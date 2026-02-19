富裕層向けマンションサイネージメディア「FOCUS CHANNEL」が2025年人気媒体資料ランキングで3年連続三冠を達成

ニューラルマーケティング株式会社

ニューラルマーケティング株式会社（以下、「当社」）が運営するマンションサイネージメディア「FOCUS CHANNEL」は、株式会社アイズが開催した「メディアレーダー2025AWARD」にて、特に人気を集めた広告媒体として2024年に引き続き3年連続で3つの賞を獲得いたしました。

「メディアレーダー2025AWARD」とは、株式会社アイズが運営する広告・マーケティング資料のポータルサイトである「メディアレーダー」にて、2025年度に人気を集めた広告媒体資料を表彰するアワードです。当社は本アワードにて、総合ランキング2位、OOH(屋外広告)部門1位、高所得・富裕層向け部門1位を受賞いたしました。

メディアレーダー2025AWARD URL：https://media-radar.jp/award/2025/

3つの賞を獲得した媒体資料につきましては下記よりダウンロードの上ご覧ください。

FOCUS CHANNEL 媒体資料：https://focuschannel.com/mediasheet/

2025年度「FOCUS CHANNEL」では、AIカメラを用いて広告効果を可視化する取り組みを行い、多くの企業様、広告代理店様より反響をいただきました。広告出稿いただいた企業様からは効果が実感できたとのお声をいただき、リピート出稿数が昨年比2.6倍に伸長、多くの月で満枠とご好評いただいています。

今後も当社では、マンションサイネージメディア「FOCUS CHANNEL」事業において富裕層ターゲットメディアとしての地位確立と自社広告メディアの展開を目指していくとともに、AI技術を活用した広告サービスの拡充を通して、広告主様のマーケティング支援を推進してまいります。

■マンションサイネージメディア「FOCUS CHANNEL」について

首都圏の高級マンション約400棟（2026年1月現在）で広告の配信が可能なメディアです。

AIサイネージを通して、約21万人の富裕層・経営者層に毎日・繰り返し情報をお届けいたします。マンション内の生活動線上に設置したサイネージによる繰り返しの広告コンテンツ視聴と、隣に設置したラックからリーフレットを能動的に持ち帰る一連の流れで、居住者の認知拡大から詳細検討まで一気通貫に実現可能です。また、AI広告レポートや、ブランドリフト調査、住所突合により、広告効果を可視化いたします。設置マンション全棟への配信はもちろんのこと、エリア・属性を絞った配信も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

マンションサイネージ URL：https://focuschannel.com/

■本取り組み・広告出稿のお問合せ先

ニューラルマーケティング株式会社 まちづくり事業本部 フォーカスチャネル事業室

メールアドレス：info_fc@neuralmarketing.co.jp

電話番号：03-5157-2350

■ニューラルマーケティング株式会社 会社概要

会社名：ニューラルマーケティング株式会社

東京本社：東京都品川区東品川4-12-6 品川シーサイドキャナルタワー21F

代表取締役社長：山本 正晃

URL：https://www.neuralmarketing.co.jp/