「パペットスンスン」×P.S.FA夢のコラボが実現！入卒園・入学式向けコレクションを発売！

株式会社はるやまホールディングス

ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事株式会社（本社：岡山県岡山市、代表取締役会長兼社長：治山正史）が展開するPerfect Suit FActory（以下、「P.S.FA」といいます。）は、２０２６年２月２１日（土）より、大人気キャラクター「パペットスンスン」とのコラボレーション商品をP.S.FAグループ一部店舗（P.S.FA/P.S.JOY/TRANS CONTINENTS）と、P.S.FA公式オンラインショップにて数量限定で発売いたします。

大人気キャラクター「パペットスンスン」と初コラボ

『パペットスンスン』は、パペットの国〈トゥーホック〉を舞台に、6 才のスンスンと親友のノンノン、そしておじいちゃんのゾンゾンがくり広げる何気ない日常を描いた大人気のパペットムービーです。

今回のコラボレーションでは「大切なときをパペットスンスンと過ごそう」をテーマに、2026年春の入卒園・入学式といった家族にとって特別な"ハレの日"を、親子でお祝いするためのフォーマルウェアと記念グッズを展開します。キッズフォーマルウェアは3歳・6歳・12歳の子どもたちにぴったりな3サイズ展開で、男の子向けにはジャケット、パンツなど、女の子向けにはキッズセットをラインアップ。また大人向けには、スンスン・ノンノン・ゾンゾンをモチーフにした小物をご用意。親子揃ってリンクコーディネートが楽しめるアイテムを多数用意しています。

P.S.FAでは、このコラボレーションを通じて子どもから親世代まで家族全員で楽しめるフォーマルファッションを提案し、特別な日の思い出づくりをサポートします。キャラクターの愛らしさと上質なフォーマルウェアの融合により、新たな顧客層の開拓とブランド価値の向上を目指します。大切な成長の節目を、子どもたちに人気のパペットスンスンと一緒に華やかに彩る、特別なコレクションをぜひお楽しみください。

商品特長

・SNS総フォロワー数300万人超え（2026年1月時点）、ショートムービーがTV放送中の

人気キャラクター「パペットスンスン」とのオリジナルコラボレーション

・入卒園・入学式などの特別な日に最適な、親子でコーディネートできるフォーマルウェア

・子どもの年齢に合わせた3サイズ展開（100サイズ/3歳、130サイズ/6歳、160サイズ/12歳）

・家族の大切な"ハレの日"の思い出を彩る限定コレクション

商品概要

【発売日】2026年2月21日（土）各店営業開始時間～ (P.S.FA公式オンラインショップは同日10：00～)

【販売場所】P.S.FAグループ一部店舗、P.S.FA公式オンラインショップ（https://perfect-s.com/）

※取り扱い店舗はこちら：https://perfect-s.com/contents/psfa/p/store-info/sunsun_PSFA_shoplist.pdf

【販売形式】数量限定／一部店舗にて関連グッズ販売も同時実施予定

【お問い合わせ】はるやまお客様相談室 0120-923-924

販売アイテム

メンズキッズジャケット（パペットスンスン）

サイズ：100/130/160

価格：9,900円（税抜）

メンズキッズパンツ（パペットスンスン）

サイズ：100/130/160

価格：5,900円（税抜）

メンズキッズショートパンツ（パペットスンスン）

サイズ：100/130

価格：5,400円（税抜）

キッズチョウタイ（パペットスンスン）

価格：各1,900円（税抜）

メンズキッズネクタイ（パペットスンスン）

価格：1,900円（税抜）

レディスキッズセット ジャケット・ワンピース・コサージュ（パペットスンスン）

サイズ：100/130/160

価格：19,900円（税抜）

メンズネクタイ ストライプ（スンスン）

メンズネクタイ ストライプ（ノンノン）

メンズネクタイ ストライプ（ゾンゾン）

価格：各2,900円（税抜）

メンズネクタイ ドット（スンスン）

メンズネクタイ ドット（ノンノン）

メンズネクタイ ドット（ゾンゾン）

価格：各2,900円（税抜）

メンズネクタイ 小紋柄（パペットスンスン）

価格：各2,900円（税抜） ※小紋柄は実店舗限定販売となります。

メンズタイピン（スンスン）

メンズタイピン（ノンノン）

価格：各2,900円（税抜）

ハンカチ（スンスン）

ハンカチ（ノンノン）

ハンカチ（ゾンゾン）

価格：各800円（税抜）

※画像は全てイメージです。

※本リリースの画像をご使用の際は以下のコピーライトの表記をお願いいたします。

(C)PUPPET SUNSUN/PS committee

◆はるやま商事株式会社

P.S.FA公式WEBサイト：https://perfect-s.com/

X（Twitter）：https://x.com/psfa_official

Instagram：https://www.instagram.com/psfa_official/