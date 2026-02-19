夏が待ちきれない！酸味と甘みのバランスがクセになる「メントス パイナップル」が2026年3月16日(月)に登場！
クラシエ株式会社（フーズカンパニー）
クラシエ株式会社（フーズカンパニー）は、世界140カ国以上で愛されているロングセラーのソフトキャンディ「メントス」から、「メントス パイナップル」を2026年3月16日（月）から全国のスーパーマーケット、ドラッグストア、コンビニエンスストアなどで販売いたします。
メントスから春夏にぴったりの爽やかなパイナップルフレーバーが登場します。
噛んだ瞬間、カリッとした食感とともに、暑い日にぴったりな酸味と甘みが広がります。パッケージは、パイナップルを感じる黄色と、夏らしさを感じる青の元気なコンビネーション。ジューシーなパイナップルフレーバーが気分を切り替え、ひらめきとワクワクを運んでくれます。
【商品概要】
■商品名：メントス パイナップル
■発売日：2026年3月16日(月)
■容量：37.5g
■特長：
・酸味と甘みがクセになるパイナップルフレーバー
・噛んだ瞬間、カリッとした食感とともに、暑い日にぴったりな酸味と甘みが広がります
・ジューシーなパイナップルフレーバーで気分をリフレッシュ、ひらめきとワクワクする心が目覚めます
【関連リンク】
メントス ブランドサイト https://www.mentos.jp/
メントス 公式Xアカウント https://twitter.com/Mentos_Japan
クラシエ フーズ Xアカウント https://twitter.com/Kracie_foods
クラシエ ホームページ https://www.kracie.co.jp/
【本リリースに関するお客様からのお問合せ先】
クラシエ株式会社 フーズお客様相談室
TEL：0120-202903