アーティスト ヒロ杉山 個展　「言葉になる前の絵画 / Painting Before Words」を開催　-抽象と具象の分岐以前、“確定する前の状態”を描く新作を発表

株式会社Sig design

アーティスト ヒロ杉山による個展

**「言葉になる前の絵画（Painting Before Words）」**をColony Minami Aoyama（東京・南青山）で開催いたします。

本展では、絵画が抽象にも具象にも分岐する以前の状態-- “形が意味を持つ直前”の領域を描き出す新作を発表します。

“untitled #07” 2026 1303mm x 1620mm ,oil on canvas

絵画が「確定する前」を可視化する試み。

絵画は長く、抽象と具象という二つの領域に分類されてきました。ヒロ杉山はこれまで、その両者のあいだを探る制作を続けてきました。

本展の新作では、量子力学における**スーパーポジション（重ね合わせ）**の概念を手がかりに、

絵画が「何であるか」を決定される以前の状態を描いています。

観る者の知覚によって初めて像が立ち上がる--

本展は、絵画の認識が生まれる瞬間に立ち会う新しい体験の場としてもぜひご注目ください。

“untitled #06” 2026 1620mm x 1303mm,oil on canvas“untitled #05” 2026 1620mm x 1303mm,oil on canvas“untitled #04” 2026 910mm x 730mm,oil on canvas

■ 展示概要

展示タイトル：ヒロ杉山 個展「言葉になる前の絵画」

会期：2026年2月27日（金）- 3月8日（日）

開廊時間：12:00-19:00

休廊日：3月2日（月）

入場：無料

会場 ：Colony Minami Aoyama 東京都港区南青山6-3-7 1F

■ アーティストプロフィール

ヒロ杉山 / SUGIYAMA HIRO

■ヒロ杉山 / SUGIYAMA HIRO（@hiro_sugiyama_enlightenment）

80年代よりアナログ絵画を制作し、1997年にアーティストユニット「エンライトメント」結成を機にデジタル作品へも展開。

2000年の個展「2-Delight」ではデジタルペインティング作品が世界的な注目を集めました。

ブラッド・ピット、トム・ヨーク、カール・ラガーフェルドらのポートレイト制作や、

村上隆キュレーションによる「スーパーフラット」展（LA MOCA）への参加など、国内外で幅広く活動。

近年は再び絵画表現に注力し、「ブラックペイントシリーズ」などで高い評価を得ています。

■ヒロ杉山 展覧会履歴

個展

2024年「国宝」 光明院（京都）

“SCULPTURE”（東京,Lurf MUSEUM,）

2023年“Monochrome Colors”（Los Angeles、SPEEDY GALLERY,)

2022年 “Monochrome Colors”（東京,Lurf MUSEUM）

“Paint it black” (東京、WATOWA GALLERY)2020 年

” DROP SHADOW”（東京、TAGBOAT）

2018 年 "ONE HUNDRED AND EIGHT"( 東京、AD ギャラリー)

2016 年 "EVERYTHING IS CONNECTED( 東京、AD ギャラリー)

"SPOTLIGHT" ( 東京、ヒロミヨシイ ロッポンギ）

2014 年 “ELM15”（東京、EYE OF GYRE）

"LEVEL OF ABSTRACTION" ( 東京、AD ギャラリー)

"OBIT" ( 東京、ヒロミヨシイ ロッポンギ）

2012 年 “NEW ABSTRACT”（東京、ヒロミヨシイ ロッポンギ）

2010年 “AD 2010”（東京、ヒロミヨシイ・ギャラリー）

2009 年“SHANGHAI DREAM”（ 上海、SWFC アート＆デザインストア）

2007 年 “The Borderline”（東京、ヒロミヨシイ・ギャラリー）

2006 年“ENTRANCE TO ANOTHER WORLD”（上海、ディアージュ）

2005 年 “LIE OF MIRROR”（東京、ヒロミヨシイ・ギャラリー）

“LIE OF MIRROR”（イタリア、チェンジング・ロール・ギャラリー）

グループ展

2008 年 “AFTER THE REALITY 2” に参加（NY、ダイチ・プロジェクツ）

2007 年 “六本木クロッシング” に参加（東京、森美術館）

2006 年 “AFTER THE REALITY” に参加（NY、ダイチ・プロジェクツ）

2003 年PLANET UNDER A GROOVE 展（ドイツ、ミュンヘン）

2002 年“JAM 展” に参加（東京、オペラシティー・ギャラリー）

2001 年スーパーフラット展（ロサンゼルス、MOCA、ヘンリー・アートセンター）

“ACTIVE WIRE 展” に参加（韓国）グループ展 “JAM展”に参加（ ロンドン、パーピカン

センター・アートギャラリー）

“PLANET UNDER A GROOVE 展” に参加 （NY、ブロンクス・ミュージアム）

“スーパーフラット展”に参加（ミネアポリス）ウォーカー・アートセンター）

■お問い合わせ

Colony Minami Aoyama

Instagram：@colony_minami_aoyama_official

担当：高塚裕之(株式会社Sig design)

Mail：info@colonyminamiaoyama.com