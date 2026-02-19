春限定！さくらデザインの「アップルリング」が登場3月1日(日)～4月12日(日)まで期間限定販売

第一屋製パン株式会社

第一屋製パン株式会社（本社：東京都小平市、代表取締役社長：細貝 正統、以下：第一パン）は、人気商品の「アップルリング」を期間限定でさくらデザインパッケージに変更し、2026年3月1日（日）～4月12日（日）まで販売いたします。

「アップルリング」は1982年に発売し、第一パンを代表するロングセラー商品です。

ふわふわのパンとシャキシャキのりんご、甘いシュガーアイシングのトッピングが素朴でやさしいおいしさの菓子パンです。発売当時から親しまれている満足感のあるサイズと、ちぎって食べやすい形は、家族や仲間と分けあって食べるのに最適です。満開のさくらを楽しむお花見や、春の行楽のお供にもおすすめの商品です。

【期間限定デザイン概要】

さくらデザインパッケージ 出荷期間：2026年3月1日（日）～4月12日（日）店舗納品分まで

※2026年4月13日（月）店舗納品分より通常パッケージに戻ります

【商品概要】

■「アップルリング」

ふんわりとしたパン生地にシャキシャキのりんごフィリングを巻き込んだボリュームたっぷりのパンです。大きなサイズ＆ちぎって食べやすいので、大勢でのシェアにおすすめです。

第一パンについて

- 希望小売価格：オープン- 発売地域：関東・中部・近畿・中国・四国- 販売店：スーパー、ドラッグストア など

https://www.daiichipan.co.jp/

第一屋製パングループは『おいしさに まごころこめて』をモットーにしております。

1947年に創業以来、その時代にあったパンをはじめとする商品やサービスを提供し続けて参りました。食、生活、価値がめまぐるしく変化してゆく環境の下で、お客様の選択に対応すべく、商品やサービスの開発に全力で取り組んでおります。また長い歴史で培われたロングラン商品が、引き続きお客様に愛されるようブラッシュアップに努めております。

公式X（旧Twitter）：https://x.com/daiichiyaseipan

