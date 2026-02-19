累計6万本突破の名作トングに最高の相棒が誕生。洋食器の街・新潟県燕市とタッグを組んだ『つかみのトング』

神沢鉄工株式会社

金物の街「播州三木」にて明治28年創業の老舗工具刃物メーカー、神沢鉄工株式会社（本社：兵庫県三木市、代表取締役 神澤秀和）は、菜箸のように繊細な盛り付けを得意とし、累計販売数6万本を超える大ヒット作「FEDECA CLEVER TONG」の最高の相棒として、分厚い肉も逃さないホールド力と、手にフィットする3Dウッドハンドルを備えた新作『つかみのトング』を発表いたします。

本作は、洋食器や金属加工の世界的な産地である「新潟県燕市」のメーカー、有限会社アイデアセキカワの技術に惚れ込み、産地の枠を超えたコラボレーションにより実現。「繊細なクレーバー」と「豪快なつかみ」。この2本が揃うことで、あらゆる食材を意のままに操るトングの「二刀流」スタイルを提案します。2026年2月21日（土）よりMakuakeにてプロジェクトを開始します。

左：FEDECA CLEVER TONG ／ 右：つかみのトング

トングにハンドル革命を。肉を逃さず置いても汚れないFEDECA「つかみのトング」

・ 応援購入サービス： Makuake

・ 期間日時 ： 2026年2月21日（土）10:00 ～2026年4月19日（日）22:00

・ プロジェクトURL https://www.makuake.com/project/fedeca07/

※ Makuake特別価格（最大25％off）の商品も数量限定でご用意しております。

１. 【開発背景】6万本の大ヒット作、唯一の「心残り」

FEDECA CLEVER TONG

FEDECAを代表する「FEDECA CLEVER TONG」は、自立式トングのパイオニアである燕市の株式会社トーダイとの協業から生まれた名作です。菜箸のような繊細な操作性と携帯性が評価され、キャンプギアの定番として絶大な支持を得ました。

しかし、私たちには一つの「心残り」がありました。それは、繊細さを極めたがゆえに、アウトドアならではの分厚いステーキ肉や、パスタを束でつかむ場面など、「重い・厚い・たくさん」を力強くサポートするには向いていないという事実です。

「この弱点をしっかりと補完する、豪快な調理のための相棒を作らなければ」。その強い思いから誕生したのが、重い食材もガッチリとつかむホールド力を持つ『つかみのトング』です。

つかみのトング

繊細な作業はCLEVER TONGで、豪快な作業はつかみのトングで。この2本が揃って初めて、キャンプでも自宅のキッチンでも、あらゆる調理を自在にこなす感覚を味わうことができます。

２. 【製品特徴】豪快な調理を「意のまま」にする、3つの理由

１. 分厚い肉や大量のパスタを逃さない「ホールド力」

洋食器の街・燕市「アイデアセキカワ」が誇る金属加工技術と、高強度の新素材「SUS821L1」を採用。驚くほど軽い力でしなやかに曲がるバネ性が、分厚いステーキ肉の豪快な調理から、大量のパスタの盛り付けまで、重くたくさんの食材を確実にホールドします。

波型でスプーン状の先端が食材をガッチリつかむ肉汁も掬えるスプーン形状。うまみを回しかける「アロゼ」も自在。1人前をひと掴みで。滑りやすいパスタも逃さない。山盛りサラダも、こぼさずふわっとホールド。しっかり掴んで『混ぜる』。炒め物のスピードを落とさない。重い揚げ物も、ガッチリとロック。油切りも安定。水を含んだ重い葉野菜も、束ごとリフトアップ。身崩れしにくい。幅広ヘッドで優しく返す。不揃いなゴロゴロ野菜も、３Dウェーブがフィット。２. 置いた瞬間、テーブルを汚さない「自立する所作」

先端が浮く構造により、キャンプのテーブルやご自宅のキッチンにそのまま置いても直置きにならず、常に衛生的に保つことができます。

トング置きが不要になり、調理中の無駄なストレスを軽減する美しい所作を実現しています。

３.「手」が拡張する感覚。手のひらに馴染む3Dウッドハンドル

従来の板状トングにありがちな「握った時の手との隙間」に着目。高度な木工技術によって3D切削された立体的なハンドルが、手のひらに心地よくフィットし、確かなホールド感を生み出します。

指先の力がしっかりと先端へ伝わる「まるで手が拡張したかのような一体感」と、名栗加工をはじめとする木の温もりは、単なる調理器具を超え、ずっと触れていたくなる「愛でるギア」としての価値を提供します。

３. 【協業】燕×三木。産地を超えたタッグ

魅力的なハンドルラインナップ

理想の「豪快なつかみ」を追求する中で出会ったのが、洋食器の街・燕市のメーカー「アイデアセキカワ」の技術でした。新素材SUS821L1が実現した驚くほど軽いバネ性と、分厚い肉も逃さないホールド力。

やわらかい握り心地

この革新的なトングに惚れ込み、FEDECAの持ち手を融合させました。

つかみのトング製造風景

洋食器の街・新潟県燕市と金物の街・兵庫県三木市。日本のモノづくりを牽引する産地が、互いの歴史へのリスペクトから生み出した強力なタッグです。

４．製品仕様

【サイズ】

全長：約235mm

重量：約105g

【素材】

トング：ステンレス（SUS821L1）黒酸化発色

柄：積層強化木／積層材（マルチカラー）

ネジ：真鍮

【その他】

※食洗機不可

・製造：日本製（新潟県燕市／兵庫県三木市）

５．ラインナップ

ハンドルの素材・加工によって職人技が光る「クラフトモデル（4種）」とシンプルな「プレーンモデル（ブラウンのみ）」の2つのグレードをご用意しました。

左から 名栗ブラック、マルチカラー、名栗ブラウン、リップルブラック、プレーンブラウン

※マルチカラーの配色パターンは、写真の仕様（デザイン）のみとなります。

※名栗加工のハンドルにつきまして、彫りのパターンが掲載写真から若干変更となる場合がございます

（全体の印象を損なうものではございません）。あらかじめご了承ください。

また、セットに含まれる専用レザーケースは、お好みに合わせて「2色（キャメル / ブラック）」からお選びいただけます。

１.二刀流フルセット

内容：つかみのトング×1、FEDECA CLEVER TONG×1、つかみのトング専用ケース×1、FEDECA CLEVER TONG専用ケース×1

・クラフトモデル（名栗ブラック／名栗ブラウン／リップルブラック／マルチカラー ）：20,130円（税込）

・プレーンモデル（プレーンブラウン）：19,030円（税込）

２.つかみのトングケースセット

内容：つかみのトング×1、つかみのトング専用ケース×1

・クラフトモデル（名栗ブラック／名栗ブラウン／リップルブラック／マルチカラー ）：10,450円（税込）

・プレーンモデル（プレーンブラウン）：9,900円（税込）

３.つかみのトング・単品

内容：つかみのトング×1

・クラフトモデル（名栗ブラック／名栗ブラウン／リップルブラック／マルチカラー ）：6,050円（税込）

・プレーンモデル（プレーンブラウン）：5,500円（税込）

※Makuakeプロジェクトでは、最大25%OFFの先行販売価格にてご提供いたします。詳細はプロジェクトページをご覧ください。

【会社概要】

■ 会社名：神沢鉄工株式会社

■ 代表者：代表取締役 神澤秀和

■ 創業：明治28年（1895年）

■ 所在地：〒673-0456 兵庫県三木市鳥町27

■ 事業内容：大工道具、DIY工具、アウトドア用品、調理器具等の企画・製造・販売

■ 公式ウェブサイト：https://www.fedeca.com/

■ FEDECA（フェデカ）公式オンラインストア：https://store.fedeca.com/

■ Instagram：https://www.instagram.com/fedeca_global/