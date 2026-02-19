アアルトベース誕生90周年を記念し「AALTO BUBBLE VASE」と「AALTO CITY VASE」を発表

フィスカース ジャパン株式会社

フィスカース ジャパン株式会社（本社：東京都千代田区）が展開する、デザインブランドIITTALA（イッタラ）は、フィンランドの近代建築とデザインの巨匠、アルヴァ・アアルトによる代表作「アアルトベース」の誕生90周年を記念し、2026年の年間テーマとして「AALTO 90」を掲げ、本年を通して新たなコレクションを展開してまいります。

本アニバーサリーイヤーでは、アアルトの不朽のフォルムとクラフトマンシップを現代に再解釈し、2026年の幕開けとして登場するコレクション「Aalto Bubble Vase」を3月4日（水）に発売。さらに、周年を象徴する記念企画として、世界6都市（ヘルシンキ、東京、アムステルダム、コペンハーゲン、ベルリン、ニューヨーク）から着想を得たシリアルナンバー入りの数量限定コレクション「Aalto City Vase」を8月5日（水）に展開します。

アアルトベース誕生90周年を起点とする「AALTO 90」

イッタラのものづくりの原点は、フィンランド南部・イッタラ村にガラス工場が設立されたことに始まります。以来、クラフトマンシップ、革新性、そしてガラスという素材をアートピースとして探求し続ける姿勢は、イッタラのものづくりの根底に息づいてきました。

1936年、建築家・デザイナーであるアルヴァ・アアルトが手がけたガラスのベースのデザインは、当時主流だった装飾的なデザインとは一線を画す、シンプルでありながらダイナミックな有機的フォルムを特徴とし、翌1937年のパリ万国博覧会で発表されると、瞬く間に世界的な評価を獲得しました。

自然との調和、機能性と美しさの融合、素材の独創的な使い方、そして細部にまで徹底されたアアルトの思想は、「フィンランドデザインとは何か」を定義し、世界に広める大きな役割を果たしました。

「AALTO 90」は、この象徴的なデザインの誕生90周年を記念すると同時に、過去を称えるだけでなく、アアルトが大切にしてきた人の暮らしを見据えたデザインと、素材やフォルムへの探究を軸に、アアルトベースの価値を現代に提示し、その先へとつなげていくための年間テーマです。

イッタラは本アニバーサリーイヤーを通して、アアルトベースのクラフトマンシップを起点に、素材、技法、都市、文化との関係性を通じて、新たな表現を提案していきます。

ガラスに命を吹き込み、一つひとつ異なる表情を生む「Aalto Bubble Vase」

「AALTO 90」の幕開けとして登場する「Aalto Bubble Vase」は、“ガラスそのものに命を吹き込む新たな姿”を表現したコレクションです。

伝統的なガラス吹き技法を用い、溶けたガラスの表面にソーダを施すことで生まれる繊細な気泡は、偶然性とクラフトマンシップが交差する瞬間をそのまま閉じ込めたもの。

ガラスの内部に浮かぶ泡はひとつとして同じ表情を持たず、泡の配置や数も作品ごとに異なり、すべてが一点もののアートピースとして仕上げられています。

有機的で流れるようなアアルトベースのフォルムに、光を受けてきらめくバブルガラスの表情が重なり合うことで、素材そのものの美しさと、手仕事ならではの揺らぎが際立ちます。

素材、作り手、そしてその瞬間との対話。オリジナルデザインが持つ彫刻的な美しさと流動性の両方を捉えながら、アアルトベースの新たな表情を提示します。

＜商品情報＞

商品名：アルヴァ・アアルト コレクション ベース バブル クリア

発売日：2026年3月4日（水）予定

価格：33,000円／46,200円／41,800円（全て税込）

原産国：フィンランド

素材：無鉛ガラス

カラー：バブル クリア

サイズ：120mm／160mm／201mm

取扱店舗：イッタラ ストア、イッタラ公式オンラインストア(https://www.iittala.jp/)、卸売取扱店

※Artek Tokyo Storeにて8月～10月までアルヴァ・アアルト コレクション ベース バブル クリア含む

フェアを開催予定

アルヴァ・アアルト コレクション ベース 120mm バブル クリア

本体価格 30,000円（税込33,000円）

アルヴァ・アアルト コレクション ベース. 160mm バブル クリア

本体価格 42,000円（税込46,200円）

アルヴァ・アアルト コレクション ベース 201mm バブル クリア

本体価格 38,000円（税込41,800円）

世界6都市の表情をまとうアニバーサリーコレクション「Aalto City Vase」

「Aalto City Vase」は、アアルトベース誕生90周年を記念して展開される、世界6都市をテーマにした数量限定コレクションです。

それぞれの都市をモチーフに、各都市およびその国・地域に限定して展開されます。

これまでアルヴァ・アアルトのデザインが時代や国境を越えて受け継がれてきたように、ヘルシンキ、東京、アムステルダム、コペンハーゲン、ベルリン、ニューヨークの6都市もまた、それぞれが文化や創造性、現代の暮らしを体現してきた都市です。

本コレクションでは、各都市がまとう光やリズム、エネルギーから着想を得て、アアルトベースの不朽のフォルムに都市ごとの表情を与えています。フィンランドで制作される各ベースは、“手吹きガラス（マウスブロー）”の技法によって、一点ずつ仕上げられています。

さらに、アニバーサリーイヤーのために特別に開発された、虹色にきらめくラスター仕上げを採用。見る角度や光の当たり方によって表情を変えるその佇まいは、都市の移ろいと美しく重なり合います。その表情は、アアルトが大切にしていた「遊び心」と「実験精神」という、オリジナルのスピリットを称えるものでもあります。

それぞれのベースの底面には「AALTO 90 TOKYO」とシリアルナンバーが刻印され、アアルトベース誕生90周年という節目と、その都市とのつながりを象徴する特別なコレクションとして仕上げられています。「Aalto City Vase」は、フォルムや創造性、そして文化的背景への敬意を通して、アアルトベースが今もなお現代の暮らしの中で息づいていることを伝えるコレクションです。

＜商品情報＞

商品名：アルヴァ・アアルト コレクション Tokyo ベース 160mm ラスターライラック

発売日：2026年8月5日（水）

価格：79,200円（税込）

原産国：フィンランド

素材：無鉛ガラス

カラー：日本国内ではTokyo ベース ラスターライラックのみ展開

サイズ：160mm

取扱店舗：イッタラ アトレ恵比寿、イッタラ 玉川高島屋S・C、イッタラ 伊勢丹本店、イッタラ 日本橋高島屋、イッタラ 銀座三越店、イッタラ 日本橋三越本店、イッタラ 東武池袋店、他東京以外のイッタラ ストアではお取り寄せ可能

※CAFE AALTO 新丸ビルにて数量限定で販売予定

※2026年9月2日（水）からはイッタラ公式オンラインストア(https://www.iittala.jp/)およびscopeオンラインショップ(https://www.scope.ne.jp/)にて数量限定で販売予定

Tokyo｜ラスターライラック

静けさと内なる強さを併せ持つライラックは、伝統と未来が共存する東京ならではの繊細な調和を映し出します。

桜の淡い色合いから、ネオンに照らされた夜まで。自然とテクノロジーが織りなす、都市の繊細なバランスを体現する色です。

東京エディションは、この洗練された対比を称えます。やわらかく、しかし洗練され、穏やかでありながらも躍動的。都市そのもののリズムと重なります。

Helsinki｜ラスターグレー

ヘルシンキのデザイン言語は、シンプルさ、自然、そして光に根ざしています。

ライトグレーのトーンは、北欧の静けさと、首都の刻々と変わる空気感、海に立ち込める霧や冬の淡い空、そしてフィンランド・ミニマリズムの静かな強さを捉えています。

それは「故郷」の反映。

控えめで、均衡が取れ、時代を超えて美しくあり続けます。

Amsterdam｜ラスターダークグレー

洗練されながらも肩の力が抜けたダークグレーは、アムステルダムの現代的な品格を映し出します。

運河沿いの建築、鋳鉄の橋、北海の陰影ある光がもたらす静かなエレガンス。

それは、ヘリテージと前進的思考のバランスを保つ都市の姿。

控えめで、人間的なスケールを持ち、自然体で現代的です。

Copenhagen｜ラスターリオブラウン

温かく、親しみやすいリオブラウンは、木材の色調、夕暮れの銅色の屋根、カフェの灯りに照らされた通りを想起させます。

それは、つながりとクラフトの色。

自然素材への愛、心地よい暮らし、手に取り、住まいに馴染むデザインを大切にする都市の精神を映し出しています。

Berlin｜ラスターウルトラマリンブルー

ベルリンは、コントラストに満ちた都市です。創造的エネルギーと歴史的な奥行きが交差し、レジリエンス（回復力）から革新が生まれてきました。

ウルトラマリンブルーは、大胆で、絶えず進化し続けるベルリンのアイデンティティを映し出します。深みがあり、モダンで、都市の創造的な鼓動と、自己を再創造し続ける力を響かせます。アアルトのフォルムと同様に、ベルリンの美しさはその流動性にあります。

決して静止することなく、常に未来を見据えています。

New York｜ラスタークリア

大胆で、開かれ、尽きることなく反射するクリアは、可能性の都市・ニューヨークの本質を捉えています。

透明でありながら力強く、ガラス張りの高層ビルの垂直性、夜明けのアベニューに差し込む光、幾層にも重なる都市の物語を映し出します。

ラスター仕上げは動きとエネルギーを加え、決して止まることのない、生成し続ける都市のリズムを響かせます。

■3daysofdesignにて「AALTO 90 PAVILION」発表

アアルトベース誕生90周年を記念し、イッタラは「3daysofdesign」期間中、コペンハーゲンのオーフェリア・プラッズにて「Aalto 90 Pavilion（アアルト90パビリオン）」を発表します。

アルヴァ・アアルトのアイコニックなデザインに着想を得た、高さ約7メートルのパビリオンは、記念碑的なアアルトベースのフォルムをかたちにした空間で、来場者はその内部に足を踏み入れることができます。パビリオン内部では、空間・音・プロダクトが融合した没入型の体験を通して、イッタラのクリエイティブな世界観をご体感いただけます。会場では、アアルト シティ ベースの特別展示も行われ、五感に訴えかける演出の中でその魅力が表現されます。

出会いと静かな思索の場として構成された「Aalto 90 Pavilion」は、デザイン史において最も普遍的な象徴のひとつであるアアルトベースを通じて、過去・現在・未来をつなぎます。

■お客様お問い合わせ先

イッタラ公式オンラインストア： https://www.iittala.jp/contact/

■IITTALAについて

フィンランドのデザインブランド イッタラは1881年にフィンランド南部イッタラ村にガラス工場を創設以来、革新的なデザインと豊富なカラーガラスのパイオニアとして輝いてきました。アート&クラフトに現代文化の刺激的で驚きに満ちた要素を取り入れながら独創的で知的なデザインを生み出し続けています。遊び心のある大胆なクリエイティビティを持つ著名なデザイナーやアーティストとのコラボレーションも魅力のひとつです。

イッタラはフィスカース グループの登録ブランドです。

■フィスカース グループについて

「フィスカース(Fiskars)」は、フィンランドの小さな村の製鉄所として 1649 年に設立された、370 年以上の歴史を誇るブランドです。現在は、ロイヤル コペンハーゲン、ジョージ ジェンセン、アラビア、ムーミン アラビア、ウェッジウッドなど、世界的に有名なブランドを抱える大手ライフスタイルグループ企業に成長しました。“クオリティー・オブ・ライフ(生活の質)”を大切な要素と考えるフィンランド発の企業らしく、象徴的な製品、強固なブランド力、世界的な志を持つフィスカース グループの使命は、家、庭、屋外での人々の生活を豊かにすることです。“Making the everyday extraordinary(毎日をこの上ない特別な日にする)”を提供することを目指して、フィスカース ジャパンは 2017 年に発足いたしました。