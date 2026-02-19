【累計10,000個突破！】SNSで話題の読書グッズ「積読ホルダー」が発売からわずか半年で、3度目となる生産を完了、出荷開始！

クロスメディアグループ株式会社

ビジネス書や実用書を中心に出版する株式会社クロスメディア・パブリッシング（本社： 東京都渋谷区千駄ヶ谷、代表取締役：小早川幸一郎）は、2026年2月「積読ホルダー」の3度目となる生産を完了、出荷を開始しました。

積読ホルダー公式サイト：https://tsundokuholder.cm-group.jp/

■ SNSで話題となり、発売直後に完売！発売から半年足らずで累計10,000個を突破！

「積読ホルダー」は2025年9月末の一般販売開始後、すぐにSNSを中心に話題となり、11月には初回で生産した3,000個が完売となっていました。読書好きの方や書店関係者の方からの再販を求めるお声を受け12月に4,000個の増産を実施。この度、販売好調につき12月の増産分も在庫がなくなったため、2026年2月にさらに3,000個を増産し、発売から半年足らずで累計製造個数10,000個を突破しました。

■「積読」を肯定する、新しい提案

「読みたい本がある」のは、知的好奇心が高まっている証拠でもあります。クロスメディア・パブリッシングは、積読の悩みを解決すると共に、積読をネガティブに捉えるのではなく、「未来の学びや楽しみを可視化するポジティブな存在」として提示したいと考え、「積読ホルダー」を開発しました。

また、「積読ホルダー」はL字コーナーなど積む楽しさも意識しながら、本を無造作に積み上げるのではなく、次に読む一冊を自然に意識できるように設計しています。忙しいビジネスパーソンや読書習慣を身につけたい方にもおすすめです。

■ 商品の特長

特徴１.積読本をキレイに整理

積読本をキレイに整理できます。また、3段の仕切りで本が取り出しやすい構造になっています。



特徴２.省スペースで置き場所を選ばない

省スペースで、デスク上はもちろん、リビングや寝室など、様々な空間になじむ設計になっています。



特徴３.行動につながる導線

「読むタイミング」が決められる特製マグネットが付属。「読む本」や「タイミング」が視界に入ることで、行動を後押しします。



特徴４.ギフトにも

読書家や受験生はもちろん、仕事や趣味で本や書類を多く扱う方への贈り物としても好評です。

■ 商品概要

商品名：積読ホルダー（つんどくほるだー）

希望小売価格：4,980円(税別)

商品サイズ（組立後）：幅200mm×奥行150mm×高さ310mm 重量：2.2kg

商品個装サイズ：幅250mm×奥行190mm×高さ64mm 重量：2.35kg

本体色の種類：ブラック・グレージュの2種

URL：https://tsundokuholder.cm-group.jp/

■ 商品の販売に関して

積読ホルダーの発売日時点での主な取扱先は以下の通りになります。

全国の書店

URL：https://tsundokuholder.cm-group.jp/#shop

※積読ホルダーの取扱書店の詳細は、上記URLをご覧ください。

Amazon

URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FL1N48PR

クロスメディアSHOP

URL：https://crossmedia.base.shop/items/115427562

■ 会社概要

株式会社クロスメディアパブリッシング

所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-20-3 東栄神宮外苑ビル

代表者：代表取締役 小早川幸一郎

Webサイト：https://cm-group.jp/