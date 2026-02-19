【ダイアナ】リニューアルしたロングセラー美脚パンプスに春らしいWEB限定カラーが登場！

ダイアナ株式会社

ダイアナ株式会社(本社：東京都港区赤坂)が展開するレディースシューズ・バッグブランド「ダイアナ」よりWEB限定商品のご案内です。

リニューアルしたロングセラーパンプスのWEB限定カラーに新色が登場します。リッチな風格漂うエナメルクロコ型押しは、コーデに華やかさと深みをプラスしてくれます。また、ライニングには経年劣化しにくい素材を使用しておりますので永くご愛用いただけます。ソールには天然ゴムとサトウキビを原料とした素材を使用し、環境にも配慮しております。

2/19(木)よりダイアナWEBSHOP(dianashoes.com)限定で発売です。数量限定ですので、ぜひこの機会にご覧くださいませ。

■商品情報

詳細を見る :https://www.dianashoes.com/shop/cms/contents.aspx?contents=1106

【WEB限定カラー】

商品番号：TS19400

価格：\21,450(税込)

ヒール高：9cm台

カラー展開：ライトトープ/ピンク/アイスグリーン

■販売情報

ダイアナWEBSHOP(dianashoes.com(https://www.dianashoes.com/shop/))

※2/19(木) AM10:00頃よりWEBSHOPにて販売開始予定です。

※お品切れの場合には何卒ご了承ください。

※『WEB限定カラー』はWEBSHOP(dianashoes.com)のみでの販売となります。その他の店舗へのお取り寄せ等はお承りいたしかねますので、予めご了承ください。

■ダイアナ株式会社

企業理念：美しく、自分らしく、誠実に。私たちは成長し、社会に貢献します。

本社：107‐0052 東京都港区赤坂2丁目23-1 アークヒルズフロントタワー 17階

事業内容：婦人靴・ハンドバッグを中心としたオリジナルブランドの販売・商品企画、海外有名ブランド商品の輸入・販売

展開ブランド：ダイアナ、ダイアナ ウェルフィット、クムウ_ダイアナ、プラスダイアナ、アルテミス バイ ダイアナ、タラントン バイ ダイアナ、アディナ ミューズ、デア ディア

URL:https://www.dianashoes.co.jp