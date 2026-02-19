【エクスクリエ】「モラタメ×ハートフルファミリー クリスマスプロジェクト」寄付金総額に関するご報告

株式会社クロス・マーケティンググループ

株式会社クロス・マーケティンググループのグループ会社であるソーシャル&セールスプロモーションサービスを展開する株式会社エクスクリエ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：小笠原 亨、以下「エクスクリエ」）は、「モラタメ×ハートフルファミリー クリスマスプロジェクト」にてお預かりした寄付金総額760,010円を、1月23日、一般社団法人ハートフルファミリーへ寄付したことをご報告いたします。

「モラタメ×ハートフルファミリー クリスマスプロジェクト」は、一般社団法人ハートフルファミリーが主催する「HIGH FIVE CHRISTMAS 2025」を支援するため、エクスクリエが運営するWEBサンプリングサイト「モラタメ」にて2025年11月21日～12月25日に開催しました。「HIGH FIVE CHRISTMAS 2025」は、全国のひとり親家庭13,000世帯・約20,000人の親子にクリスマスギフトボックスを届ける社会支援プロジェクトです。

■寄付金の詳細

プロジェクト期間中に寄付金受付ページ（https://www.moratame.net/s/detail/tamesu.php?project_id=0d313）より200円またはモラタメポイント200ptを一口として寄付を募り、全額を寄付。

プロジェクト期間中に決済された「タメせる商品」の送料関係費より、1件あたり5円を寄付。

寄付金総額：760,010円

寄付先：一般社団法人ハートフルファミリー

寄付金総額の報告は、モラタメ公式noteでもお知らせしています。

モラタメ公式note https://www.moratame.net/rd/?p=14288_christmas_note_kifu

寄付金は、一般社団法人ハートフルファミリーを通じて、全国のひとり親世帯の子どもたちにクリスマスの喜びを届けるHIGH FIVE CHRISTMAS事業に役立てられました。

皆様の温かいご支援ご協力に深く感謝申し上げるとともに、今後もモラタメ会員の皆様と共に心温まる社会を築く一助となることを目指してまいります。

■モラタメ（https://www.moratame.net/）とは

「モラタメ」は、日本最大級のお試しサイトです。話題の商品が無料でモラえたり、商品価格の半額程度でタメせたり、さらに、クチコミ投稿でポイントをもらえたりと、お得がいっぱい！大手メーカーから地方の老舗メーカーまで、多岐にわたる商品を掲載しています。商品を試した後に投稿されるクチコミは、「お役立ち情報」として、生活者に届けています。またメーカーの商品担当者は、モラタメを通じて投稿された自社商品のクチコミを、商品開発や商品プロモーションなどに役立てています。

【会社概要】

会社名：株式会社エクスクリエ

代表者：代表取締役社長 小笠原 亨

所在地：東京都新宿区西新宿3丁目20番2号

設立：1972年3月

主な事業：オンライン・オフラインを統合したソーシャル＆セールスプロモーションの策定、実行支援

URL：https://www.excrie.co.jp/

社名：一般社団法人ハートフルファミリー

代表者：共同代表理事 西田真弓 / 森位友貴 / 西川勇樹

所在地：東京都新宿区神楽坂3-6-48-3C

設立：2016年1月12日

事業内容：情報サイト・相談窓口運営 / 物資支援（フードバンク及びパントリー活動）/ 地域連携活動 / 就業・起業支援 / イベント企画及び運営

URL：https://hartfullbank.com/



会社名：株式会社クロス・マーケティンググループ（東証3675）

代表者：代表取締役社長兼CEO 五十嵐 幹

所在地：東京都新宿区西新宿3丁目20番2号

設立：2013年6月

主な事業：デジタルマーケティング事業及びリサーチ・インサイト事業を行う子会社等の経営管理及びそれに付帯または関連する事業

URL：https://www.cm-group.co.jp/