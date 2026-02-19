【大阪】卵・乳・小麦粉不使用のひな祭りケーキを予約開始｜ヴィーガンレストラン「MERCY Vegan Factory」

イージーリンク株式会社

イージーリンク株式会社（所在地：奈良県斑鳩町、代表：欠端富見男）が運営するヴィーガンレストラン「MERCY Vegan Factory」（大阪市）は、2026年2月26日（木）まで、卵・乳・小麦粉不使用、さらにグルテンフリーの「ひな祭りケーキ」の予約を受け付けています。

本商品は実店舗限定販売となり、大阪本店のほか、Metro Opus なかもず店でのポップアップストアでもお受け取りいただけます。

（※本商品は食物アレルギーを完全に排除するものではありません。原材料をご確認のうえ、お召し上がりください）

【公式サイト】https://www.mercy-vegan.jp/(https://www.mercy-vegan.jp/)

【公式インスタグラム】https://www.instagram.com/mercy_veganfactory/(https://www.instagram.com/mercy_veganfactory/)

【公式LINE】https://page.line.me/304higdu(https://page.line.me/304higdu)

MERCYのひな祭りケーキについて

乳・卵・小麦アレルギーをお持ちの方や、動物性食品を控えたい方、健康志向の方にも安心して楽しんでいただけるよう、植物性素材100％＆グルテンフリーで仕上げたケーキです。

「食に制限があり、家族や友人と同じケーキを一緒に食べられない……」

そんなシーンをなくしたいという思いから、味・食感ともに満足度の高いレシピを開発。誰が食べても美味しいケーキに仕上がりました。

しっとりとした米粉のスポンジに、甘酸っぱい苺と軽やかなソイホイップクリームをサンド。ひな祭りのお祝いにふさわしい、華やかなデコレーションケーキです。

農林水産省ヴィーガンJAS認証取得。美味しくて安心なMERCYのケーキ

MERCY Vegan Factoryは、農林水産省ヴィーガンJAS認証取得店です。これは、国が認めた機関によって、施設、生産管理、品質管理、検査などの体制が十分であると認証された事業者のみに与えられるものです。そのため、安心して食べられるヴィーガン食をお探しの方にも高い評価をいただいています。

当店のスイーツは全て、パティシエが研究を重ねて完成させた自信作です。お客様からは「卵も乳も小麦粉も使っていないなんて信じられないほど美味しい！」「ヴィーガン食のイメージが変わった」という声を、多数いただいております。

卵・乳を含む動物性原材料や、蜂蜜、精製の過程で骨粉等を使用した白砂糖等は一切使用していません。ヴィーガンの方だけでなく、アレルギー体質の方にも安心して召し上がっていただけます。

商品について

■商品名

ひな祭りケーキ ホワイトデコ

■サイズ

4号（直径約12cm）



■価格

4,860円（税込）

■ご予約期間

～2月26日（木）まで



■受取期間

3月2日（月）～3月3日（火）

■受取場所

（1）MERCY Vegan Factory 大阪本店

・所在地：大阪市中央区瓦屋町2-4-15 1階西側

・受取可能時間：8:00～21:00（17:00～18:00を除く）

（2）Metro Opus なかもず店

・所在地：Osaka Metro 御堂筋線 なかもず駅 改札外

・受取可能時間：13:00～21:00

ご予約方法

（1）MERCY Vegan Factory 大阪本店店頭にてお声がけください。

（2）お電話（06-6718-5846）にてご予約ください。

（3）公式LINE(https://page.line.me/304higdu)・Instagram(https://www.instagram.com/mercy_veganfactory/)のDMにて、下記情報をご記入の上ご送信ください。

・お名前

・電話番号

・受取場所（大阪本店店頭またはMetro Opusなかもず店）

・お受け取りご希望日時

・数量

イージーリンク株式会社について

イージーリンク株式会社は、人と地球がともに健やかに生きる社会を目指して、動物性原料を一切使わない“ヴィーガン食品”の可能性を追求しています。プラットフォーム事業・産業支援＆フランチャイズ事業・研究開発事業の3領域を柱に、レストラン運営や商品開発、JAS認証の取得などの実績を重ねてきました。美味しさ、栄養、サステナビリティを兼ね備えた選択を、もっと気軽に楽しめるように。日々研究を重ね、自信を持ってサービスをお届けしています。

当社が運営する大阪・谷町九丁目のヴィーガンレストラン「MERCY Vegan Factory」は、世界中のヴィーガン対応レストラン検索サイト『Happy Cow』で大阪1位＆最高評価を獲得し、百貨店や駅ナカへの出店実績も多数。Googleの口コミでは星4.8の高評価をいただいています。

【会社概要】

社名：イージーリンク株式会社

本社所在地：奈良県生駒郡斑鳩町龍田北一丁目12番23号

代表取締役：欠端 富見男

設立：1997年9月16日

HP：https://www.ezl.co.jp/