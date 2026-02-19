クチュール的で美しい大人の女性に向けたブランド「LE PHIL」が、2月25日(水)に「NEWoMan高輪」にて新店OPEN！

株式会社TSIホールディングス





株式会社TSIホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：下地 毅）が展開するブランド「LE PHIL（ルフィル）」が2月25日（水）、NEWoMan高輪にてLE PHILの新店がオープンいたします。



大人の女性の日常に寄り添い、より豊かな時間を過ごして頂ける場所としてLE PHILの世界観を体感いただけるショップとなっております。


< NEWoMan高輪先行販売アイテム＞


リネンブラウス


カラー展開：ブラウン（NEWoMan限定カラー）ブラック・ピンク/ \31,900(税込み)


https://mix.tokyo/products/5346110036


上質なリネン素材を贅沢に使用した、春の新提案シャツ。




リネンブラウス

※限定カラーはNEWoMan新宿・横浜店でもお取り扱いがございます。







オリジナルトートバッグ

※オープンを記念して、税込み55,000 円以上お買い上げの先着50名さまにトートバッグをプレゼントいたします。






■LE PHIL 「NEWoMan高輪」


オープン日：2026年2月25日(水)


場所：〒530-8350 東京都港区高輪2-21-2 NEWoMan高輪 South 3階


TEL: 03-5860-2276


営業時間：午前11時～午後8時




■ブランド情報







「LE PHIL（ル フィル）」


2019年よりスタート。クリーンに削ぎ落されていること、快適であること、クチュール的で美しいことを大切に、しなやかに女性らしくありたいと願う大人の女性に向けたブランド。現在全国に5店舗ほか、公式オンラインストア、ELLE SHOP、ZOZOTOWNにて展開中。


2月25日「NEWoMan高輪」、3月4日「銀座三越本館」にもOPEN。




■問い合わせ先


LE PHIL 事業部　


TEL:03-5785-6426