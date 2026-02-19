【2月24日（火）開催】共催セミナー『ガジェット・家電ECの“勝ち筋”大全 --最新トレンド・ 開発・集客・物流・クラウドファンディングまで一気通貫で徹底解説』を開催

株式会社LeaguE

株式会社LeaguEは、５社共催のオンラインセミナー『ガジェット・家電ECの“勝ち筋”大全 --最新トレンド・ 開発・集客・物流・クラウドファンディングまで一気通貫で徹底解説』を2026年２月24日（火）13時から開催いたします。

株式会社LeaguE/株式会社WUUZY/株式会社メディアエイド /株式会社CAMPFIRE/株式会社オープンロジ の５社が、ガジェット・家電ECの“勝ち筋”を徹底解説します。



視聴予約はこちら(https://www.ecnopro.jp/times/seminar-20260224)

セミナー概要

ガジェット・家電市場は競争が激しく、価格競争・レビュー対策・回転率の最適化など、多くのEC事業者が共通の悩みを抱えています。「広告を回しても利益が合わない」「レビュー数で大手に勝てない」「商品比較で埋もれてしまう」--そんな課題が売上停滞を招きがちです。

本セミナーでは、これらの課題に対して“中小ECだからこそできる戦い方”を明確に提示します。価格競争に巻き込まれずに売れる差別化ポイントの作り方、ガジェット・家電に特化した商品ページ構成、広告費を無駄にしないデータドリブン運用、購入率を底上げする同梱施策やセット販売戦略など、すべて即実践できる内容を中心に解説します。

さらに、実際に月商100万円規模のECが「購買導線の改善」「レビュー設計」「回遊率UP施策」によって、短期間でCV率＋1.8pt・売上150％を達成した事例も紹介。

参加後には、「自社でも再現できる売上改善ロードマップ」が明確になり、競合に左右されない“勝てるEC運用”へ一歩踏み出せます。

忙しいEC担当者でも、その日から手を動かせる内容を凝縮しています。

こんな方におすすめ

・価格競争に巻き込まれ、利益が残らない課題を解決し、独自の価値で選ばれるECを作りたい担当者の方

・レビュー不足で購入率が伸びない課題を改善し、信頼される商品ページを構築したいEC担当者の方

・広告費が回収できない課題を最適化し、少額でも成果が出る運用に切り替えたいマーケ担当者の方

・商品ページが埋もれる課題を解消し、“比較されたときに勝てる”訴求軸を作りたいEC事業者の方

・在庫回転率の悪化という課題を改善し、キャッシュフローを安定させたい事業者の方

・新規流入が減っている課題を突破し、SEO・SNS・広告の複合戦略で売上を底上げしたい担当者の方

・リピーターが定着しない課題を解決し、同梱施策・購買体験の改善でLTVを高めたいEC責任者の方

・大手に勝てないという課題を克服し、中小ECでも再現可能な“勝ち筋”を掴みたい事業者の方

・新規事業/ブランドを検討している方

・企画・開発ゼロで、ECブランドを立ち上げたい方

・自分だけのオリジナル商品/独占商品で事業をしたい方

・スピード感を重視して新規事業/ブランドを作りたい方

・ビックカメラでの商品販売にチャレンジしてみたい方

・EC以外の販路拡大を検討している方

・バイヤー視点・消費者視点のリアルな市場評価を得たい方

・在庫管理や梱包作業から解放され、企画や販促に集中したい方

・限られたリソース（人手）を有効活用したい事業者様

・利益率を改善したいと考えている事業者様

・SNS利用しているけど中々売上に直結しない

・SNSを利用して売上を拡大させたい方

・認知拡大やブランディング強化したい方

第1部（13:00～13:40）

セミナープログラム

飯塚 強（いいづか つよし）株式会社WUUZY マーケティンググループ

×

陣内プロ ECのプロ｜認定プロ

市場は伸びているのに、なぜ勝てない？ガジェットECの“構造的な壁”と突破のヒント

ECサイト数が増え続ける中、売上を上げていくためには販売チャネルと商材特性、事業フェーズに合わせ、いかに自社に合った戦略をカスタマイズをできるかが重要になってきます。本パートでは、7,000名のEC専門人材が登録する「ECのプロ」が考える、EC売上アップのための戦略・施策のカスタマイズ方法をお伝えいたします。本セッションでは、市場の現在地と競争構造を整理しながら、「なぜ普通に運営しているだけでは勝てなくなったのか」をECのプロ所属の認定プロ陣内氏とともに構造的に紐解きます。

第2部（13:40～14:00）



渡部 陽向（わたなべ ひなた）

株式会社メディアエイド SNSソリューション事業本部/メディア統部/TikTok局/局長

～TikTok×ECで売上を増加させるための常識戦略～

TikTokを起点とした購買行動は、「検索して比較する」から「発見・遭遇からその場で欲しくなる」へと大きく変化しています。

本セッションでは、TikTok上での偶発的な接触をどのように購買につなげるかをテーマに、ショート動画・クリエイター活用・EC導線設計の考え方を整理します。

弊社の実運用事例をもとに、

・売れるアカウント設計の考え方

・「拡散」ではなく「購入」を生むコンテンツの共通点

・TikTok × ECで成果を最大化するための実践的な戦略

を解説し、明日から再現できる“常識戦略”をお伝えします

第3部（14:00～14:20）

くわた ぽてと

株式会社CAMPFIRE イベントマーケティング・グループ ディレクター

CAMPFIRE × ビックカメラ連携プログラム～「比較から抜け出すクラウドファンディング戦略」～

ガジェット・家電ECにおいて多くの事業者様が直面する「競合商品との比較」という課題に対し、CAMPFIREとビックカメラが連携したクラウドファンディングプログラム 「ビックFIRE」を通じて、“比較されにくい状態”をつくる取り組みをご紹介します。「ビックFIRE」では、発売前から商品の価値・背景・ストーリーを可視化し、店頭やEC上での価格・スペック比較に入る前に、「なぜこの商品が選ばれるのか」という理由を先につくる設計を重視しています。本パートでは、「ビックFIRE」を活用した商品がどのように“選ばれる商品”になったのか、その考え方とポイントを事例を交えて解説します。

第４部（14:20～14:40）

川崎 文吾（かわさき ぶんご）

株式会社オープンロジ パートナー・アライアンスエキスパート

そのコスト、本当に必要？ガジェット・家電ECの成長を阻む「物流の壁」と利益最大化の秘訣

ガジェットや家電製品は、多品種少量から大型商材まで幅広く、在庫管理や梱包・発送業務（＝ノンコア業務）が複雑化しがちです。売上が伸びるほど、これらの業務に貴重なリソースが割かれていませんか？本講演では、EC事業者が直面する「物流の壁」の実態と、それを乗り越えるための物流アウトソーシング活用法を解説。ノンコア業務を手放し、商品企画やマーケティングといった「売る」活動にリソースを集中させ、事業成長を加速させる戦略をご紹介します。

第５部（14:40～15:00）

勝部 雄太（かつべ ゆうた）

株式会社LeaguE 取締役副社長

【企画・開発なし】ゼロから売れるECブランドの立ち上げ方～海外ブランドの人気商品を独占販売する方法～

海外で売れている日本未上陸のブランドの独占販売権を獲得し販売する“海外ブランド総代理ビジネス”。仕入れ資金不要かつ在庫リスクなしのスモールスタートで販売初月から1000万円超の売上を作る方法に注目が集まっています。海外のヒット商品の日本における独占販売権の獲得方法から、クラファンを活用したリスクを大幅に抑えて販売し、新規の物販事業を軌道に乗せるまでの戦略を事例を交えながら解説します。



※ご興味のあるパートのみ、ご視聴も可能です。（途中入室/退出可）

開催概要

日時：2026年2月24日（火）13:00～

参加方法：オンライン（Zoom）

参加費：無料

備考：途中入退室可、参加者・アンケート回答者限定特典あり（個別相談・資料提供）

※申込フォーム入力後、メールにてご視聴用URLを送付いたします。

問い合わせ先

株式会社LeaguE

メールアドレス：support@league-japan.com