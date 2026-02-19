【JAL】と【3COINS】がコラボレーション！親子でも使える旅行アイテム全27商品を3月2日（月）より販売開始します。

株式会社パルグループホールディングス

あなたの“ちょっと幸せ”をお手伝いする雑貨店「3COINS」（スリーコインズ）を展開する株式会社パル（本社：大阪府中央区、代表取締役社長：小路 順一）とJALグループの商社 株式会社JALUX（本社：東京都港区、代表取締役社長：河西 敏章）は、JAL（日本航空)とコラボレーションした旅行アイテム全27商品を、2026年3月2日（月）より全国の3COINSならびにパル公式通販サイト「PAL CLOSET」にて販売開始します。

今回のコラボレーションでは、JALスタッフのアイデアを活かした“あったら便利”な全27商品をご用意しました。中身を分けられる2層式で、内側に保冷素材を使用した機内持ち込み用の「マザーズバッグ」をはじめ、「自分で押したい」というお子さまが多いという声から生まれた「KIDSキャリーケース」、さらには親子でお揃いで使える「フード付きネックピロー」や「携帯スリッパ」など、JALで働くスタッフの声をもとに“親子でも使える”ことにもこだわって企画されたラインナップです。

さらに、今回のコラボレーションを記念してJALの国内線航空券や3COINSオンラインストアで使えるクーポン券が当たる搭乗キャンペーンを実施します。

■〔3COINS商品タイアップ記念〕JAL国内線航空券や3COINSオンラインストアで使えるクーポン券が当たる搭乗キャンペーン概要

対象期間中に対象路線・対象運賃でご搭乗された方の中から抽選で賞品をプレゼントいたします。

《賞品》JAL賞 ：国内線往復航空券【2名様】

3COINS賞 ：3COINSオンラインストアで使える5,000円クーポン券【30名様】

対象購入・キャンペーン登録期間 ：2026年2月19日（木）～5月31日（日）

対象搭乗期間 ：2026年3月1日（日）～5月31日（日）

※5月1日（金）～6日（水）を除く

対象のお客様 ：JALマイレージバンク（JMB）日本地区会員

キャンペーン特設サイト ：https://www.jal.co.jp/jp/ja/dom/campaign/3coins/

■商品ラインナップ（価格はすべて税込）

・仕掛け絵本（550円）

・シールブック（550円）

・水で描けるお絵かきブック（550円）

・ウォッシュバッグ（330円）

・使い捨て吸水シート6枚セット（330円）

・使い捨てお食事エプロン8枚セット（2種/各330円）

・KIDSフードつきネックピロー（1,100円）

・フードつきネックピロー（1,320円）

・KIDS携帯スリッパ（550円）

・携帯スリッパ（2サイズ/各880円）

・KIDSアイマスク（330円）

・アイマスク（550円）

・授乳ケープ（1,650円）

・エコバッグ（550円）

・ミルクポーチ（880円）

・ポケットティッシュ＆マナーロールポーチ（880円）

・キャリーケース用ドリンクホルダー（550円）

・マザーズバッグ（1,650円）

・パスポートケース（880円）

・吊り下げポーチ（1,650円）

・圧縮おむつポーチ（1,100円）

・洗える収納ポーチ（S：330円、M：550円、L：880円）

・トラベルポーチ（S：550円、M：880円）

・ストックバッグ（550円）

・キャリーオントラベルバッグ（330円/550円）

・KIDSヘッドホン（1,980円）

・KIDSキャリーケース（5,500円）

〇シールブック〇KIDSキャリーケース〇マザーズバッグ〇キャリーケース用ドリンクホルダー〇パスポートケース〇フードつきネックピロー



＊コラボレーション特設サイト

https://www.palcloset.jp/shared/pc_pal/event/3coins/2026/japanairlines/

【3COINSについて】

ベーシックな生活雑貨から空間を彩るインテリア雑貨など、いつ行っても新しい発見がある「3COINS」はあなたの“ちょっと幸せ”をお手伝いする雑貨店です。雑貨・インテリア雑貨・モバイルアイテム・キッズアイテムなど様々なアイテムを幅広く取り揃えています。

公式通販サイト「PAL CLOSET」：https://www.palcloset.jp/3coins/