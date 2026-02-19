株式会社アイテック　ビジネスアナリシス入門書『ビジネスを設計する力』を2月1９日に刊行

株式会社フォーバル

『「新しいあたりまえ」で、新しい世界を創るFORVAL』を理念に掲げ、ESG経営を可視化伴走型で支援する「企業ドクター（次世代経営コンサルタント）集団」の株式会社フォーバル（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：中島 將典、以下「フォーバル」）のグループ会社である株式会社アイテック（本社：東京都港区、代表取締役社長：土元 克則、以下「アイテック」）は、2026年2月19日（木）に、ビジネスアナリシス（Business Analysis：BA）の入門書『ビジネスを設計する力 ～変革を動かすビジネスアナリシス～』 を刊行いたします。

実務に根ざした“ビジネスアナリシス”の入門書

2026年2月19日（木）に、ビジネスアナリシス（Business Analysis：BA）の入門書『ビジネスを設計する力 ～変革を動かすビジネスアナリシス～』 を刊行いたします。近年、多くの企業がDX（デジタルトランスフォーメーション）を掲げていますが、その実現を阻んでいるのはテクノロジーそのものではなく、「ビジネスや組織をどのように変えていくのか」が見えないことです。DXの本質は、デジタル導入ではなく、ビジネスや組織を変えること（トランスフォーメーション）にあります。しかし現場では、経営層・事業部門・IT部門がそれぞれの視点で課題を語り、全体像がつながらないままプロジェクトが進むことで、「そもそも何を実現したいのか」が曖昧になり、成果につながらないケースが少なくありません。

この“断絶”をつなぎ、変革を前に進める役割を担うのが ≪ビジネスアナリシス（BA）≫ です。

BAの考え方はIIBAのBABOK(R)ガイドに体系化されていますが、実務の場で「どう使うのか」がイメージできず、概念は理解できても活用に踏み出せないという声が多く聞かれます。そこで本書では、BABOK(R)の紹介にとどまらず、日々の実務の中で「どう考え、どう整理し、どう前に進めるのか」を丁寧に解説し、変革を推進するあらゆる立場のビジネスパーソンに“使えるヒント”を提供することを目指しました。

本書は、ビジネスとデジタル、戦略と現場、人と変化をつなぎ、組織の変革を前に進めたい人のための、実務に根ざしたBAの入門書です。

『ビジネスを設計する力』の特長

（1）ビジネス全体の流れの中で、BAの役割がつかめる

経営戦略・事業施策・業務プロセス・システムといったビジネス全体の流れの中で、ビジネスアナリスト（BA）が何を考え、どう動くのかを具体的に解説します。知識体系の解説にとどまらず、「どんな場面で、どう使うか」がイメージしやすい構成です。

（2）コラムで“背景”と“現場感”を補い、理解を深める

各章のポイントや背景にある考え方をコラムで丁寧にフォローしています。海外の動向や著者の現場経験も交えながら説明しているため、「実務での意味づけ」まで立体的に理解できます。

（3）ケーススタディで、明日から使えるイメージが湧く

DXや業務改革など、実際のビジネスの場面を想定したケーススタディを収録。課題整理から要求定義、ソリューション検討までの流れを追体験し、自社のプロジェクトに当てはめて考えられます。

（4）要求の引き出しと合意形成に役立つ手法を、長所・短所まで踏み込んで解説

インタビュー、ワークショップ、観察、各種モデリングなど、要求を引き出す代表的手法を取り上げ、進め方だけでなく注意点や得意・不得意な場面まで整理。現場に合った手法を選ぶ判断材料が得られます。

■本書で得られること

・BAの基本的な考え方が、初めての方にも理解できる

・問題の見つけ方から、解決策のつくり方まで、一連の流れがつかめる

・DX推進の“橋渡し役”として欠かせない視点が自然と身につく

難しい理論書ではなく、日々の仕事にそのまま使える“実践のヒント集”です。

■書籍情報

・書名：ビジネスを設計する力 ～変革を動かすビジネスアナリシス～

・著者：庄司 敏浩

・発売日：2026年2月19日（木）

・定価：2,000円（税別）

・ISBN：978-4-86575-356-1

・発行：株式会社アイテック

詳しくはこちら：https://www.itec.co.jp/store/products/detail.php?product_id=3918

刊行記念イベントについて

「【刊行記念】変革を成功させる「ビジネスを設計する力」― DXを動かすビジネスアナリシスとは ―」を開催。

刊行を記念し、2026年3月5日（木）にAP品川にて、著者による講演会を開催いたします。会場来場者には、書籍『ビジネスを設計する力 ～変革を動かすビジネスアナリシス～』を無料で進呈します。また、YouTube「アイテックチャンネル」にて同時配信も予定しています。さらにゲスト講演として、経済産業省「デジタル人材のスキル・学習の在り方ワーキンググループ」で主査をつとめられた、株式会社エル・ティー・エス 常務執行役員 CSO 経営企画本部長の 山本 政樹 氏 をお迎えし、DXを担う人材づくりの知見をお話しいただきます。

本イベントは、人材育成担当者にとって、自社におけるDX・業務改革人材の育成方針や研修導入を検討するための「判断材料」を得られる機会となります。

開催日時：2026年3月5日（木）14:00～16:00（予定）

会場：AP品川（東京都港区）／オンライン同時配信（YouTube限定公開）

参加費：無料

主な対象：企業の教育・人材開発担当者、DX推進担当者、業務改革推進担当者 ほか

詳細はこちら：https://www.itec.co.jp/business/seminars/seminars_003.html

株式会社アイテックについて

アイテックは「人間力を企業力に」をテーマに、IT人材派遣事業とITを中心とした社会人向け教育事業を通じて、お客様企業の戦略実現や課題解決を支援します。教育事業本部は、「ITパスポート試験」をはじめとするITエンジニアの登竜門である情報処理技術者試験対策支援に強みを持ち、IT初学者のビジネスパーソンから高度IT人材まで、書籍、eラーニング、模擬試験、研修等を通じて、創業以来42年間、企業各社様の持続的発展に貢献すべく、延べ法人11,000団体、130万人の皆様に教育サービスを提供。2022年3月には「デジタルリテラシー協議会」の活動方針への賛同を表明しました。

今後も日本産業界全体のデジタル人材育成を加速するため、DXを推進する組織・企業のデジタルリテラシーの向上に貢献してまいります。

■会社概要

社名：株式会社アイテック

代表：代表取締役社長 土元 克則

設立：2005年6月7日（創業：1983年5月）

所在地：東京都港区西新橋1-18-6 クロスオフィス内幸町6F

URL：https://www.itec.jp/

株式会社フォーバルについて

ESG経営を可視化伴走型で支援する「企業ドクター（次世代経営コンサルタント）集団」であるフォーバル（資本金： 41億 50百万円、 【証券コード： 8275】）は、中小・小規模企業を対象に「情報通信」「海外」「環境」「人材・教育」「起業・事業承継」の 5分野に特化したコンサルティングサービスをコアビジネスとしています。

政府が掲げる4つの原動力「グリーン」「デジタル」「活力ある地方創り」「少子化対策」に則り、自治体・民間企業・教育機関・金融機関と連携しながら日本全国でDX・GX人材を育て、その人材が地元経済を活性化させるという好循環によって永続的な地方創生の実現を目指す「F-Japan」構想を推進するとともに、近年ますます注目される人的資本をはじめとしたESG経営の可視化伴走支援に取り組んでいます。

■会社概要

社名：株式会社フォーバル

代表：代表取締役社長 中島 將典

設立：1980年（昭和55年）9月18日

所在地：東京都渋谷区神宮前五丁目52番2号青山オーバルビル14階

※詳細はホームページ(https://www.forval.co.jp/?utm_source=pr20260219&utm_medium=pressrelease&utm_id=prtimes20260219)をご覧ください。