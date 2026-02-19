【猫の日】オリジナルキャラクター「ゆらにゃ」に関する物語・制作記録などのコンテンツを公開しました

株式会社ウエルネス・ラボ

株式会社ウエルネス・ラボ（所在地：横浜市中区／メインブランド名：キレイ・デ・ラボ）は、2026年2月22日（猫の日）にあわせ、オリジナルキャラクター「ゆらにゃ」に関する複数のコンテンツを新たに公開いたしました。

本取り組みでは、キャラクターを起点としたコミュニケーション施策として、イメージ香水プレゼントキャンペーンの実施や、ぬいぐるみ制作記録・キャラクターストーリーの記事公開などを行っています。

本リリースでは、これまでに公開してきた各コンテンツの概要をご紹介します。

「ゆらにゃ」とは？

「ゆらにゃ」は、ゆらぎやすい日常の中で生まれる気持ちや変化に目を向けながら、生活者と同じ目線で“整える時間”を共有する存在として生まれた、キレイ・デ・ラボのオリジナルキャラクターです。

情報を一方的に届けるのではなく、日々の中で自然に関わり合える存在であることを大切にしています。

キャラクターストーリー記事の公開について

「ゆらにゃ」が“飼い主さん”と出会い、キレイ・デ・ラボで発信を始めるまでの物語をまとめたキャラクターストーリー記事を公開しています。

本記事は、「ゆらにゃ」についての理解を深め、より身近な存在として親しみを感じてもらうことを目的としたコンテンツです。

記事を読む :https://kireidelab.com/media/yuranya_story/

ゆらにゃぬいぐるみ制作記録の公開について

「ゆらにゃ」をより身近に感じてもらうためのコンテンツとして、もうひとつ、ゆらにゃのデザインやぬいぐるみ制作の過程をまとめた制作記録記事を公開しています。

キャラクターデザインの検討から制作・サンプル確認を経て完成に至るまで、キャラクターの雰囲気や想いをどのように形にしていったのかを記録として整理し、紹介しています。

本記事は、noteにて「今日の注目記事」に選出され、多くの方にご覧いただく機会となりました。

イメージ香水プレゼントキャンペーンの実施（終了済）

記事を読む :https://note.com/wellnesslab_note/n/na0af48bca5f0

あわせて、「ゆらにゃ」をイメージした香水をプレゼントするキャンペーンを、公式X上にて実施しました。

キャンペーンの賞品として設定した香水は、公式TikTok用の動画撮影の中で制作したものです。

ゆらにゃに合う、やさしく癒される香りに仕上がったことから、ユーザーに届けるために企画しました。現在は終了しています。

「ゆらにゃ」が体現する、私たちの姿勢

“飼い主さん”のためにゆらぎについて学び続ける「ゆらにゃ」の姿勢は、私たちキレイ・デ・ラボが大切にしているあり方そのものです。

当社では、エクオールやプラセンタをはじめとした、更年期世代をサポートするサプリメントを取り扱っています。商品には自信を持ってお届けしていますが、更年期や心身のゆらぎについては、今もなお学び続けるべきものだと考えています。

実際にお客様とお話しする中で日々実感するのは、症状や感じ方、その重さは人それぞれであること。

だからこそ、一方的に答えを示すのではなく、お客様と同じ目線で学びながら、よりよい商品や情報を届けていきたい。

「ゆらにゃ」という存在を通して、そんな姿勢を形にし、日常にそっと寄り添える存在であり続けます。

今後もそうした想いを軸とした発信や取り組みを継続するとともに、2026年3月には「ゆらにゃ」に触れてもらえるプレゼントキャンペーンの実施を予定しています。

会社概要

■メインブランド Kirei de Lab（キレイ・デ・ラボ）

女性の「キレイ」と「健康」を応援するブランド。プラセンタやエクオール、ゲニステインなどのサプリを中心に、ケア商品も取り扱っています。

URL：https://kireidelab.com/

■運営会社

会社名：株式会社ウエルネス・ラボ

代表者：代表取締役 能代維英

所在地：〒231-0015 横浜市中区尾上町1-4-1 関内STビル 3F

事業内容：

1.コマース事業（化粧品・健康食品等の販売）

2.メディア事業（動画情報サイトの制作・運営）

3.海外事業（化粧品・健康食品等、海外での販売）

4.OEM事業（化粧品・健康食品等、OEMの受託）

5.原料販売事業（化粧品（アンセム・バイオサイエンス社総代理店）・健康食品原料の販売（株式会社ホルス正規代理店））

6.エステサロン等の企画運営

設立：2011年7月

資本金：1,000万円

URL：https://wellnesslab.co.jp/

■公式SNS

X：https://x.com/kireidelab

Instagram：https://www.instagram.com/kireidelab_official/

TikTok：https://www.tiktok.com/@kireidelab_jp