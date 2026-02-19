DUMSCO、「第 40 回日本がん看護学会学術集会」に参加

株式会社DUMSCO

株式会社DUMSCO（所在地：東京都港区、代表取締役CEO：西池成資、以下 当社）は、2026年2月21日（土）から22日（日）の2日間、グランキューブ大阪（大阪府立国際会議場）で開催される「第40回日本がん看護学会学術集会」に参加いたします。当社は、がん患者のQOL（Quality of Life：生活の質）向上を目指すがん患者サポートアプリ「ハカルテ」を提供しており、本学術集会では企業展示ブースを出展し、医療関係者の皆さまに向けて情報発信を行ってまいります。

「第40回日本がん看護学会学術集会」は、がん患者の Quality of Life の向上を目指し、がん看護に携わる臨床の看護師並びに看護学生・教育者等が知見を広め、研究、実践、教育を通して社会に貢献することを目的とする重要な集会です。第40回となる今回は荒尾晴惠先生（大阪大学大学院医学系研究科 教授）が学術集会長を務められています。

当社は、会期中に企業展示ブースを出展し、「ハカルテ」をご紹介します。ブースでは「ハカルテ」をインストールしたデモ機（スマートフォン）をご用意しており実際にご体験いただける他、開発背景や臨床現場での活用事例などを当社社員がご説明します。当社ブースにお越しくださった方には、ノベルティをお配りします。

【会議概要】

■会議名：第 40 回日本がん看護学会学術集会

■会期：2026 年 2 月 21 日（土）～2026 年 2 月 22 日（日）

■主催：一般社団法人 日本がん看護学会

■学術集会長：荒尾 晴惠 （大阪大学大学院医学系研究科 教授）

■会場：グランキューブ大阪（大阪府立国際会議場）

■URL：https://plaza.umin.ac.jp/jscn2026/

【DUMSCO出展概要】

企業ブース

■出展日：2026 年 2 月 21 日（土）～2026 年 2 月 22 日（日）

■ブース番号：3 階 イベントホール A~D ブース番号41

■ブース内容：サービス説明およびデモ実施。ノベルティ配布

がん患者サポートアプリ「ハカルテ」について

当社では臨床研究用の「ハカルテリサーチ」の開発知見を活かし、広く一般のがん患者の体調記録にご活用いただくために改修した「ハカルテ」を提供しております。患者目線にたって開発・改善を重ねている点が特徴です。がん患者が自分の状態を知り、より主体的に治療やケアを受けられるようサポートすることで、がん患者の自己効力感を高め、QOL（生活の質）向上に寄与することを目指しており、簡単で詳細な体調記録やHRVの測定などをすることができます。今後は受診アドバイスの提供や、気軽に医療者に相談できるチャット機能なども追加していくほか、アプリ内でアピアランスケアなどに関する情報提供なども行い、より広くがん患者をサポートできるアプリを目指してまいります。

詳細は下記をご確認ください。

ハカルテWebサイト

https://hakarute.com/

ハカルテ公式note

https://note.com/hakarute/

SNS（がん患者さんに役立つ情報を発信しています）

https://www.instagram.com/hakarute/

https://x.com/hakarute

株式会社DUMSCOについて

「持続可能なパフォーマンスをデザインする」をミッションに、データ分析とテクノロジーで課題を解決するべくサービス開発や企業向け生産性向上コンサルティングを提供しています。

ハカルテ事業にとどまらず、前身アプリが300万DLを突破しリニューアル後もユーザー数を伸ばしているセルフコンディショニングアプリ「Habitone」、toB向けストレス測定アプリ「ANBAI」、ポーラメディカルと共同開発している熱中症リスク判定AIカメラ「カオカラ」など、さまざまな事業を展開しています。

コーポレートサイト

https://dumsco.com/