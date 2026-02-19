JR東海名古屋駅へスターキャット光ファイバーケーブルを入線

スターキャット株式会社

スターキャット株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：横井智成、以下「スターキャット」）は、東海旅客鉄道株式会社（JR東海）の名古屋駅へ自社光ファイバーケーブルを入線し、東海道新幹線の光ファイバー心線と接続することが可能となりました 。

本取り組みにより、お客様の指定する名古屋近郊の拠点（データセンター等）から、東京・大阪方面までを結ぶ広域ネットワークが、より高品質かつ安定的に構築可能となります。

ご利用例

・データセンター間のバックボーン回線構築

・災害対策を重視した基幹ネットワークの二重化

・企業拠点と都市間を結ぶ広帯域専用線の構築

今後の展開

スターキャットは、インターネット、ケーブルテレビ、コンテンツ事業で培った知見を活かし、今後も企業・自治体をはじめとするお客様へ、より広範で安定したソリューションの提供を進めてまいります。

スターキャット光ファイバーの特長

スターキャットの光ファイバーは、独自の光ファイバーケーブルを用いた大容量ネットワークにより、安定した通信インフラを実現しています。伝送路損失が低く、長距離伝送にも対応しているため、広帯域幅を活かした高速・大容量通信が可能です。

また、スターキャットの設備は、万一の事態でも大容量データ通信が停止しないよう、蓄電池や非常用発電機を備えた万全の電力バックアップ体制を構築しています。さらに、光ファイバールートをはじめとする全ての設備を二重化することで（加入者区間を除く）、「止まらない」ネットワークを実現し、利用者から高い信頼を得ています。

スターキャットは名古屋市を中心に広域な自社ファイバー網を展開し、パートナー企業とともに全国へのサービス提供も行っています。

※本サービス提供区間に東海道新幹線区間は含まれません。

法人向け通信サービス「starcat Biz」

最大10Gbpsの法人向け超高速インターネット接続サービスです。独自構築の回線により、低価格かつ高品質なインターネット環境を提供しています。また、ダークファイバー(心線貸出サービス)や専用線、広域イーサネットなど、お客様拠点間を結ぶ高速通信サービスも展開しています。

●スターキャット ビジネス光：ダークファイバーのほか、100Mbps～10Gbpsまでの専用線で接続可能

●VPNサービス：拠点間をインターネットVPNでセキュアに接続。ルーターの初期設定から保守運用まで一括対応

●イベント・展示会向け臨時回線：イベント、展示会、動画配信などに利用できる臨時インターネット回線を提供

●NAGOYA LOCAL5G LAB：名古屋市西区・なごのキャンパス内に先端無線設備を構築し、ローカル5G等の実証実験環境を提供

●その他：クラウドPBX、独自ドメイン、デジタルサイネージ等

※本サービス提供区間に東海道新幹線区間は含まれません。

スターキャット株式会社

■社名：スターキャット株式会社

■URL：https://www.starcat.co.jp/

■本社所在地：愛知県名古屋市中川区高畑4-133

■代表取締役社長：横井 智成

■資本金：26億8,500万円

■サービス提供エリア：名古屋市(守山区・緑区をのぞく)、北名古屋市、岩倉市、江南市、清須市の一部(西枇杷島町・春日)、豊山町

■主な業務内容：通信事業／放送事業／映画事業

■事業内容：

1990年10月に放送サービスを開始して以来、通信や映像を軸に多様なサービスを展開してまいりました。現在は、光ファイバーによる高速インターネットを中心に、暮らしに新たな価値を提供しています。BtoC領域でのユーザー体験向上はもちろん、BtoB・BtoG分野においても市場開拓を進め、全国各地への事業展開を積極的に推進しています。

またエンタテインメントの分野では、映画館の運営に加え、自社配給レーベル「スターキャットアルバトロス・フィルム」を通じた映画配給事業も行い、コンテンツ領域にも本格参入しています。