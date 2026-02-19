アパレルブランド『スピンズ』とスイーツバイキング『スイーツパラダイス』が運営するコラボカフェ『S-PiCK CAFE(エスピックカフェ)』、次のコラボは今年10周年を迎える「チャイロイコグマ」に決定！

株式会社ヒューマンフォーラム(本社:京都市中京区)が運営する若者向けアパレル事業を中心に展開する「SPINNS(スピンズ)」と井上商事株式会社（本社:大阪府大阪市）が運営するデザートバイキングチェーン「スイーツパラダイス」が共同運営するアイドルとキャラクターのコラボレーションに特化したカフェ『S-PiCK CAFE(エスピックカフェ)』。次回のコラボレーションは今年10周年を迎える「チャイロイコグマ」に決定しました。




●コラボレーションカフェ概要







「推し」ブームもあり、プロモーションの一つとして定番化してきているコラボカフェの中で


“推し活”、“かわいい”をコンセプトにしたコラボカフェをオープン。


IPを「アイドル」「キャラクター」に特化することで、お客様へアイドルやキャラクターといえばこのカフェという認知を深め、ファンの皆様がリアルの場で楽しめるコラボカフェを目指します。




【営業時間】11：00～21：00〔最終入店：閉店の1時間半前〕


【住所】〒150-0001東京都渋谷区神宮前1-15-2　神宮前115ビル3階(旧Animax Cafe+)


【詳細】https://www.sweets-paradise.jp/shop/spickcafe




●ここでしか味わえないオリジナルメニュー




チャイロイコグマをはじめ、リラックマ、コリラックマ、キイロイトリの好きな食べ物や世界観をメニューに落とし込みました。


味だけではなく、一緒に写真も楽しめるような”映えるメニュー”をご提供します。


また、来店特典にランチョンマットを、コラボメニューご注文毎に1枚オリジナルコースターをプレゼント。




●限定のオリジナルグッズの販売




コラボレーションカフェ限定のオリジナルグッズも販売！


日々の”推し活”がより華やかになるようなグッズをご用意します。




●コラボ概要









次回のコラボレーションカフェは、今年10周年を迎える「チャイロイコグマ」のチャイロイコグマCollaboration Cafe！


ぜひチャイロイコグマの10周年をお祝いしにきてください♪




●チャイロイコグマCollaboration Cafe -概要



・実施期間、開催店舗



・2026年3月5日(木)～4月2日（木）


S-PiCK CAFE（東京）／CONCEPT CAFE KOBE BY SWEETS PARADISE (兵庫)




※スイーツパラダイス公式アプリ(https://www.sweets-paradise.jp/app/)にてご予約を承ります。
※アプリのご予約は、先着順にてご利用希望日の5週間前からご利用希望日前日20時まで承っております。



※カフェのご利用はご入店から80分制となります。
※開催期間・店舗や企画内容は予告なく変更となる場合がございます。




●チャイロイコグマ




はちみつの森でひとりぐらしをしている本物のこぐま。


リラックマたちとははちみつの森で出会ってお友達になったよ。


ちょっぴり寂しがりやで人見知りだけど、


心やさしい甘えん坊なこぐま。




【チャイロイコグマ　10周年アニバーサリーサイト】https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/chairoikoguma_10th_anniversary/


【チャイロイコグマ公式X】https://x.com/Chairoikoguma_5


【リラックマ 公式Instagram】https://www.instagram.com/rilakkuma_sanx_official/


【リラックマ　ごゆるりサイト】https://www.san-x.co.jp/ja/characters/rilakkuma/


【リラックマ　ごゆるりサイト公式X】https://x.com/rilakkuma_gyr




◯SPINNS(スピンズ)




「主張がスタイルをつくる」、「変われるってムテキ」をコンセプトに常に時代のトレンドに添いながらも自分たちの主張を大切にした「スタイル提案」と「変われる」をつくり続ける“スタイルマーケット”。




【HP】 https://www.spinns.com/
【WEB STORE】 https://www.spinns.jp/
【Instagram】 https://www.instagram.com/spinns_official
【TikTok】 https://www.tiktok.com/@spinns_official


【X】https://x.com/spinns_com




〇SWEETS PARADISE(スイーツパラダイス)



約30種以上のスイーツやパスタ・カレー・フレッシュサラダ・スープなど、お好きなものをお好きなだけ食べられる「バイキング」を提供しているデザートバイキングチェーン。




【公式HP】https://www.sweets-paradise.jp/


【Instagram】https://www.instagram.com/sweetsparadise/


【X】https://x.com/sweetsparadise_


【コラボX】https://x.com/SP_collabo


【TikTok】https://www.tiktok.com/@sweets_paradise_




【権利表記】


(C)2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.