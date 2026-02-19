関西初開催「STEM Racing Japan」親子体験イベント　F1(R)を題材にした学び -自ら考え、つくり、走らせる

八光エルアール株式会社

世界最高峰の英国インターナショナルスクール「North London Collegiate School（NLCS）」の唯一の日本校である「NLCS Kobe」は、2026年3月7日（土）にアストンマーティン大阪（大阪市浪速区）にて親子向けの体験イベント「STEM Racing Japan Primary Challenge Workshop - Presented by Hakko LR」を開催します。（事前申し込み制）

「STEM Racing」とは？

「STEM Racing」とは、Formula 1（通称 F1(R)）が支援するSTEM教育プログラム。子どもたち自ら設計・製作したミニチュアF1(R)カーでレースに挑戦しながら、チームワークやビジネススキルなどを実践的に学ぶことができます。F1(R)を題材にした学びを通じてSTEMへの関心を高め、日本の次世代を担う課題解決力、イノベーションマインド、挑戦し続ける力を育みます。



※STEM教育：Science(科学)・Technology(技術)・Engineering(工学)・Mathematics(数学)を統合的に学び、数理的思考力を育む教育のこと。STEM Racing Japan公式サイト：https://stemracing.jp/

「STEM Racing Japan Primary Challenge Workshop」について

関西初開催となる今回のSTEM Racingワークショップは、NLCS Kobeの特長である「豊富で多様な課外プログラム」を体現する取り組みの一環で、教室での学びを実社会や体験へとつなげる機会として企画されました。



90分間のプログラムとなる本ワークショップでは、摩擦・重心・空気抵抗といったSTEMの基本原理をわかりやすく学んだ後、ペーパー素材のレーシングカーを設計・製作し、走行テストを行います。ものづくりの楽しさと科学的な視点に触れながら、「なぜ形によって走り方が変わるのか」といった気づきを得ることを重視した内容となっています。

会場は「アストンマーティン大阪」の最新CIを採用したショールーム。当日は貸切となるショールーム内に全長約20mの試走用巨大トラック（レーン）が設置されます。

また、アストンマーティンの車両も展示され、「STEM Racing」を後援するアストンマーティン／アラムコの世界観を感じながら学べる、特別なワークショップとなります。

さらに、本イベントでは日本語と英語の2つのコースが用意されており、英語コースにはNLCS Kobeのスタッフも参加。子どもたちは、ものづくりや実験に取り組みながら、自然なかたちで英語による思考やコミュニケーションに触れることができます。

NLCS Kobe 初代校長 マシュー・ウィリアムズ氏のコメント

このたび、NLCS Kobeと八光エルアールがこのような素晴らしい学習機会において協働できることを、大変嬉しく思っております。STEMレーシング・ワークショップは「問いを立てること」そして「現実のものごとを肌で理解すること」を重視するIBカリキュラムと非常に親和性の高いプログラムです。

参加する生徒たちは、自らレーシングカーを設計・製作、テスト走行まで行い、その過程でエンジニアのように批判的思考力を働かせながら課題に向き合います。これはまさに実社会に根ざした問題解決型学習であり、挑戦的かつ実践的なプロジェクトを通じて子どもたちの大きな成長を促すものです。

本プロジェクトは、世界水準の教育が実社会においてどのように具現化されるかを示す一例であり、同時にNLCS Kobeにおける授業の一端を体現するものでもあります。

「STEM Racing Japan Primary Challenge Workshop - Presented by Hakko LR」開催概要

【日程】2026年3月7日（土）※事前申し込み制、応募者多数の場合は抽選

【時間】１. 12:00～13:30（受付 11:40～）２. 15:00～16:30（受付 14:40～）

（ワークショップ内容：STEMの原理を楽しむミニレクチャー／ペーパーレーシングカー制作／走行テスト）

【場所】アストンマーティン大阪（大阪府大阪市浪速区稲荷1丁目9-22(https://www.google.com/maps/place/%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%B3%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E5%A4%A7%E9%98%AA/@34.6655252,135.4887419,1033m/data=!3m3!1e3!4b1!5s0x6000e70bef6b0d89:0xa25b51219d7f950c!4m6!3m5!1s0x6000e70beeb54c35:0x9f5c1e56742b363!8m2!3d34.6655208!4d135.4913168!16s%2Fg%2F11ss299slb?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDIwNC4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=e1a997c2-8c5f-445b-87b8-fb788f011b6c)）

【定員】各回20名（日本語コース10名／英語コース10名）

【対象】お子様と保護者（お子様の対象年齢は5～12歳）

※お子さまと保護者の方が一緒に取り組むプログラムのため、保護者同伴でのご参加をお願いします。

【参加費】無料

【申込】こちら(https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=K_B9ypwX40GPGpHObRXkRXBj08ODaQROmWP53olm5t9URFIyRlNaMEpWTEVFMjRKRExETEpOWEE1OS4u)から必要事項をご入力の上ご送信ください。

【申込期間】2026年2月27日（金）まで ※応募者多数の場合は抽選

※当選者へのご連絡をもって結果発表とし、抽選結果に関する個別のお問い合わせはご遠慮ください。

NLCS Kobeの新しい取り組み「NLCS Kobe Think Tank」

-世界の知が集まり、問いとしてひらかれる場-

日本の伝統文化を学ぶ授業として行われた茶道体験「TRADMAN'S BONSAI」とのコラボイベントとして開催された盆栽をテーマにしたワークショップの様子。【NLCS Kobe note：イベントレポート】https://note.com/nlcs_kobe/n/n0c3e616f07d0

「NLCS Kobe」は、英国の名門校「North London Collegiate School（NLCS）」の教育理念を受け継ぐインターナショナルスクールです。NLCSは、英国の有力紙『The Times』日曜版『The Sunday Times』が毎年発表する、英国で最も権威ある学校ランキング「Parent Power Guide 2026」において、3部門で最高賞を受賞。学術的成果のみならず、生徒一人ひとりの人格形成を重視する姿勢が、英国国内外から注目を集めています。NLCS唯一の日本校である「NLCS Kobe」では、その世界基準の学力と、日本の心や価値観を融合させた教育を実践しています。

そんな「NLCS Kobe」は、未来を担う子どもたちの学びを、より豊かに、より本質的なものへと進化させる取り組みとして、「NLCS Kobe Think Tank」を始動。このプロジェクトは、世界や各業界の第一線で活躍する専門家やオピニオンリーダーを「教育の共創者」として迎え、これからの時代に必要な学びを共に設計していくプラットフォームです。

医学、日本文化・アート、建築など多様な分野の実践者が生徒の学びに深く関わり「どんな問いを立てるべきか」を共に探究。教科書の内容にとどまらないリアルな知見を通して、生徒が自ら問いを持ち、未来を描く力を育みます。

また、生徒のみならず、保護者や地域社会、教育業界にとっても“学びを社会へひらく拠点”となることを目指し、「未来の教育を共にデザインする」共創の場として機能していきます。

NLCS Kobeについて

「North London Collegiate School Kobe（NLCS Kobe）」は、2025年9月に兵庫県神戸市にある六甲アイランドシティの「Asia One Center」にて開校（対象：1年生～6年生／6歳～12歳）。

2028年には六甲山に新設される校舎にて中高一貫のボーディングスクール（寄宿学校）を開校予定です。

本校を手掛けるのは、英国ラグジュアリーカーの正規ディーラーを関西・名古屋エリアで多数展開する八光エルアール株式会社。

NLCS Kobe（兵庫県神戸市東灘区向洋町中1丁目17）

