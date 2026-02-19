天ぷら専門店「博多天ぷらやまや」がインドネシア・ジャカルタに初出店現地法人「P.T Abadi Tunggal Lestari」とフランチャイズ契約を締結

株式会社やまやコミュニケーションズ

株式会社やまやコミュニケーションズ（所在地：福岡県糟屋郡篠栗町、以下やまや）とWarga Jaya Group（ワルガジャヤグループ）（所在地：インドネシア共和国ジャカルタ）の現地法人「P.T Abadi Tunggal Lestari」はこのたびフランチャイズ契約を締結いたしました。これに伴い、2026年2月14日（土）にインドネシア共和国ジャカルタのショッピングモール「Pondok Indah Mall 2」内に「博多天ぷらやまや インドネシア1号店」をオープンしたことをお知らせいたします。

本出店は、日本をはじめアジア各国で展開する「博多天ぷらやまや」にとって、インドネシアへの初出店となります。日本食への関心が高まる同国市場において、やまやが日本国内および海外で培った店舗運営ノウハウと、現地パートナー企業が持つ知見を融合し、本場の天ぷらと博多の食文化を提供してまいります。

博多天ぷらやまや インドネシア1号店（イメージ）

【「博多天ぷらやまや」について】

「博多天ぷらやまや」は、揚げたてならではの軽やかな食感と素材の持ち味を引き出した天ぷらを、定食スタイルで提供する天ぷら専門店です。

インドネシアはイスラム教徒が多数を占める国であることから、本店舗では現地のお客さまに安心してご利用いただけるよう、ハラール認証を取得した「辛子明太子」および「からし高菜」を提供いたします。やまやの代名詞ともいえる二つの味を、正式なハラール認証を取得することで、宗教・文化要件を満たした商品として安心してお召しあがりいただける体制を整えました。和の雰囲気を感じられる空間づくりにもこだわり、味とサービスを通じて、新しい九州・博多の食体験を提案してまいります。

やまや定食（イメージ）オールスター定食（イメージ）やまや天丼（イメージ）

【メニュー概要】※一部抜粋

■天ぷら定食

・やまや定食（野菜2種、キス、鶏もも、海老、海老しんじょう）

・やまやミックス定食（野菜3種、キス、鶏もも、海老、海老しんじょう、バラマンディ）

・オールスター定食（野菜2種、大海老、カマンベールチーズ、いくら海苔天、キス、海老）

■天丼

・やまや天丼（野菜3種、キス、鶏もも、海老、半熟卵）

■うどん、そば

・天ぷらうどん［温・冷］（野菜2種、海老、海老しんじょう、かにかま）

・天ぷらそば ［温・冷］（野菜2種、海老、海老しんじょう、かにかま）

■おにぎり

・海老天おにぎり

・黄身醤油漬けおにぎり

・明太子おにぎり

・明太子高菜おにぎり

・みそ焼きチーズおにぎり

【店舗概要】

店名 ：博多天ぷらやまや インドネシア1号店

営業時間 ：10：00～22：00（L.O.21：30）

店休日 ：年中無休

席数 ：56席

所在地 ：Pondok Indah Mall 2, Jl. Metro Pondok Indah Blok B-5,

RT.1/RW.16, Pd. Pinang, Kec. Kebayoran Lama,

Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12310

博多天ぷらやまやロゴ博多天ぷらやまや インドネシア1号店（イメージ2）

【株式会社やまやコミュニケーションズ 会社概要】

「本当に美味しい辛子明太子を皆さまへお届けしたい」との想いから1974年に創業。以来、妥協を許さない味へのこだわりを持ち続け、福岡を拠点に、辛子明太子製造販売・水産物及び一般食品加工製造販売・外食事業をはじめ、農産事業や酒造など幅広く展開しています。皆さまにワクワクする食文化を提案し続け、新しい九州の食文化を日本だけでなく世界へと発信し、広く親しんでいただける企業を目指しております。

社名 ：株式会社やまやコミュニケーションズ

代表取締役社長：山本 正秀

本社所在地 ：〒811-2418 福岡県糟屋郡篠栗町彩り台1番1号

事業内容 ：辛子明太子製造販売・水産物及び一般食品加工製造販売・外食事業

HP ：https://www.yamaya.com/