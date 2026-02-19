レトロなデザインにも注目！ブドウ糖配合　集中したいときにおすすめのチウインガムに新フレーバー登場！「チウインガム〈ラムネ〉」・「チウインガム〈コーラ〉」　2026年3月3日（火）新発売

株式会社ロッテ

株式会社ロッテ（東京都新宿区、代表取締役社長執行役員：中島英樹、以下ロッテ）は3月3日（火）に「チウインガム〈ラムネ〉」と新フレーバー「チウインガム〈コーラ〉」を全国で発売します。「チウインガム〈ラムネ〉」は2025年3月に発売し、若年層を中心にレトロなデザインが新鮮、かわいいと好評で、出荷実績が計画比の約130％(*) でした。好評につき、今年も発売いたします。新フレーバーにはレトロなイメージに合うドリンク「コーラ」を選定しました。本品はブドウ糖を配合しており、さわやかなラムネ、コーラの味わいがそれぞれ楽しめます。また噛んだ瞬間にはじけるチップによってラムネ、コーラのそれぞれの炭酸感を表現しています。パッケージは昭和のポスターをイメージした縦向きで、どこか懐かしさのあるレトロなデザインとネーミングです。いつでもどこでも気軽に、仕事や勉強などの集中したい時に、ぜひ噛んでスイッチオン！してみてください。

（*）自社調べ（調査期間：2025年3月～9月）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/2360/table/2592_1_93751b91f77add0658b7fab70ab4383a.jpg?v=202602191051 ]

株式会社ロッテ

https://www.lotte.co.jp/