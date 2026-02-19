花キューピット「記念日が会社を好きになる日」になる 手書きメッセージに対応

花キューピット株式会社

花キューピット株式会社（所在地：東京都品川区、代表取締役社長：吉川 登）は、企業向けサービスにおいて、手書きの手紙執筆サービスを展開する株式会社RAPAS（本社：福岡県福岡市、代表取締役：陸守 康汰）が提供する「オモイトドク」との連携を開始いたしました。

花キューピット“「記念日が会社を好きになる日」になる”とは

本サービスは、社員の人生の節目や毎年の記念日に合わせ、企業から社員本人やそのご家族へ花束を届けるものです。単なる物品の贈呈にとどまらず、企業文化やトップの想いを伝えるツールとして、多くの企業に活用されています。

詳細はサービスページ(https://www.i879.com/biz/howto/p01)よりご確認ください。

花束とともにメッセージで伝える想い

本サービスでは、花束と一緒にメッセージをお届けすることが可能です。30文字までの印字メッセージは無料で承ります。このほか、各企業が用意する独自のカードをお預かりして花束と一緒に届けることも可能です。これまでにも企業の代表者が自ら直筆した、新入社員のご家族に向けたメッセージを花束と一緒にお届けしたり、新入社員の会社での様子を撮影した動画が見られる二次元バーコードを印刷したカードを花束と一緒にお届けしたりしてきました。

そしてこのたびRAPASが提供する「オモイトドク」と連携することで、新たにプロの書き手による「代筆」の選択が可能となりました。「直筆のメッセージを送りたいが、枚数が多く時間が確保できない」「より端正な文字で丁寧に届けたい」といった場合にご活用いただけます。

株式会社RAPAS 代表取締役 陸守 康汰氏 より

RAPASの「オモイトドク」事業は、様々なハードルによって手紙を書くことが難しい方を含め、想いを届けたいすべての方の後押しをしています。今回の花キューピット様との提携で、この支援をより多くの方へ提供できることを光栄に感じております。また、執筆チームには就労支援施設の方など多様な背景を持つメンバーがいます。識字率の高い日本で、書くことは誰もが力を仕事に変え、社会と繋がれる可能性を秘めています。彼らの温かな文字が、お花と共に全国へ心の架け橋を築けることを願っております。

花キューピット株式会社 代表取締役 吉川登より

「花キューピットがお届けしているのは『花』ですが、本当に届けているのは、贈り主様がそこに託した『想い』です。 デジタル化やAI技術が急速に進化する現代だからこそ、直接手に取ることができるリアルな『花』の価値は相対的に高まり、その力が改めて見直されていると感じています。RAPASが展開する、人の手で丁寧に想いを綴る事業もまた、まさにこの時代に求められる温かさを備えており、『心を伝える』という私たちの使命とも深い親和性を感じております。

株式会社RAPASについて

手書きの手紙の作成や企業の業務代行（BPO）事業などを展開する福岡発のベンチャー企業。

『アナログの力で世の中に「アイ」を。』を掲げ、多角的に事業を展開。2期連続売上倍増を達成中。

【株式会社RAPAS】

代表者：代表取締役社長：陸守 康汰 (KOTA RIKUMORI)

所在地：福岡県福岡市南区清水1-24-31 浪花モンテ・ビヤンカ 2F-3F

事業内容：BPOサービス関連事業／手書きの手紙制作サービスの運営

URL：https://www.rapas-fukuoka.jp/

花キューピットについて

「花キューピット」は注文者に代わってお花屋さんがお花で気持ちを直接お届けするサービスです。花キューピット加盟店もしくはオンラインストアで注文をいただくと、お届け先近くの加盟店へ連絡が入り、その加盟店がフラワーギフトをつくって届けます。

国内約4,000店に加え海外約140の国や地域の生花店をネットワークしています。

１つ１つ、新鮮な花束をつくって直接手渡しで届ける「花キューピット」が、企業に代わって大切な社員やその家族へ直接想いをお届けします。

【花キューピット株式会社】

代表者：代表取締役 吉川 登

所在地：東京都品川区北品川4丁目11番9号日本フラワー会館

主な事業内容：花キューピットブランドによる生花の通信配達受注業務／花材供給事業／小売支援事業

URL ：https://www.hana-cupid.co.jp/