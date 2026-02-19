Fairy Devices、「JAPAN DX Week名古屋」に出展

Fairy Devices株式会社

Fairy Devices株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役 藤野真人、以下「フェアリーデバイセズ」）は、「人類のあらゆる叡智を流通可能にする」ことをミッションに掲げ、現場情報を機械学習可能な形でデータ化するハードウェア・ソフトウェア両面からのソリューションを提供しています。





JAPAN DX Week名古屋 概要

主な展示内容

この度、フェアリーデバイセズは、中部地方最大のシステム開発・運用・保守に関する総合展示会「JAPAN DX Week名古屋」に、以下の日程で出展いたします。首掛け型ウェアラブルデバイス「THINKLET」や遠隔支援ソリューション「LINKLET」に加え、新サービス「一人称視点（FPV）動画解析プラン」の先行体験および今後提供予定の次世代機の参考出展を実施いたします。- 会期：2026年2月25日（水）～2月27日（金） 10:00-17:00- 会場：ポートメッセなごや 第1展示館（アクセス：https://www.japan-it.jp/nagoya/ja-jp/access.html）- 公式サイト：https://www.japan-it.jp/nagoya/ja-jp.html- 当社ブース：4-48- THINKLET デバイス人間工学に基づいて設計開発した首掛け型ウェアラブルデバイス「THINKLET」 は、カメラやマイク、4G LTEモジュールを内蔵しています。その形状から装着者の負担とならず、ハンズフリーでの作業環境を提供しながら、リアルタイムなやり取りを可能とします。また、5チャンネルのマイクアレイを内蔵しており、騒音環境においても装着者の音声をクリアに収録することが可能です。- LINKLET（遠隔支援サービス）THINKLETデバイスの一人称視点を利用して 「Microsoft Teams」や 「Zoom」で遠隔支援・ビデオ配信を実現するウェアラブルサービスです。THINKLETデバイス及びLINKLETサービスは「アフターコロナ時代の新しい共同作業」の形として、世界中から新しい働き方が注目される中で、世界最大のテクノロジー展 CES 2022において、Innovation Awardsを、世界最多の3部門で受賞致しました。 また、Time 社が毎年発表している The Best Inventions も受賞しております。- 【新サービス先行体験】FPV動画解析THINKLETで撮影される一人称視点（First Person View）動画をAIで解析し、作業者の行動や状況をデータ化する最新プランです。会場では本プランの先行体験を無料でお試しいただけます。ご希望の方には、THINKLETデバイスを装着して会場内を回っていただき、その際に撮影された一人称視点動画をAIで解析し、解析結果を提供いたします。現場の暗黙知を活用可能なデータとして可視化する新技術をいち早くお試しいただけるチャンスです。ぜひ、当社ブースにてお申し込みください。FPV動画解析のイメージ・サンプル映像はこちらFPV動画解析のイメージ

・日報作成の自動化支援：《解析サンプル：１日の活動記録》

https://mimi.fairydevices.jp/technology/device/thinklet/video_sample/ae7527cafac440a7a5e2cbd89909e343/

・作業エビデンスの確実な記録：《解析サンプル：修理作業記録》

https://mimi.fairydevices.jp/technology/device/thinklet/video_sample/f28d7b84134d4c4aa24e9251def2d378/

・工程分析：《解析サンプル：組み立て作業記録》

https://mimi.fairydevices.jp/technology/device/thinklet/video_sample/c8cd7eef6f744ae09fc7ba159269f2cd/