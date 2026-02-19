脱・産前産後クライシス！ “とりあえず一緒に見てみる”展 ららぽーと豊洲にて開催

BEFFY Inc.

今最も参考にされている（※）ベビーグッズの口コミサイト「Babiew（べビュー）」を運営するBEFFY株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：金木 りな）は、2026年3月7日（土）から8日（日）の2日間、アーバンドック ららぽーと豊洲 1階 ZARA前エリアにて、リアルイベント「脱・産前産後クライシス！ベストベビーグッズとりあえず一緒に見てみる展 by Babiew」を開催いたします。

▼イベント特設ページ

https://www.babiew.com/campaigns/details/2603babiewevent

▼2025 Babiew ベストベビーグッズアワードとは

https://www.babiew.com/bestbabygoods/2025

◼️イベント開催の背景：なぜ「二人で一緒に見てみる」必要があるのか？ ママの9割が抱えるベビーグッズ選びの孤独

べビューの調査によると、ベビーグッズ選びの情報収集をパートナーと共有できていないと感じるママは約90％にのぼります。（調査対象数：185名）

膨大な選択肢の中から比較検討する作業がママ一人に偏ることで、産前から夫婦間に温度差が生じ、いわゆる「産前産後クライシス」を引き起こす一因にもなっています。

▼参考リリース「【産前クライシス調査】95%が悩む、ベビーグッズ選び「ママ任せ」が夫婦の溝に!?」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000041.000129017.html

「何を選べばいいかわからない」「パパにも一緒に情報収集してほしい」

そんなもやもやを解消するためには、二人で選ぶ時間をまとめて作ることが一番の近道です。本イベントは、売り場としてではなく、あくまで「ベビーグッズ選びの情報収集を始めるきっかけの場」として、「2025 Babiew ベストベビーグッズアワード」の受賞商品を一同に展示します。

◼️とりあえず見て、 “はじめの一歩” を踏み出そう！

イベントの見どころ ：ママ・パパ必見！「気軽に見れる」3つの体験ポイント

1. まずは見て、知るだけでいい。令和の「ながら見」スタイル

「まだ早いかも？」と迷う妊娠初期の方も大歓迎。予約不要・手ぶらでお買い物途中に立ち寄れるオープンな空間です。売り場ではないからこそ、特定のブランドに偏らず、先輩ママ・パパのリアルな口コミとともに、今一番人気のベビーグッズを一気見できます。

こんなアイテム、こんなブランド、こんな商品があるんだと、ママ・パパ2人で知るきっかけに。

2.口コミで話題のアノ名品が目の前に！ アワード受賞の“名品”を一挙公開

2025 Babiew ベストベビーグッズアワードを受賞した人気アイテムを展示。会場内では、その場で自分たちだけの「出産準備リスト」を作成できるデモも実施します。その場でリスト作成にトライしたママ・パパには、プレゼントが当たるチャンスも!?

3. その日に買いたい！ も叶える、アカチャンホンポ ららぽーと豊洲店との連携

当日、気になった商品はららぽーと豊洲 3Fにある『アカチャンホンポ ららぽーと豊洲店』で実際に購入することができます！ イベント期間中、アカチャンホンポの店内でスムーズに受賞商品を発見できるよう「2025 Babiew ベストベビーグッズアワード 」を受賞した一部商品に一目でわかるステッカーを設置予定です。

◼️アワード受賞ブランド 1日限定の特別ブース：防災・試飲・抱っこひも体験会

3月7日（土）：エジソンママ 試飲イベント＆赤ちゃんのための防災アイテム展示（11:00~16:00予定）

60種類以上の栄養素を含む国産ケール100％と植物性プロテインを組み合わせた「ケールプロテインピュアルン」の試飲会を開催。

青汁・プロテイン・サプリのまさに”いいとこどり”を叶えた、甘くて飲みやすい抹茶風味の栄養補給ドリンクをその場で体験いただけます。

また、東日本大震災から15年を迎える本年、食・衛生の視点から「もしもの備え」や赤ちゃんの防災アイテムもご紹介します。

3月8日（日）：アワード受賞の快適性を体感！ エルゴベビー体験会 (11:00～17:00予定)

べビューで、「快適性」において多くのママ・パパから支持を得ているエルゴベビーの抱っこひも。

新生児期からお使いいただける基本の抱き方「対面抱き」をはじめ、エルゴベビーの使い方から親子に合った快適な抱っこを叶えるコツまで、専門アドバイザーが丁寧にご案内します。

購入検討中の方はもちろん、すでにご愛用中の方も、より快適に使いこなすためのポイントを知れる機会です。

※各ブースの開始時刻・終了時刻には変更が生じる場合がございます。

◼️「脱・産前産後クライシス！ ベストベビーグッズとりあえず一緒に見てみる展 by Babiew」開催概要

- 日時：2026年3月7日（土）～3月8日（日） 10:00～17:00予定- 場所：アーバンドック ららぽーと豊洲 1F ZARA前エリア- 入場料：無料- 事前登録：不要- 対象：妊娠中の方（プレママ・プレパパ）、0～1歳のお子様をお持ちのご家族、メディア関係者- 特典：イベント内で一部体験をしてくださった方を対象にプレゼントをご用意！※数に限りがございます。

※一部内容に変更が生じる場合がございます。最新情報は公式ホームページよりご確認ください。

▼イベント特設ページ

https://www.babiew.com/campaigns/details/2603babiewevent

◼️「Babiew（べビュー）」とは

「Babiew」(https://www.babiew.com/ ) は、今最も参考にされているベビーグッズの口コミサイト。

ベビーグッズ選びを通して、妊娠期からママとパパが同じ目線で育児に携わることができるよう、ベビーグッズ選びの大変さを身をもって感じていた現役ママが立ち上げました。「ステマなし」「ランキングの広告操作一切なし」を一貫してポリシーに掲げ、日々投稿される実際の使用経験に基づいた口コミは、ユーザーからの信頼が熱く、出産準備やベビーグッズを買い足す際に多くのママ・パパに支持されています。サービス名の「Babiew」は、「誰もがベビーグッズ(Baby Goods)を簡単に検討・レビュー(Review)できるように」という思いを込めた造語です。

「Babiew(べビュー)」サービスサイト：

https://www.babiew.com/

＜べビュー公式SNS＞

・Instagram (@babiew.ranking)

https://www.instagram.com/babiew.ranking/

・X(旧Twitter)

https://twitter.com/Babiew_com

◼️BEFFY株式会社について

「ママもパパも毎日を心から楽しめる、ハッピーな世界を創出する」をビジョンに掲げ、日本初となるベビーグッズ専門のランキング・口コミサイト「Babiew」を運営する。ママ・パパにベビーグッズ選びをはじめとした妊娠期・子育て期の悩みを解決する情報を提供するとともに、ママ・パパをターゲットとした様々な商品やサービスを展開する企業に対してマーケティング支援も行う。BabyTech(R) Awards 2023 Qualified賞受賞。週刊東洋経済「すごいベンチャー100」2024年版に選出。

社名：BEFFY株式会社(BEFFY Inc.)

URL：https://www.beffy.jp

代表取締役CEO：金木 りな

設立：2022年10月

所在地：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号 渋谷道玄坂東急ビル2F-C

※Google検索において「ベビーグッズ 口コミ」1位 2025年1月～2025年12月