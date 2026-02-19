カードゲーマー向けマッチングアプリ「Shuffle Match」、掲示板UIを刷新したVer.0.13をリリース。今後の開発に向けた利用者アンケートを実施
合同会社HURM TECH（所在地：東京都渋谷区、代表社員：鈴木海翔）は、2026年2月16日、最新バージョンとなる「Shuffle Match」Ver.0.13の配信を開始したことをお知らせいたします。
本アップデートでは、掲示板機能を中心にUIを刷新し、マッチング相手をより探しやすく改善しています。あわせて、次期開発の優先順位を決定するため、現ユーザーを対象とした利用者アンケートを実施します。
■ Ver.0.13 アップデートの主要な変更点
ユーザーの皆様がより快適に「対戦相手」や「仲間」を見つけられるよう、掲示板機能を中心に改修を行いました。
1. 掲示板UIの全面刷新
「募集作成画面」および「募集一覧画面」のデザインを見直しました。情報の視認性が向上し、より直感的にマッチング相手を探すことが可能になります。
2. プロフィール編集のユーザビリティ向上
プロフィール入力時の文字数制限などのルールをより分かりやすく表示するように修正しました。
3. 安定性の向上とバグ修正
特定の操作（アカウント設定画面でのID表示後の画面遷移など）において、エラーが発生する場合があった不具合を修正しました。また、全体的なパフォーマンス改善も行い、より軽快な動作を実現しています。
■ 今後のサービス改善に向けた「利用者アンケート」を実施
Ver.0.13の配信に伴い、現在ご利用いただいているユーザーの皆様を対象としたアンケートを実施いたします。 皆様からいただいた声を基に、次期バージョンの開発や新機能の優先順位を決定してまいります。
- 回答方法：アプリ内「お知らせ」よりフォームで回答
- 実施期間：2026年2月19日(木)～3月22日(日)
- 特典：回答者の中から抽選で3名様にAmazonギフトカード(500円分)を進呈
当選者にはフォーム内で回答いただいたメールにてご連絡します。※お一人様1回まで。重複回答は無効となる場合があります。
■ 【開発中】秋葉原限定「クイックマッチ」機能について
次期アップデートに向け、秋葉原エリアに限定したリアルタイムマッチング機能「クイックマッチ」を開発中です。
「今すぐ対戦したい」「これから会える人を探したい」というニーズに特化したリアルタイムマッチング機能となる予定です。
※機能名・仕様は開発状況により変更となる場合があります。
■ アプリ概要・開発者について- アプリ名：Shuffle Match
- 対応OS：iOS / Android
- アプリストア：http(https://app.shuffle-match.com/MOl6/jsy91s2t)s://app.shuffle-match.com/MOl6/jsy91s2t(https://app.shuffle-match.com/MOl6/jsy91s2tShuffle)
- Shuffle Match公式サイト：https://shuffle-match.com/
- 価格：無料(※一部アプリ内課金あり)
- 開発・運営：合同会社HURM TECH
- コーポレートサイト：https://hurm-tech.co.jp/