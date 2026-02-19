1日5分置いて寝るだけで、首・肩に究極の“脱力”体験。累計販売100万個突破のMyComfortネックリラックスピロー「やすらぎ」モデルが新発売

株式会社ACROVE

簡単リラックスグッズでシリーズ累計販売実績100万個を突破したMyComfort（マイコンフォート、運営：株式会社EICRIT、本社：東京都新宿区）の、大人気ネックリラックスピローから、ブランド史上最高のリラックス特化型商品「やすらぎ」モデルを、2026年2月24日（火）よりAmazon・楽天・公式サイト等のECモールにて順次発売します。

本製品は、忙しい毎日の中でも無理なく続けられる「ながらケア」をコンセプトに開発しました。無理に首を伸ばすのではなく、重みを預けることでゆるやかにじんわりと首を伸ばすことができ、より自然で心地よい休息体験を提供いたします。

■現代人の「休息不足」に寄り添う、より自然なオフ

2021年9月に発売した「ネックリラックスピロー」は、1日5分ただ首の下に置いて寝るだけで首の伸びを感じることができる簡単ケアと、コンセント不要で使える手軽さから多くのユーザーに支持されてきました。 最新作「やすらぎ」モデルは、従来の「伸ばす」感覚に加え、「首を安心して預ける」ことに着目しました。独自設計により首が浮きすぎず沈みすぎない状態を作り出し、忙しい現代人が、より自然にリラックスモードへ切り替えられる設計を追求しました。

■1日5分じんわり首を伸ばす「やすらぎ」概要

・商品名：ネックリラックスピロー（やすらぎモデル)

・価格：3790円（税込）

・カラー：グレー

・本体素材：ポリウレタン

・カバー素材：綿100％

・本体サイズ：（約）W280mm×D160mm×H110mm

・本体重さ：330g

「やすらぎ」はMyComfortの首・肩のリラックスをサポートする大人気商品「ネックリラックスピロー」をベースに、初心者の方でも毎日無理なく、セルフケアの一環として取り入れやすいよう設計されています。

じんわりと首を伸ばすゆるやかなカーブと絶妙なフィット感が、ストレッチによる「心地よい伸び」とリラックスタイムの「開放感」を同時に叶えます。

意識的に休む時間を設けなくても、1日たった5分寝転ぶだけで「ながらケア」ができるアイテムです。

■商品特徴

１.独自設計の低反発素材を採用

ドイツの第三者機関IGRにより、人間工学的観点で評価されたメモリーフォームを採用。身体に余計な力がかかりにくく、横になるだけで無意識のリラックス状態へと導きます。

さらに、本体の前後で異なる傾斜角度を設けた設計により、その日の気分や首の状態に合わせて2パターンの伸びを体感することが可能です。初心者の方やリラックスを優先したい時は「ゆるやか面」、しっかりリフレッシュしたい時は「深め面」など、ご自身に最適な心地よさを自由に選択いただけます。

２.医療機器レベル*のフィットガイド搭載

首から肩にかけて自然に沿うガイドカーブを採用。頭の重みを利用し、浮きすぎず沈みすぎない独自設計を施しており、どんな体型でもフィットするようなフォルムを再現しています。

*医療機器にも求められる厳しい品質管理基準をクリアしたISO13485マネジメントシステム導入工場にて製造

※本製品は医療機器ではありません。

３.洗濯可能なコットン100%の抗菌加工付きカバー

通気性が良く、デリケートな肌にも優しい柔らかな手触りの天然素材コットンを使用しています。清潔さを保つ抗菌素材加工を施し、リラックスタイムを邪魔しない心地よさを追求しました。

◆MyComfortとは

『手の届く、最高級の快適を。』（https://mycomfort.jp/）

「解放美」をテーマに、皆様の快適をサポートする製品を提供しています。

フラッグシップ商品である「ネックリラックスピロー」は、目新しいデザインと現代人の抱えるお悩みにアプローチする商品として1日で2,000個の販売を記録、またAmazonネックピロー部門連続1位、楽天全2億商品の中で1位を獲得したヒット商品です。Amazonや楽天などの大手ECモールをはじめ、全国のバラエティショップ、家電量販店でも販売しております。

他にもリラクゼーショングッズや寝具を中心に、日常の中で自分らしく過ごせる時間と空間をお届けしています。2025年10月14日より台湾のバラエティショップで販売を開始しました。今後はECサイトでの販売を検討し、台湾での販売拡大も目指していきます。

◆株式会社EICRIT概要

設立 ： 2020年10月

所在地 ： 〒160-0023東京都新宿区西新宿6丁目18-1 新宿セントラルパークタワー19階

代表者 ： 代表取締役社長 山田哲夫

事業内容： ライフスタイル製品の企画・製造・販売

会社名 ：株式会社EICRIT

URL ：https://eicrit.jp/

楽天市場：https://www.rakuten.co.jp/mygear/

Amazon ：https://www.amazon.co.jp/stores/page/C84FCCE9-6B7B-4EBE-BCB5-19BE97132EB4

※2024年4月にACROVE「ECロールアップ事業」により、グループジョインいたしました。

◆運営元：株式会社ACROVE 概要

「社会の果樹園を創造する。」をミッションに、一つでも多くの素敵な事業・モノ・想いを次代に紡ぐために、販売支援とM&Aの2事業を展開しております。自社独自のビッグデータを活用した、EC売上最大化を実現する一気通貫の販売支援「コマーストランスフォーメーション事業(CX事業)」と、ブランドと事業の育成を目的としたM&Aや事業承継型M&Aを実現する「ECロールアップ事業」の2事業を同時展開しています。世界でも類を見ないユニークなビジネスモデルによる、2事業の相乗効果がACROVEの強みです。Forbes 30 Under 30 Asia 2024 、Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2024に代表取締役 / 社長執行役員 CEO 荒井俊亮が選出、日経クロストレンド「未来の市場をつくる100社【2025年版】」、Mizuho Innovation Award 2025.2QにACROVEが選出。

会社名：株式会社ACROVE(https://acrove.co.jp/)

設立：2018年11月15日

代表者：代表取締役 / 社長執行役員 CEO 荒井俊亮

連結従業員数：260名(2026年1月時点)

所在地：〒160-0023東京都新宿区西新宿6丁目18-1 新宿セントラルパークタワー19階

事業内容

：売上成長率平均300％のEC売上最大化支援「コマーストランスフォーメーション(CX)事業」

：事業開始約3年で17件のM&Aを実現、内6件の事業承継型M&Aを実現「ECロールアップ事業」