夏が待ちきれない！酸味と甘みのバランスがクセになる「メントス　パイナップル」が2026年3月16日(月)に登場！

クラシエ株式会社（フーズカンパニー）

　クラシエ株式会社（フーズカンパニー）は、世界140カ国以上で愛されているロングセラーのソフトキャンディ「メントス」から、「メントス　パイナップル」を2026年3月16日（月）から全国のスーパーマーケット、ドラッグストア、コンビニエンスストアなどで販売いたします。




メントスから春夏にぴったりの爽やかなパイナップルフレーバーが登場します。


噛んだ瞬間、カリッとした食感とともに、暑い日にぴったりな酸味と甘みが広がります。パッケージは、パイナップルを感じる黄色と、夏らしさを感じる青の元気なコンビネーション。ジューシーなパイナップルフレーバーが気分を切り替え、ひらめきとワクワクを運んでくれます。



【商品概要】




■商品名：メントス　パイナップル


■発売日：2026年3月16日(月)


■容量：37.5g


■特長：


・酸味と甘みがクセになるパイナップルフレーバー


・噛んだ瞬間、カリッとした食感とともに、暑い日にぴったりな酸味と甘みが広がります


・ジューシーなパイナップルフレーバーで気分をリフレッシュ、ひらめきとワクワクする心が目覚めます



【本リリースに関するお客様からのお問合せ先】


クラシエ株式会社　フーズお客様相談室


TEL：0120-202903