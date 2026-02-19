AIによるレストラン予約サービス「AutoReserve」、累計登録者数が500万人を突破

株式会社ハロー

AIによるレストラン予約サービス「AutoReserve」を運営する株式会社ハロー（本社：東京都渋谷区、代表取締役：播口 友紀）は、AutoReserveの累計登録者数が500万人を突破したことをお知らせいたします。

◆登録者増加の背景

日本政府観光局（JNTO）によると、2025年の訪日外国人旅行者数は約4270万人（推計値）となり、初めて年間4000万人を超えました。

（https://www.jnto.go.jp/news/_files/20260121_1615.pdf(https://www.jnto.go.jp/news/_files/20260121_1615.pdf?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=user-500-million)より引用）

コロナ禍以降の生活様式の変化や円安などが追い風となり過去最高を更新し続けているインバウンド需要によって、AutoReserveでも海外登録者数が増加しています。その内訳（2025年1月～12月の伸長率）としては、日本に次いで台湾（約3.3倍）、香港（約1.8倍）、韓国（約3.3倍）、アメリカ合衆国（約3.3倍）、シンガポール（約1.8倍）と続いて好調です。

日本政府は、4年後の2030年に訪日外国人客数を6000万人に、消費額を15兆円に増やす目標を掲げており、AutoReserveでもさらなる登録者数の増加が期待されます。

AutoReserveは、強みである多言語対応（日本語、英語、中国語、韓国語など）と観光地検索機能によって、観光地での食事という体験をスムーズに実現し、ユーザーの旅行体験全体の満足度を向上させます。

今後も、世界中のレストラン予約をシームレスにつなぎ、国境を越えた「食の体験」を当たり前にしていきます。

AutoReserveとは

AutoReserveは、AIによって日本国内および海外のレストラン予約を行うサービスです。

予約可能なレストラン数は260万件を超え、店舗の営業時間外でも、AutoReserveから行きたいお店を探しオンラインで予約が可能。

移動中や仕事中でお店の営業時間内に予約ができない、外国語話者や聴力に支障があって電話で予約ができない、といったレストラン予約の障壁を解消します。

AutoReserveを開く :https://autoreserve.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=user-500-millionAutoReserveホームページに遷移します。

飲食店向けオールインワンプラットフォーム「Respo by AutoReserve」を合わせてご利用いただくことで、AutoReserve経由の送客・予約管理が可能です。（Respoホームページ(https://respo.autoreserve.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=user-500-million)）

株式会社ハローについて

株式会社ハローは “Goodbye past, Hello future.” をミッションに掲げ、AIを根幹に置いてプロダクトを設計する”AI-First Products”の理念のもとで各プロダクトを展開しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56009/table/58_1_b93c967618c16f516a95c8acdec77c58.jpg?v=202602191051 ]

