アイロボットジャパン、世界最小クラスのロボット掃除機「Roomba Mini（ルンバ ミニ）」 2モデルを日本先行発売

アイロボットジャパン合同会社

アイロボットジャパン合同会社（本社：東京都千代田区/代表執行役員社長 山田 毅）は、「Roomba(R) Mini 掃除機＆床拭きロボット + AutoEmpty(TM) 充電ステーション」を2月27日（金）より、「Roomba(R) Mini Slim 掃除機＆床拭きロボット + SlimCharge(TM) 充電スタンド」を4月6日（月）より、全国のアイロボット認定販売店(https://www.irobot-jp.com/shop/index.html)およびアイロボット公式オンラインストア(https://www.irobot-jp.com/)において発売を開始いたします。

「Roomba Mini 掃除機＆床拭きロボット + AutoEmpty 充電ステーション」および「Roomba Mini Slim 掃除機＆床拭きロボット + SlimCharge 充電スタンド」は、コンパクトな住居が多い日本の住環境のニーズに対応するために開発された、世界最小クラス（国内市場最小*1）のロボット掃除機です。本体サイズは従来のルンバの約2分の1*2で、設置面積を最小限に抑え、室内スペースの有効活用を可能にしています。「小さくてパワフル」を体現する性能が特長で、コンパクトな設計でありながら、過去人気シリーズの約70倍*3強力になったパワーリフト吸引と、特別設計のシングルアクションブラシを搭載。水拭きモードへの切り替えは、使い捨て床拭きシートを装着するだけで可能です。小型ボディだからこそ家具の下や細かなスペースにも入り込み、これまでのロボット掃除機やスティック掃除機では届きにくかった場所までしっかり清掃。小さなボディは小回りが利き、ワンルームや1Kといった狭い空間にも設置しやすいコンパクト設計であることに加え、簡単に持ち運べるサイズ感で2階用や子供部屋専用といった2台目需要にも最適な製品です。

「Roomba Mini」は、日本法人の発案により開発され、日本で先行発売されるいままでのルンバとは一線を画すモデルです。発案者であるアイロボットジャパン 代表執行役員社長の山田 毅は、次のようにコメントしています。「Roomba Miniは、日本の皆さまがこれまで感じてきたロボット掃除機へのハードルを解消し、初めての一台として気軽にお試しいただける画期的な製品です。小さくてもパワフルなこの一台をきっかけに、より多くの方に掃除をルンバに任せる“時産体験”をしていただきたいと考えています。」

*1：アイロボットジャパン調べ。メインブラシを搭載する水拭き機能つきロボット掃除機で2026年2月9日時点で日本国内販売中の製品において、本体直径が最小。

*2：Roomba Combo105 ロボットとの体積での比較

*3：国内累計出荷台数トップのRoomba 600シリーズとの比較。（2025年2月時点）

■Roomba Mini 掃除機＆床拭きロボット + AutoEmpty 充電ステーション

■Roomba Mini Slim 掃除機＆床拭きロボット + SlimCharge 充電スタンド

■製品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/25142/table/153_1_0cd3309c6eb905a13d39b1ec1271766f.jpg?v=202602191051 ]

■製品の主な特長

1.サイズが従来のルンバの約2分の1*2に。日本の住環境ニーズに合わせて開発された、コンパクトなサイズ設計

2. パワーリフト吸引による強力な清掃力と、高精度なナビゲーション。

小型だからこそ、家具の下や隙間、床に物の多い部屋までしっかり対応

3.和を意識した「若葉」「桜」を含む4色のカラーバリエーション。暮らしに自然に溶け込むミニマルデザイン

4.市販の使い捨て床拭きシート対応、Wi-Fi環境がなくてもボタンひとつで清掃開始。シンプルで直感的な操作性

1.サイズが従来のルンバの約2分の1*2に。日本の住環境ニーズに合わせて開発された、コンパクトなサイズ設計

コンパクトな住居が多い日本の住環境を踏まえて開発され、本体サイズは従来のルンバの約2分の1*2に。省スペースで置き場所を選ばない点が魅力です。「Roomba Mini 掃除機＆床拭きロボット + AutoEmpty 充電ステーション」は約3か月間*4ゴミ捨ての手間がいらない自動ゴミ収集機能付きでありながら、標準的なロボット掃除機と比べて設置面積を約33％削減*5。ルンバを立てて設置することができる「Roomba Mini Slim 掃除機＆床拭きロボット + SlimCharge 充電スタンド」の設置面積は従来品より約85％削減されました*5。コンパクトなボディと軽量設計で持ち運びがしやすいという利便性も兼ね備えています。

2.パワーリフト吸引による強力な清掃力と、高精度なナビゲーション。小型だからこそ、家具の下や隙間、床に物の多い部屋までしっかり対応

Roomba Miniは、ミニサイズでありながら、妥協のない清掃力・ナビゲーションを実現しています。過去人気シリーズの約70倍*3強力になったパワーリフト吸引と特別設計のシングルアクションブラシを搭載し、総合的な清掃力もしっかりと確保されています。使い捨て床拭きシートを装着すれば自動で水拭きを開始するほか、ClearView LiDARを搭載した高精度ナビゲーションでわずか10分*6足らずでお部屋をマッピング。障害物を検知・回避*7しながら、昼夜を問わず正確に走行します。さらに水拭き中はラグを自動で回避するため、安心して使用可能。小型だからこそ家具の下や隙間にも入り込み、清掃できる範囲を広げます。また、小回りが利いて障害物を回避*7しながら走行するため、「狭くて物が多いからルンバは使えない」という日本特有の住環境問題を解消しています。

3.和を意識した「若葉」「桜」を含む4色のカラーバリエーション。暮らしに自然に溶け込むミニマルデザイン

インテリアに調和する、洗練されたミニマルデザインを採用。従来カラーの白・黒に加え、「Roomba Mini 掃除機＆床拭きロボット + AutoEmpty 充電ステーション」は、トレンド感と日本らしさのある「若葉」と「桜」のカラーバリエーションを展開。掃除機としての実力だけでなく、見た目にもこだわりました。コンパクトで主張しすぎず、暮らしに自然に溶け込みます。

4.市販の使い捨て床拭きシート対応、Wi-Fi環境がなくてもボタンひとつで清掃開始。シンプルで直感的な操作性

本体に使い捨て床拭きシートを装着するだけで、清掃モードを水拭きに切り替えることが可能です。タンクへの給水などの作業は不要で、準備の手間を省きます。新開発のMini専用使い捨て床拭きシートはフレッシュクリーン、フレッシュシトラス、フレッシュフローラルの3タイプ展開、さらには花王「クイックルワイパー 立体吸着ウェットシート」等の市販品*8も使用できます。

操作もシンプルで、Roomba Homeアプリによるカスタマイズはもちろん、Wi-Fi環境がない場合でも、本体ボタンひとつで清掃を開始。誰でも迷わずにお使いいただける、シンプルで直感的な設計です。

*4：使用環境によっては期間が異なります。全ての家庭環境において、期間を保証するものではありません。

*5：Roomba 105 Combo ロボット + AutoEmpty 充電ステーションとの設置面積の比較

*6：93平方メートル 以下の大きさの部屋の場合。複雑な間取りの場合はさらに時間がかかる場合があります。

*7：使用状況により精度が異なる場合があります。あらゆる環境での回避を保証するものではありません。

*8：市販品の形状・材質等により使用できない可能性があります。全ての市販品について使用できることを保証するものではありません。

*画像の仕様は実際の製品と異なる場合があります。

■アイロボット・コーポレーションについて

アイロボットはグローバルに展開する家庭用ロボットカンパニーです。使う人に寄り添った思いやりのある技術と、安心して任せられるホームイノベーションによって、豊かな暮らしを共に創造することをビジョンにロボットのデザインと製造を行っています。2002年に「ロボット掃除機 ルンバ(R)」の発売を開始し、ロボット掃除機市場を創出して以来、全世界で数千万台に上るロボットの販売実績を誇ります。アイロボットの製品ポートフォリオは、清掃、マッピング、ナビゲーションにおける独自のテクノロジーと高度なコンセプトを特徴とし、これらを活用することでロボットとスマートホームデバイスのエコシステムを構築、家のメンテナンスを容易にし、衛生・健康的な生活の場を提供します。

www.irobot.com(https://www.irobot.com/)

iRobot、iRobotロゴ、アイロボット、Roomba、ルンバ、AutoEmpty、 SlimCharge、ClearViewは、アイロボットの登録商標または商標です。Wi-FiおよびWi-FiロゴはWi-Fi Allianceの登録商標です。 クイックルは花王の登録商標です。