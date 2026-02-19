【ココス】ココスの「2026春のランチメニュー」がスタート！桜海老と菜の花のパスタや、ガーリック香るトマトソースのチキンステーキなどが登場！

株式会社ゼンショーホールディングス 株式会社ココスジャパン（代表取締役社長：一木 直哉 本社：東京都港区）が全国に展開するファミリーレストラン「ココス」では3月3日（火）に「2026春のランチメニュー」を導入します。

平日限定で690円（税込759円）からご提供しているココスのお得なランチメニューに、桜海老や春が旬である菜の花を使ったアーリオ・オーリオパスタや、ガーリックが食欲をそそるトマトソースのチキンステーキが登場します。また、前菜にぴったりな真いわしのマリネやサーモンのカルパッチョ、食後にぴったりなマンゴーの杏仁豆腐がランチタイム限定のお手頃価格でご注文いただけます。

ぜひこの機会に、お近くのココスで「2026春のランチメニュー」をお楽しみください。

※ 503店舗で販売予定です。（2月19日時点）

※ 天保山マーケットプレース店、空港店舗では実施しません。

〈パスタランチセット〉

ココスこだわりの本格パスタにサラダ・スープバーが付いたお得なセットです。

桜海老と菜の花のアーリオ・オーリオパスタランチ

990円（税込1,089円）

甘みのある桜海老やプリプリとした海老、春が旬である菜の花を使った春らしい色合いのアーリオ・オーリオパスタです。食欲をかき立てるニンニクの香りが、桜海老や海老、菜の花の風味を引き立てます。プチプチとしたとびっこで彩りと食感をプラスしました。具材をパスタにたっぷりと絡めてお召し上がりください。

〈スペシャルランチセット〉

ココスならではのメインメニューにスープバーなどが付いた、満足感のあるセットです。

揚げなすとバジルのガーリックトマト

チキンステーキランチ

890円（税込979円）

ジューシーなチキンステーキに、ガーリックが効いたトマトソースをたっぷりかけた食欲そそる一品です。玉ねぎの旨みとトマトの酸味や甘みが絶妙なトマトソースが、チキンステーキやとろっとした食感の揚げなす、温野菜とマッチします。フレッシュバジルの爽やかな風味がポイントです。

ライスまたは石窯パンとスープバー付きです。

〈あつあつランチセット〉

お肉がメインの鉄板メニューにライスまたは石窯パンとスープバーが付いた、ガッツリ食べたい時にぴったりなセットです。

おろしハンバーグ＆唐揚げランチ

950円（税込1,045円）

人気のおろしハンバーグと、春のグランドメニューで新登場の“本気の唐揚げ”を一緒にお召し上がりいただける商品です。塩麹や2種の醤油をベースに鰹や昆布の旨みを効かせた特製たれに漬けた“本気の唐揚げ”はしっとりジューシーな鶏肉と、ザクザク食感の衣が特長です。ハンバーグは鬼おろしでさっぱりとお楽しみいただけます。

ライスまたは石窯パンとスープバー付きです。

〈アペタイザー〉

グランドメニューよりもお手頃な価格で追加のもう一品にぴったりな商品をご提供しています。

ランチ 銚子産真いわしのマリネ

250円（税込275円）

脂がのった真いわしを、オリーブオイルやバルサミコソースと合わせました。バルサミコソースの芳醇な香りと程よい酸味が真いわしの旨みを引き立てます。

ランチタイム限定で、通常価格よりも40円（税込44円）お得にご注文いただけます。

ランチ サーモンのカルパッチョ

250円（税込275円）

甘酸っぱいオレンジハニーソースがサーモンの旨みを引き立てる前菜です。ベビーリーフやダイストマトと一緒に、さっぱりとお召し上がりいただけます。

ランチタイム限定で、通常価格よりも40円（税込44円）お得にご注文いただけます。

※はちみつを使用しているので1歳未満の乳児には与えないでください。

〈デザート〉

ランチタイム限定のお手頃価格で、食後にぴったりなデザートをご提供しています。

ランチ マンゴーの杏仁豆腐

250円（税込275円）

もっちりとした食感の杏仁豆腐に爽やかな甘みのマンゴーを合わせました。杏仁豆腐のクリーミーな味わいと、マンゴーのトロピカルな味わいがマッチします。

ランチタイム限定で、通常価格よりも40円（税込44円）お得にご注文いただけます。