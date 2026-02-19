自宅で作ったできたて炭酸水を、外でも楽しめる！ステンレス製保冷ボトル『Easy Mix (イージーミックス)』新発売

ソーダストリーム株式会社

世界No.1(*1)の炭酸水ブランドであるソーダストリーム株式会社（代表: David Katz（デイビッド・カッツ）、所在地:東京都港区）は、ソーダストリームの炭酸水メーカー(*2)に直接取り付けて炭酸を注入することができる、炭酸飲料対応のステンレス製保冷ボトル「イージーミックス」を発売いたします。ボトルをパーツごとに分解できる新構造を採用し、これまで以上に洗いやすく進化しました。2026年2月24日（火）よりソーダストリームブランドサイト、各販売店にて順次発売いたします。

*1: グローバルデータ社調査報告書： 炭酸水消費量に関する国際的調査（2025年実施）

*2: ソーダストリーム Duoを除く、すべてのソーダストリーム炭酸水メーカーに対応

「イージーミックス」は、自宅で作ったできたて炭酸水を、外でも楽しめる、新しいライフスタイルを提案するボトルです。保冷機能を備えた炭酸飲料対応設計により、日常の水分補給を美味しくサポートします。イージーミックスをソーダストリームの炭酸水メーカーに直接取り付けて炭酸水を作れるので、そのまま外出先で炭酸水を楽しんで頂けます。

「ソーダストリーム 炭酸飲料対応ステンレスボトル イージーミックス」主な機能・特長

1. 6時間の保冷機能(*3)で、自宅で作ったできたて炭酸水を、外でも楽しめる

2. ソーダストリームの炭酸水メーカーに直接取り付けて、炭酸水を作ってそのまま持ち運べる

3. パーツを分解できて、洗いやすい

*３: 8℃以下の保冷が6時間持続

1. 6時間の保冷機能で冷たい炭酸水を外でも楽しめる

本製品は、最大6時間の保冷機能を備え、冷たい炭酸水を外出先でも楽しめる設計となっています。さらに、炭酸が抜けにくい耐圧構造により、できたての炭酸を長時間キープ。持ち運びに便利なハンドル付きキャップを搭載し、オフィスやアウトドアなど、あらゆるシーンで活躍します。

2. ソーダストリームの炭酸水メーカーに直接取り付けて、炭酸水を作ってそのまま持ち運べる！

ソーダストリームの炭酸水メーカーに直接取り付けて炭酸を注入できるため、作った炭酸水をそのまま持ち運べます。透明なドーム部分に水位線を設け、水を入れる量が一目でわかる設計です。

3. パーツを分解できて、洗いやすい！

パーツを分解できるので、洗いやすく、乾きやすいデザインです。口当たりの良い飲み口も採用し、快適な飲用体験を提供します。

※ブラシは付属品ではありません

ソーダストリーム『炭酸飲料対応ステンレスボトル』 製品概要

カラーは「サンド」「ミント」「ネイビー」の3色展開で、軽やかさを演出する透明ドームと洗練された配色が、あらゆるシーンに調和します。

販売先URL： ソーダストリームブランドサイト

（https://www.sodastream.jp/products/detail/489）

ソーダストリーム(SodaStream)について

家庭で簡単に炭酸飲料を作ることができるソーダストリームは、創業120年余、世界47カ国、80,000店で展開する世界No.1の炭酸水ブランドです。ソーダストリームの炭酸水メーカーは、普段の水を簡単5秒で炭酸水にすることができ、500mLの炭酸水を1本当たり約20円から作ることができるので、「飲みたい瞬間、好きなだけ」炭酸水を楽しむことができます。自分好みに炭酸強度を変更できるので、弾ける刺激の強炭酸から微炭酸まで作ることができ、料理に活用したり、シロップを入れて炭酸ドリンクを作ったりと、自由なアレンジが可能です。

全国11,000店以上のお取り扱い店舗で展開されています。

ソーダストリーム公式HP： https://www.sodastream.jp/

所在地： 東京都港区南青山3-3-3 リビエラ南青山5F