【木村屋總本店】＜新商品＞桜の香りと春色仕立て「春色デニッシュ」を3月1日から発売。見た目も味も春満開、桜味のスイーツパン4種類が登場！
株式会社木村屋總本店（本社所在地：東京都江東区、代表取締役社長：木村光伯、以下：木村屋）より、2026年3月1日から直営店にて、春の訪れに合わせた”桜”を使用した季節商品4種類を販売いたします。
今年は、桜風味のチョコで彩った新商品「春色デニッシュ」を中心に、見た目を一新した「桜の花」、季節あんぱん「酒種 桜づつみ（道明寺入り）」、さらに三越伊勢丹限定の「お花のパン」が登場。色合い・香り・味わいで“春らしさ”を楽しめるラインナップです。
新商品ラインナップ
■春色デニッシュ
春色デニッシュ
コクのあるカスタークリームを包んで香ばしく焼き上げました。表面に桜風味のチョコで彩りを添えて、春らしさを感じられるデニッシュに仕上げました。
価格：351円（税込）
■桜の花
桜の花
桜餅風フィリングとつぶ餡を包み、ピンク色のビス生地をのせて桜の形に焼き上げました。かわいらしい見た目と桜の味わいを最後までお楽しみください。
価格：352円（税込）
■酒種 桜づつみ（道明寺入り）
酒種 桜づつみ（道明寺入り）
甘じょっぱくもちっとした桜道明寺風に仕立てたあんを酒種生地で包みました。
※キムラスタンドでは取り扱いがございません。
価格：370円（税込）
販売概要
販売期間：2026年3月1日(日)～
販売店舗（25店舗）：上野松坂屋店、銀座松屋店、日本橋三越店、銀座三越店、新宿伊勢丹店、玉川高島屋店、池袋西武店、東京大丸店、横浜そごう店、横浜高島屋店、 町田小田急店、池袋東武店、日本橋高島屋店、アトレ吉祥寺店、新宿小田急店、上大岡京急店、新宿京王店、浦和伊勢丹店、羽田第一ターミナル キャプテンズマーケット店、 羽田第二ターミナル 東京食賓館店、エキュート大宮店、キムラスタンド 巣鴨店、アトレ新浦安店、東武百貨店船橋店、キムラスタンド 大森店
三越伊勢丹限定
■お花のパン
お花のパン
上品な甘さのうぐいす餡に、桜餅風のもちもち食感を合わせました。彩り華やかな桜の花の見た目もお楽しみください。
価格：351円（税込）
販売概要
販売期間：2026年3月4日(水)～3月17日(火)
販売店舗（4店舗）：新宿伊勢丹店、日本橋三越店、銀座三越店、浦和伊勢丹店
木村屋總本店について
木村屋總本店は、明治２年創業から「安心かつ安全でどこよりも思いを込めた製品・サービスをご提供し、お客様の味覚の楽しみと健康に貢献する」という思いを受け継ぎ、時代に合わせて進化を続ける“パンのパイオニア”企業です。歴史を尊重し、深く研鑽努力を重ねていくことでさらなる進歩が生まれると信じ、新しい味覚の楽しみをご提供し、食生活文化の発展とお客様の笑顔に貢献できるように努めてまいります。
【会社概要】
社名：株式会社 木村屋總本店
本社所在地：東京都江東区有明1-6-18
代表取締役：木村光伯
事業内容：各種パン、和菓子、洋菓子の製造および販売
設立：明治2年（1869年）
■お客様からのお問い合わせ先
株式会社 木村屋總本店 お客様相談室 TEL：0120 - 01- 4873
