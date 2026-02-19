RAZER | EVANGELION エヴァ2号機コレクション 国内発売決定ゲーミングキーボード、ゲーミングマウス、ゲーミングヘッドセット、ゲーミングマウスパッド、ゲーミングチェア

Razer Japan株式会社

ゲーマー向けライフスタイルブランドとして世界をリードするRazer(TM)（本社：米国カリフォルニア州およびシンガポール）の日本法人Razer Japan株式会社は、『エヴァンゲリオン』とのコラボ製品 Razer | EVANGELION EVA-02 Collection（エヴァ2号機 コレクション）の国内発売日を決定しました。ゲーミングキーボード、ゲーミングマウス、ゲーミングマウスパッド、ゲーミングヘッドセットは、2026年3月26日（木）。ゲーミングチェアは、2026年5月12日（火）です。日本国内の家電量販店、PCショップ、オンラインショップ等で販売されます。また、同シリーズ全製品の購入予約受付は2026年2月19日より開始されます。

各製品の詳細は下記をご覧ください。

【Razer BlackWidow V4 TKL HyperSpeed - EVANGELION（EVA-02）Edition】

カテゴリー：ゲーミングキーボード

発売日: 2026年3月26日

税込希望小売価格: 34,880円

特徴：エヴァのハイインテンシティな戦闘スタイルから着想を得たRazer BlackWidow V4 Tenkeyless（TKL）HyperSpeed Gaming Keyboardは、タクタイルで正確な打鍵感、低遅延ワイヤレスの高速レスポンス、ホットスワップ対応スイッチ、そして無駄を削ぎ落とした操作性を、コンパクトで競技向けのレイアウトに凝縮しています。

【Razer Viper V3 Pro - EVANGELION (EVA-02) Edition】

カテゴリー：ゲーミングマウス

発売日: 2026年3月26日

税込希望小売価格: 32,450円

特徴：エリートプレイのために設計された超軽量Razer Viper V3 Pro Gaming Mouse は、トーナメントレベルの精密な操作性を実現。

エヴァ2号機の圧倒的な存在感を想起させる大胆なメカニカルアクセントをまとい、性能とデザインの両面で頂点を追求します。

【Razer Kraken V4 - EVANGELION（EVA-02）Edition】

カテゴリー：ゲーミングヘッドセット

発売日: 2026年3月26日

税込希望小売価格: 34,380円

特徴：Razer Kraken V4 Gaming Headsetは、迫力と解像感を兼ね備えたオーディオ性能に、エヴァ2号機の印象的なデザインを融合。高い快適性とクリアなサウンドによって、緊張感あふれるあらゆる戦闘シーンで、優れた状況把握力を提供します。

【Razer Gigantus V2 XXL - EVANGELION (EVA-02) Edition】

カテゴリー：ゲーミングマウスパッド

発売日: 2026年3月26日

税込希望小売価格: 7,290円

特徴：Razer Gigantus V2 XXL Gaming Mouse Mat は、滑らかで精密なエイムを可能にする均一で適度なテクスチャー表面を採用。安定感のあるベースにより、素早く決断力のあるスワイプでも確かな操作性を発揮します。

競技ゲーマーはもちろん、長年のエヴァンゲリオンファン、そしてアイコニックなコラボレーションを求めるコレクターに向けて、Razer | EVANGELION エヴァ2号機 コレクションは、卓越したパフォーマンスエンジニアリングと、一目でそれと分かるデザインを融合した、強烈な存在感を放つコレクションです。

【Razer Iskur V2 X - EVANGELION（EVA-02）Edition】

カテゴリー：ゲーミングチェア

発売日: 2026年5月12日

税込希望小売価格: 69,960

特徴：人間工学に基づいた設計と高い耐久性を備え、長時間の集中プレイを支える Razer Iskur V2 X Gaming Chair。



統合型ランバーサポートにより、プレッシャーのかかる場面でも安定した姿勢を保ち、あらゆる試合で主導権を握るための確かなサポートを提供します。

【スペック】

スペック表PDFは下記のリンクよりダウンロードできます。

https://prtimes.jp/a/?f=d163154-72-16fce0df159152e19baba4dbafbb5fae.pdf

■『エヴァンゲリオン』について

1995年のTVシリーズ放送で社会現象を巻き起こした『新世紀エヴァンゲリオン』。2007年からは『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』シリーズとして再始動し、『：序』『：破』『：Ｑ』の3作が公開されて大ヒットを記録。『シン・エヴァンゲリオン劇場版』は新劇場版シリーズの第4部であり、完結編となる。2021年3月8日に公開し、最終興行収入102.8億円、観客動員673万人を記録した。現在、Amazon Prime Videoにて見放題独占配信中。

『エヴァンゲリオン』シリーズ初となる30周年フェスイベント「EVANGELION:30+；30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」を2026年2月21日～23日の3日間、横浜アリーナでの開催が決定している。イベントの詳細については https://30th.evangelion.jp/fes をご覧ください。

■『エヴァンゲリオン』公式リンク

『エヴァンゲリオン』公式サイト: https://www.evangelion.jp/

『エヴァンゲリオン』30 周年特設サイト: https:// th.evangelion.jp/fes(https://30th.evangelion.jp/fes)



■Razer について

Razer(TM)は、ゲーマーのためにゲーマーによって設立された、世界的な大手ライフスタイルブランド企業で、「For Gamers. By Gamers(TM)」（ゲーマーの為にゲーマーが作る）をスローガンに掲げています。Razerのトリプルヘッド・スネーク (THS)の商標は、世界中のゲーミングコミュニティやeスポーツコミュニティで最も認知されているロゴの一つです。あらゆる大陸にファンを持つRazerは、ハードウェア、ソフトウェア、サービスで構成された、ゲーマーを対象とする世界最大のエコシステムを設計・構築してきました。Razerは、高性能ゲーミング周辺機器やBladeゲーミングノートPCといった、受賞歴のあるハードウェアを提供しています。Razer Chroma RGBやRazer Synapseなどで構成されるRazerのソフトウェアスイートは、カスタマイズ機能や照明効果機能、最適化機能を備え、2億5,000万人以上のユーザーに利用されています。またRazerは、ゲーマー、若者、ミレニアル世代、Z世代向けに、Razer Goldを使用した決済サービスを提供しています。これは、68,000を超えるゲームタイトルで利用できる、世界最大のゲーム決済サービスのひとつです。さらに、この決済サービスに連動した報酬プログラムであるRazer Silverを提供しています。



Razerは、持続可能な未来の実現に取り組んでおり、#GoGreenWithRazer活動（さまざまな取り組みを通じて環境への影響を最小限に抑えるための、10年間のロードマップ）を通じて社会的責任を果たすべく努力しています。

2005年に設立されたRazerは、カリフォルニア州アーバインとシンガポールの2か所に本拠地を構え、ハンブルクと上海に地域統括本部を置き、世界各地の19か所に事業所を展開しています。これまで数々のブランドアクティベーションを行ってきたRazerは、2025年に20周年を迎えました。詳細については https://rzr.to/20anni をご覧ください。



■Razer公式リンク

Razer日本公式サイト：https://www.razer.com/jp-jp/

Razer JP X (旧：Twitter) アカウント：https://www.x.com/razerjp



Razer - For Gamers. By Gamers.(TM)

razer.com/newsroom(https://www.razer.com/newsroom/)



* (C)2026 Razer Inc. All rights reserved.

* (C)khara

* 仕様、および、デザインは予告なしに変更される場合があります。

* その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。