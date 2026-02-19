【株式会社ゼロプレイス × 三浦半島観光連絡協議会】2月21日（土）に行われる三浦半島観光連絡協議会主催観光PRイベントで“デジタルサイネージ搭載ガチャ”を導入

株式会社ゼロプレイス

株式会社ゼロプレイス（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役：成田優樹、以下「当社」）は、湘南初の道の駅「道の駅 湘南ちがさき」で開催される三浦半島観光連絡協議会主催観光PRイベントにおいて、Instagram「三浦半島だより」フォローキャンペーンで使用するガチャマシーンを提供します。

※「三浦半島観光連絡協議会」とは、神奈川県（横須賀三浦地域県政総合センター）・横須賀市・鎌倉市・逗子市・三浦市・葉山町等で構成する三浦半島の観光のブランディングや広域的な観光の復興を図ることを目的とした団体です。

会場は“連日大人気”の旬スポット

道の駅 湘南ちがさき

「道の駅 湘南ちがさき」は、令和7年7月7日にオープンした湘南初の道の駅。

オープン以降、遠方からの来場者で賑わい、休日には混雑するほどの人気施設です。

イベント概要

日時 : 2026年2月21日（土）10:00～15:00

会場 : 道の駅 湘南ちがさき エントランス前広場

主催 : 三浦半島観光連絡協議会

内容 : 三浦半島観光PR・体験型ガチャマシーン

6台設置

本イベントは三浦半島観光連絡協議会の他、神奈川県県西地域県政総合センター、県央地域県政総合センターも同時出展します。

Instagramフォローで“ガチャ体験”

参加方法 :

三浦半島観光情報を発信する公式Instagramアカウント

「三浦半島だより」（＠yokosan_official(https://www.instagram.com/yokosan_official/)）をフォロー

会場スタッフにフォロー画面を提示して、ガチャ体験に参加！

地域とつながる特別ラインナップを展開

※画像はイメージです

会場のガチャで当たる景品一例

・引き換え景品（詳細は当日のおたのしみ）

・スカリンキーホルダー（スカジャン版）

・焼きチョコ（横須賀銘菓）

・げんべい ミニタオル

・まぐろ手ぬぐい など

三浦半島内の観光協会や地元事業者と連携し、

地域色豊かな景品をラインナップしています。

スカリンキーホルダー（スカジャン版）

写真提供：横須賀市観光協会

焼きチョコ

写真提供：カシュカシュ洋菓子店

げんべい ミニタオル

写真提供：げんべい商店

まぐろ手ぬぐい

写真提供：三富染物店

※写真はイメージです。景品は数が限られており、なくなってしまう場合がございますので、ご了承ください。

観光PRを“体験”へ。リアル×デジタルで広がる新たな接点

本取組は、三浦半島観光連絡協議会が推進する観光PR施策の一環として実施するものです。

従来のチラシ配布を中心とした情報発信とは異なり、来場者が自ら参加し、楽しみながら地域の魅力に触れる“体験型”観光プロモーションを展開します。

会場ではガチャマシンの参加体験とInstagramフォローを連動させることで、

・観光情報への継続的な接触機会の創出

・三浦半島の特産品・物産のPR

・三浦半島への来訪意欲の醸成

を同時に実現します。

リアルな場での体験をきっかけに、デジタルを通じて継続的に観光情報を届ける仕組みを構築。単発で終わらない、持続的な情報発信モデルを目指します。

今後の展望

本取組を通じて、体験型コンテンツとSNSを掛け合わせた観光プロモーションモデルの有効性を検証してまいります。

今後は、道の駅や観光拠点、地域イベントなどへ展開を広げ、来場者参加型の情報発信手法としての活用を推進。地域資源の魅力発信の強化と、継続的なファン獲得につなげてまいります。

デジタルサイネージつきガチャマシーンについて

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=XWBf5EEN9fM ]

主な特徴

■ デジタルサイネージ搭載

静止画だけでなく、動画や音声も自由に再生可能です。商品のPRやキャンペーン告知など、幅広いシーンで活用できます。

■ 自由な商品封入

カプセルの中身に制限はなく、オリジナルグッズやクーポン、サンプル品などを封入可能です。キャンペーン施策や無人販売ツールとしてもご利用いただけます。

■ 多彩な決済方法に対応

硬貨・メダル・トークンのほか、オプションでキャッシュレス決済にも対応しています。無料プレイ設定も可能なため、体験型イベントや集客装置としても最適です。

※関連記事：「株式会社ゼロプレイス、デジタルサイネージ搭載の次世代型ガチャマシーンを提供開始(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000166888.html)」

ガチャマシーンや本プレスに関するお問い合わせ先

株式会社ゼロプレイス

営業部：090-7360-3750

Mail：gtchax@xeroplace.jp

HP : https://xeroplace.jp/

SNS：X(https://x.com/gtcha_x0218)

イベントについてのお問い合わせ先

神奈川県横須賀三浦地域県政総合センター

商工観光課 : 046-823-0433