MADISONBLUEが挑む、循環型支援モデル アップサイクルで文化と環境をつなぐ

株式会社MADISONBLUE

株式会社MADISONBLUE（以下、MADISONBLUE）は、株式会社アトリエ・エトワール（以下、アトリエ・エトワール）と連携し、商品を作る際に出てしまう余剰素材を活用したアップサイクルタブリエの継続提供を開始しました。

本取り組みでは、定番アイテムであるミモレフレアバックサテンスカートを解体・再構築し、アート教育現場でメディエーター（問いかけと対話を通して思考を引き出す専門的な担い手）が着用するタブリエ（アトリエの現場においてメディエーターが着用するエプロン）として再生しています。 本活動を通じて、MADISONBLUEはアート教育支援と環境配慮を両立する新たな支援モデルの構築を推進してまいります。





アトリエ・エトワールは、フランスの文化・芸術コンテンツと日本の教育現場をつなぎ、子どもを中心としたアート・エデュケーション事業を展開。MADISONBLUEは、同社が重視する思考と対話を軸とした教育理念に共感し、参画を決定しました。提供するタブリエは、メディエーターの動きを想定した機能性とオリジナリティを備え、実践現場での長期使用を前提に設計されています。環境への配慮と創造性を両立させたものづくりを通じ、サステナブルな価値観を次世代へと繋いでいくことを目指しています。

アトリエ・エトワールは、今後さまざまな企業と協業して子ども向けアトリエを開催、そして全てのアトリエにてメディエーターがこのタブリエを着用いたします。

株式会社アトリエ・エトワール(https://www.atelieretoiles.com/)

日本における芸術教育の新たな可能性を切り拓くことを目的に、子どもを中心としたアート・エデュケーション事業を展開しています。アートを通して「感じる・考える・対話する」プロセスを学びの中心に据え、知識や技術の習得にとどまらない創造的思考を育むことを核としています。また、子どもと作品、他者をつなぐメディエーターの役割を重視し、多様な視点が共存する学びの場を創出しています。

2014年スタイリスト中山まりこがシャツ6型でスタートしたMADISONBLUE。

「HIGH CASUAL」をコンセプトに、上質でオーセンティックな洋服とカジュアルなスタイルを提案、着る人本来の個性やエレガントさを際立たせるアイテムが揃う。

https://madisonblue.net/