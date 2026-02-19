「グーンなら、できちゃう！」で親子の成長をもっと楽しく。家族みんなに寄り添う紙おむつへリブランディング　「グーン モレ0（ゼロ）へ」シリーズ3月19日（木）新発売

大王製紙株式会社

衛生用紙製品 No.1 ブランド※1の「エリエール」を展開する大王製紙株式会社（本社:東京都千代田区）は、ベビー用紙おむつの新シリーズ「グーン モレ0（ゼロ）へ」シリーズを2026年3月19日（木）から全国発売します。

子育ては想定外のことも多く、心にゆとりを持ちづらい場面も少なくありません。そこで「グーン」は、ブランドスローガン「グーンなら、できちゃう！～親子の成長、もっと楽しく。～」のもと、赤ちゃんだけでなく家族みんなに寄り添うブランドへとリブランディングを実施します。

本シリーズは、成長により変化するモレや装着の悩みに合わせた紙おむつとして、テープタイプ5商品とパンツタイプ3商品（計8商品）を展開します。さらに、おむつ替えの時間をトータルでサポートできるよう、おしりふきシリーズも刷新し、『グーン よごれスッキリ厚手おしりふき』および『グーン 水分たっぷりおしりふき』の2商品をリニューアル発売します。

■リブランディングと発売の狙い

第一子出産の平均年齢が31歳前後とされる※2中、タイムパフォーマンス（タイパ）を意識し、効率性を重視すると言われるZ世代（1990年代後半～2000年代生まれを含む）も、徐々に育児層に加わり始めています。さらに、共働き世帯の増加や男性の育児休業取得率の向上※３など、育児を取り巻く環境は大きく変化しています。また、当社の調査※4では、テープユーザーは「うんちモレ」「背中からのつたいモレ」、パンツユーザーは「長時間の吸収力不足」への不満を抱えていることがわかりました。こうした背景から、育児や仕事に日々の時間が限られる中、効率的で確実なおむつ替えが重視され、モレをしっかり防ぎ、スムーズに装着できる紙おむつへのニーズが高まっています。

そこで「グーン」は、「グーンなら、できちゃう！～親子の成長、もっと楽しく。～」のブランドスローガンのもと、育児負担を減らして家族の楽しい時間を増やすことを目指し、変わりつつある現在の育児スタイルに寄り添うブランドへとリブランディングを実施します。このたびのリブランディングに伴い、成長により変化するモレや装着の悩みに合わせた紙おむつ「グーン モレ0（ゼロ）へ」シリーズを発売します。

また、「うんちの汚れが取れにくい」「1回で拭き取ることができない」などのおしりふきの悩みの声※5を受けて、厚手仕様に改良した『グーン よごれスッキリ厚手おしりふき』を含むおしりふきシリーズも刷新し、リニューアル発売。おむつ替えの時間をトータルでサポートします。

※1：インテージ SRI+ ティシュー市場、トイレットペーパー市場、キッチンペーパー市場、ペーパータオル市場の合算(2024 年度メーカー別売上金額)

※2：厚生労働省「令和6年(2024)人口動態統計月報年計（概数）」

※3：厚生労働省「令和６年度雇用均等基本調査」、「令和5年厚生労働白書」

※4：当社調べ（2025年1月実施 n=466名 20～39歳のベビー用紙おむつ利用者）

※5：当社調べ（2021年３月実施 n=1,100名 20～44歳既婚女性 ベビー用おしりふき利用者）

■「グーン モレ0（ゼロ）へ」シリーズについて

「グーン モレ0（ゼロ）へ」シリーズは、サイズによって商品名を分け、成長により変化する悩みに合わせて展開します。

テープタイプの『ゆるうんちモレ０へ』（テープ：新生児／S／Mサイズ）は、パワフルな吸収力に加え、「ぽこぽこうんちキャッチシート」でゆるうんちの広がりを抑え吸収します。さらに、背中と足まわりの「ぴったりすきまモレ防止ギャザー」ですきまモレをブロックします。装着に不慣れな時期（テープ：新生児／Sサイズ）には、「おむつ替えらくらく装着ガイド」で誰でも簡単に正しく装着できるようサポートします。

『おしっこモレ０へ』（テープ：L／BIGサイズ）では、「ぴったりすきまモレ防止ギャザー」ですきまモレを防ぐとともに、進化した吸収体（Lサイズ）や「吸収ブーストシート」（BIGサイズ）でたっぷりおしっこも吸収します。

まだ“ゆるうんち”が多い時期に最適なパンツタイプの『ゆるうんちモレ０へ』（パンツ：Mサイズ）は、「ぽこぽこうんちキャッチシート」とたっぷりパワフル吸収に加えて、「360°モレ防止シート」でウエスト・足まわりの染み出しモレをブロックします。

パンツタイプの『長時間でもモレ0へ』（パンツ：L／BIGサイズ）では、進化した吸収体と「吸収ブーストシート」、「360°モレ防止シート」で、遠くへのお出かけ時や夜のおやすみ時などおむつがなかなか替えられない長時間の使用にも安心です。また、パンツタイプすべてに「ふわふわのびーるウエスト」を採用し、長時間でも快適な履き心地と、動き回るお子さまでもスムーズなおむつ替えを実現します。

おむつ柄には、「ブレーメンのおんがくたい」などの絵本をモチーフにした全6種のデザインを採用。親子のコミュニケーションのきっかけを演出します。

― 「グーン モレ0（ゼロ）へ」シリーズ商品概要 ―

【商 品 名】

テープタイプ：『グーン ゆるうんちモレ0へ』、『グーンおしっこモレ0へ』

パンツタイプ：『グーン ゆるうんちモレ0へ パンツ』、『グーン 長時間でもモレ0へ パンツ』

【発 売 日】 2026年3月19日（木）から全国発売

【商品規格】 8商品、男女共用／オープン価格

テープタイプ『グーン ゆるうんちモレ0へ』

◎新生児（～5kg）：68枚 ◎Sサイズ（4～8kg）：62枚 ◎Mサイズ（6～11kg）:52枚

テープタイプ『グーン おしっこモレ0へ』

◎Lサイズ（9～14kg）：44枚 ◎BIGサイズ（12～20kg）：38枚

パンツタイプ『グーン ゆるうんちモレ0へ パンツ』

◎Mサイズ（6～12kg）：52枚

パンツタイプ『グーン 長時間でもモレ0へ パンツ』

◎Lサイズ（9～14kg）：44枚 ◎BIGサイズ（12～22kg）：38枚

【公式 HP】 https://www.elleair.jp/goo-n/morezero/

【お問い合わせ】 エリエールお客様相談室 フリーダイヤル:0120-205205

お問い合わせフォーム：https://www.elleair.jp/inquiry/rules

― 【テープタイプ】『グーン ゆるうんちモレ0へ』／『グーン おしっこモレ0へ』商品特長 ―

■『グーン ゆるうんちモレ0へ』（テープ：新生児／S／Mサイズ）

・「ぽこぽこうんちキャッチシート」

表面の凹凸がゆるうんちの広がりを抑えて吸収するため、背中や足まわりからモレにくい

ぽこぽこうんちキャッチシート

・たっぷりパワフル吸収

進化した吸収体がたっぷりのゆるうんちやおしっこをしっかり吸収

・「ぴったりすきまモレ防止ギャザー」【NEW】

背中と足まわりのギャザーがぴったりフィットし、すきまモレをブロック

・「おむつ替えらくらく装着ガイド」（テープ：新生児／Sサイズのみ）【NEW】

おむつの内面に、おしりの位置が一目で決まる独自の装着ガイドを採用

ストライプの「おしりゾーン」と背中のラインに合わせるだけで正しく装着でき、ズレ・モレを軽減

おむつ替えらくらく装着ガイド

■『グーン おしっこモレ0へ』（テープ：L／BIGサイズ）

・たっぷりパワフル吸収（テープ：Lサイズ）

進化した吸収体がたっぷりのおしっこをしっかり吸収

・たっぷりスピード吸収（テープ：BIGサイズ）

「吸収ブーストシート」がたっぷりのおしっこも吸収

・「ぴったりすきまモレ防止ギャザー」【NEW】

背中と足まわりのギャザーがぴったりフィットし、動きが活発なお子さまのモレをブロック

ぴったりすきまモレ防止ギャザー

ー 【パンツタイプ】『グーン ゆるうんちモレ0へ パンツ』／『グーン 長時間でもモレ0へ パンツ』商品特長 ー

■『グーン ゆるうんちモレ0へ パンツ』（Mサイズ）

・「ぽこぽこうんちキャッチシート」

表面の凹凸がゆるうんちの広がりを抑えて吸収するため、背中や足まわりからモレにくい

・たっぷりパワフル吸収【NEW】

進化した吸収体がたっぷりのゆるうんちやおしっこをしっかり吸収

たっぷりパワフル吸収（パンツMサイズ）

・「360°モレ防止シート」【NEW】

ウエストと足まわりの染み出しモレをブロック

■『グーン 長時間でもモレ0へ パンツ』（L／BIGサイズ）

・たっぷりパワフル吸収【NEW】

進化した吸収体と「吸収ブーストシート」を導入し、繰り返しのおしっこもばっちり吸収

たっぷりパワフル吸収（パンツＬ／BIGサイズ）

・「360°モレ防止シート」【NEW】

ウエストと足まわりの染み出しモレをブロック

360°モレ防止シート

・はかせやすさにもこだわった「ふわふわのびーるウエスト」（パンツタイプ共通）

長時間使用してもゴム跡がつきにくく、肌にやさしい

軽い力で伸ばせるからおむつ替えがさっとスムーズに

ふわふわのびーるウエスト

ー 「グーン モレ0（ゼロ）へ」シリーズ共通商品特長 ー

■親子で楽しめる全6種のかわいい絵本デザイン【NEW】

・イラストレーター・かわべしおんさんによる、絵本をモチーフにした全6種のかわいいデザインをおむつ柄に採用。

（1パックに2種のデザインが入っています。生産の都合上1パックに2種類以上入る場合があります。）

・パッケージの二次元コードから、おむつ柄にまつわる絵本をダウンロードして、お子さまへの読み聞かせに使えます。

絵本ダウンロードURL： https://www.elleair.jp/_var/goo-n/morezero/book.pdf

＜おむつ柄イメージ＞

― 『グーン よごれスッキリ厚手おしりふき』および『グーン 水分たっぷりおしりふき』商品概要 ―

【商 品 名】 グーン よごれスッキリ厚手おしりふき

【発 売 日】 2026年3月19日（木）より全国発売

【商品内容】 全4種：60枚×3パック、60枚×6パック、60枚×12パック

【価 格】 オープン価格

【商 品 名】 グーン 水分たっぷりおしりふき

【発 売 日】 2026年3月19日（木）より全国発売

【商品内容】 全4種：70枚×3パック、70枚×8パック、70枚×10パック、70枚×12パック

【価 格】 オープン価格

ー 『グーン よごれスッキリ厚手おしりふき』および『グーン 水分たっぷりおしりふき』商品特長 ー

■しっかり拭けて、1枚できれいに！『グーン よごれスッキリ厚手おしりふき』【NEW】

・シートの厚みが10%アップ※6して、手を汚さず拭き取れる

・ぽこぽこシートが汚れをしっかりキャッチ

・乳液成分配合。シアバターベール※7がお肌をやさしく守りうんち汚れからガード

・個包装パッケージは、暮らしになじむディズニーデザイン

※6：当社従来品比 ※7：肌の保護

■洗い流すように拭ける！『グーン 水分たっぷりおしりふき』【NEW】

・たっぷりの水分を含んだシートで、洗い流せるように拭き取れる

・純水99%、ノンアルコール、無香料、パラベン無配合、手やからだふきにも使える仕様

・個包装パッケージは、暮らしになじむディズニーデザイン

【公式HP】 https://www.elleair.jp/goo-n/babywipe/