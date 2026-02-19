【新生活の必需品】床のキズ・汚れを未然に防ぐ「冷蔵庫マット」が楽天お買い物マラソン&当店限定タイムセール実施！

新生活、入居時の「床保護」が新常識に

三金商事株式会社（MITSUKIN SHOJI Co., Ltd.）

3月の引越しシーズンを前に、賃貸物件の退去費用を抑えたい、あるいは持ち家の美しいフローリングを長持ちさせたいというニーズが高まっています。特に重量のある冷蔵庫の下は、へこみやカビ、水漏れによる腐食が発生しやすい場所です。

当社の「冷蔵庫マット」は、こうした悩みを解消し、入居時の美しさを維持するための必須アイテムとして多くの支持をいただいております。

お家を守る「防御」と「高い安全性」

詳細はこちら :https://item.rakuten.co.jp/mtkshop/bkm01/

＜床ダメージを徹底ガード＞

カビ、引っ掻きキズ、へこみ、汚れ、水濡れから床を保護します。

＜業界トップクラスの耐熱温度「110℃」＞

国内第三者機関でJIS規格準用の耐熱試験を実施し、110℃まで異常なしと判定。床暖房（約38～45℃）環境でも安心して設置いただけます。

＜赤ちゃんやペットにも安心の低ホルムアルデヒド＞

遊離ホルムアルデヒド試験で20μg/g以下に合格。ベビー衣料基準（16μg/g）をクリアする極めて高い安全性を誇ります。

＜自由自在なカスタマイズ性＞

ハサミ等で簡単にカットできるPVC素材を採用。設置場所や家具の形に合わせてジャストフィットさせることが可能です。

＜選べる「厚さ」と「サイズ」＞

冷蔵庫の容量に合わせた3サイズ（S/M/L）に加え、2mm厚と、より衝撃に強い3mm厚の2タイプをご用意しています。

キッチンからリビング、ペットスペースまで

冷蔵庫マットとしての利用はもちろん、洗濯機の下、デスク下のチェアマット、お子様の食べこぼし対策、ペットのトイレ周りなど、撥水・防カビ・滑り止め（裏面エンボス加工）を活かした幅広い用途でご活用いただけます。

セールスケジュール詳細

新生活の準備をお得に進めていただけるよう、特別なセール期間を設けました。

タイムセール期間： 2026年2月19日(木)10:00 ～ 2月26日(木)09:59

楽天お買い物マラソン期間： 2026年2月19日(木)20:00 ～ 2月23日(月)01:59

冷蔵庫マット

ご購入はこちら :https://item.rakuten.co.jp/mtkshop/bkm01/

冷蔵庫マット／BKM01

サイズ：S／M／L

厚さ：2mm／3mm

｜会社概要｜

名称：三金商事株式会社（MITSUKIN SHOJI Co., Ltd.）

設立年： 2011年4月

代表者名： 田中 新一

本社所在地：大分県大分市碩田町3-1-35

https://mitsukin.info/(https://mitsukin.info/)