を決定する「東京ラウンド」（2月18日）と、各地域の代表が集う「全国FINAL STAGE」（2月20日）を開催します。

会場：西4ホール 「トレンドセミナー＆ステージ」

URL：https://nextleaders.jma.or.jp/

開催概要

- 展示会名称：HCJ2026 ※下記展示会の英文名称頭文字を取った総称第54回国際ホテル・レストラン・ショー第47回フード・ケータリングショー第26回厨房設備機器展- 会期：2026年2月17日（火）～20日（金）10:00～17:00（最終日は16:30まで）- 会場：東京ビッグサイト 東展示棟4～6ホール・西展示棟1～4ホール（江東区有明3丁目11－1）- 展示規模：850社／2,400ブース（予定）- 来場者数：60,000名（予定）- 主催：＜第54回国際ホテル・レストラン・ショー＞一般社団法人日本能率協会／一般社団法人日本ホテル協会／一般社団法人日本旅館協会／一般社団法人国際観光日本レストラン協会／公益社団法人国際観光施設協会＜第47回フード・ケータリングショー＞公益社団法人日本給食サービス協会／一般社団法人日本弁当サービス協会／公益社団法人日本メディカル給食協会／一般社団法人日本能率協会＜第26回厨房設備機器展＞一般社団法人日本厨房工業会／一般社団法人日本能率協会- 公式サイト：https://hcj.jma.or.jp/- 入場登録︓無料来場には（https://www.jma-tradeshow.com/hcj/jp/registration.php）より、事前登録が必要本展示会に関連する業界関係者以外の方および16歳未満の方は入場不可

【 展示会に関するお問い合わせ先 】

HCJ三展合同事務局

一般社団法人日本能率協会 事業推進本部 産業振興センター

〒105-8522 東京都港区芝公園3-1-22／TEL：03-3434-1377／E-mail：hcj@jma.or.jp