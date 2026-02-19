【楽天市場お買い物マラソン】エントリーでMAXWIN製品が全品ポイント10倍で買える公式販売店限定キャンペーンを実施！
キャンペーン概要
セールショップ：楽天市場
期間：2026年2月19日(木)20:00～2026年2月23日(月)01:59
付与ポイント：10倍
エントリー先：https://event.rakuten.co.jp/incentive/ichiba/henbai/event/2026021910x
キャンペーン対象商品を一部ご紹介
MDR-A003
映る、守る、援ける。すべてが進化したデジタルルームミラー
60FPSのリアカメラ、高輝度液晶モニター、GPSを本体に内蔵した10.88インチのデジタルルームミラーです。純正ミラーに近いサイズで違和感がなく、車内の雰囲気を壊さずスッキリ設置できます。 フロントカメラはSTARVIS2のイメージセンサー（SONY IMX662）を採用。高画質録画ドライブレコーダー機能であおり運転対策もOK。
https://item.rakuten.co.jp/ukachi/mdr-a001b-set1-01/
OBD-DIA02-PLUS
超ロングケーブルで作業効率がアップした高機能タイプのOBD2車両診断機
約250cmの超ロングケーブルを装備。車両のOBD2コネクタに接続して車両の各種情報を確認しやすくなりました。約36000件の故障コード情報内蔵。9つのOBD2/EOBD標準プロコトルに対応。
https://item.rakuten.co.jp/ukachi/obd-dia02/
MF-BDVR001G
GPS + オービス音声機能搭載のスマートドライブレコーダー
ヘルメット装着型の前後同時録画ドライブレコーダー。大容量バッテリー内蔵で最大7時間連続録画可能。200万画素カメラでFull HD以上の高画質録画、全国のLED信号機にも対応。「スマート感知センサー」で、カメラ本体の着脱で、自動で電源オン/オフします。IP66レベルの防塵＆防水性能で、ゲリラ豪雨でも心配ありません。
https://item.rakuten.co.jp/ukachi/mf-bdvr001g/
DA-MED01
カーディスプレイオーディオでYoutubeやPrimeVideoなどのネット動画が楽しめるメディアプレーヤー
カーリンクエンタメプラスには、5つの定番動画アプリ「Youtube、PrimeVideo、Netflix、U-NEXT、ABEMA」があらかじめインストールされており、走行中も同乗者がネット動画を楽しむことができます。
https://item.rakuten.co.jp/ukachi/da-med01/