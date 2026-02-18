琉球王朝婚 ー RYUKYU ROYAL WEDDING ー　「世界遺産の力で、琉球王朝へと誘う 没入型ウェディング」

株式会社かりゆしエンターテイメント

かりゆしエンターテイメント株式会社（本社：沖縄県／代表取締役社長：長嶺花菜）は、沖縄の歴史文化と伝統芸能を婚礼という人生の節目に取り入れた新たな婚礼スタイル「琉球王朝婚（ RYUKYU ROYAL WEDDING ）」の模擬披露宴実施検証会を、2026年1月17日に県内会場で開催しました。

【事業背景・目的】

本事業は、沖縄の伝統芸能を「特別な場所で鑑賞するもの」にとどめず、披露宴という人生の節目の場に取り入れることで、より身近で心に残る体験として提供することを目的としています。婚礼という「晴れの舞台」で伝統芸能を活用することで、文化の魅力を次世代へ、そして県内外・海外へ発信する機会を創出します。また、演者や継承者が継続的に活躍できる環境づくりにつなげるとともに、「文化×観光×ブライダル」分野が連携した新たな産業創出を目指しています。

【琉球王朝婚 ー RYUKYU ROYAL WEDDING ー実証検証会】

実証検証会では、実際の披露宴を想定した模擬披露宴形式で進行しました。世界遺産・中城城跡や識名園で撮影されたオープニングムービーの上映を皮切りに、龍神の舞、琉球舞踊「四つ竹」の群舞、新郎新婦役によるファーストダンス「かぎやで風」など、沖縄の伝統芸能を取り入れた演出を披露しました。「見せる披露宴」から「魅せる披露宴」へ。新郎新婦自身が物語の主人公となり、文化に触れ、表現することで、会場全体を琉球王朝の世界観に包み込む、体験型の婚礼演出を実証しました。

世界遺産を活用した映像制作若衆を先導に新郎新婦入場「琉神の舞」琉球王朝における王権の象徴祝儀舞踊「四つ竹」の群舞ファーストダンス「かぎやで風」を舞う新郎新婦

「琉球王朝婚」プロデューサー長嶺花菜】

「琉球王朝婚」のプロデュースを務めた代表取締役社長の長嶺花菜は、「結婚式という特別な日に選ばれ続ける選択肢として、『琉球王朝婚』を沖縄発の婚礼ブランドとして確立していきたいと考えています。沖縄芸能の後継者が活し続けられる環境を創出し、婚礼を通して、沖縄の伝統文化の魅力を世界に発信していきたい。」とコメントしました。

”記録”ではなく、”記憶”に残る文化体験を本格的な琉装や髪結 「本物の格式」×「現代の感性」を 融合させることで”映える”ビジュアルを実現

【今後の展開】

今回の検証会では、県民をはじめ、国内外で婚礼を検討する層やインバウンド需要を想定し、演出構成やゲスト体験の満足度などを多角的に検証しました。今後は来場者アンケートの結果をもとに、事業化・商品化を進め、沖縄発の文化体験型婚礼として国内外への展開を目指してまいります。

お問い合わせ

(株)かりゆしエンターテイメント

沖縄県国頭郡恩納村名嘉真2591-1

TEL：098-894-8488

E-Mail：info@kyent.jp