『保険クリニック(R)』笹塚テラス店2月27日（金）オープン！

株式会社アイリックコーポレーション(本社：東京都文京区 代表取締役社長CEO：勝本竜二、証券コード：7325)は、2月27日（金）に『保険クリニック(R)』笹塚テラス店をオープンいたします。

(全国308店舗、関東地区で131店舗、東京都で48店舗 2月27日時点)

【独自開発の「保険IQシステム(R)」】

『保険クリニック(R)』では、独自開発の「保険IQシステム(R)」を利用し、コンサルタントの主観に偏らずお客様のご意向に沿った保険選びをお手伝いしております。 「保険IQシステム(R)」のメイン機能である「証券分析機能」と「比較機能」は非常にご好評いただいております。

■証券分析機能■

現在保険に加入されている方向けの機能です。保障内容をビジュアル化したもので、「いつまで」「いくら」保障されているのかがグラフになります。また、複数の保険にご加入されている場合はそれらを合算して表示することができるので、保障内容が一目でわかるようになります。出来上がった証券分析シートはコンサルタントがていねいに説明いたしますので、加入されている保険がご自身に合っているかを確認いただけます。

■比較機能■

新しく保険の加入や見直しを考えている方向けの機能です。お客様のご希望をもとに保険商品を検索し、その中からさらにお客様のご希望に沿った複数の保険商品を同じフォーマットで並べた比較表をお出しします。別々の保険会社・保険商品で並べたり、同じ保険商品の中でも保障額や特約を変更して並べることもできます。ご希望に沿わない場合は条件を変更して何度でもお出し致しますので、ご納得できるまで比較頂けます。

「保険IQシステム(R)」の詳細はこちら(https://www.hoken-clinic.com/feature/iqsystem/)

【店舗情報】

■店舗名 『保険クリニック(R)」笹塚テラス店

■取扱募集代理店 株式会社アイリックコーポレーション

■オープン日 2月27日（金）

■所在地 東京都渋谷区笹塚1-56-7 笹塚テラス1F

■営業時間 10:00～19:00

■定休日 施設に準じる

■対応コース 来店

詳細を見る :https://www.hoken-clinic.com/detail/607/

【店舗責任者コメント】

お客様のお気持ちに寄り添いながら、最善な方法をご一緒に考え、お力になりたいと考えています。

気になっていらっしゃることや、もやもやされていることなど何でもお話ください。

【『保険クリニック(R)』について】

1999 年に日本で初めて*オープンした保険ショップです。独自開発の「保険IQシステム(R)」を活用し、コンサルタントの主観に偏らず、わかりやすい保険選びをお手伝いいたします。

住所変更・給付請求お手続きのフォローや、ライフイベントに応じた保障内容の見直しなど、人生100年時代を安心して人生を歩んで頂くためのアフターサービスにも力をいれております。

しつこい勧誘は一切ありません。

【会社概要】

■株式会社アイリックコーポレーション（https://www.irrc.co.jp/(https://www.irrc.co.jp/)）

（東京証券取引所 グロース市場：証券コード 7325）

本社所在地 東京都文京区本郷二丁目27番20号 本郷センタービル4階

設立 1995年7月

代表者 代表取締役社長 勝本 竜二

資本金 13億5,478万円

事業内容 ・『保険クリニック(R)』の運営を行う保険クリニック事業

・保険販売事業者に向けたソリューション事業

・顧客の資産運用やライフプランをサポートするFA事業

・「保険IQシステム(R)」などの開発、ADXプロダクトの開発・販売を行うシステム事業

サービス インシュアテックソリューション https://hs.irrc.co.jp/

サイト 日本初*の保険ショップ『保険クリニック(R)』 https://www.hoken-clinic.com/

スマートOCR(R)（非定型AI-OCR） https://www.smartocr.jp/

*「日本初の来店型乗合保険ショップチェーン**」

**店舗数11店舗以上または年商10億円以上をチェーン店と定義

東京商工リサーチ調べ（2018年6月）

テクノロジーの力で保険流通革命を実現し、人生100 年時代を誰もが自分の将来に納得して生きてゆける世の中を目指す企業です。