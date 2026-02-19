8K対応！マグネットで簡単着脱できるHDMIアダプタを3種類発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、8K/60Hz・48Gbps対応、マグネットで“近づけるだけ”で着脱でき、配線方向も選べるHDMIアダプタ「500-HD035MD（下向き）」、「500-HD035MS（直線）」、「500-HD035MU（上向き）」を発売しました。

掲載ページ

HDMIアダプタ 下向き マグネット着脱 8K 4K/60Hz eARC 対応 変換 コネクタ 90度 L字 L型 延長 配線 テレビ サウンドバー ゲーム 48Gbps ハイスピード

型番：500-HD035MD

販売価格：2,073円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/500-HD035MD

HDMIアダプタ マグネット着脱 8K 4K/60Hz eARC 対応 変換 コネクタ 保護 延長 配線 簡単 直線 テレビ サウンドバー ゲーム 48Gbps ハイスピード

型番：500-HD035MS

販売価格：2,073円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/500-HD035MS

HDMIアダプタ 上向き マグネット着脱 8K 4K/60Hz eARC 対応 変換 コネクタ 90度 L字 L型 延長 配線 テレビ サウンドバー ゲーム 48Gbps ハイスピード

型番：500-HD035MU

販売価格：2,073円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/500-HD035MU

おすすめポイント

・マグネット着脱：近づけるだけで接続、抜き差しの手間と端子負担を軽減

・3タイプ展開：下向き／直線／上向きから、設置場所に合う向きを選べる

・8K/60Hz・48Gbpsに対応し、高画質映像を流せます。

特長

設置場所で選べる3タイプ。配線の自由度がアップ

本製品は、下向き・直線・上向きの3ラインナップ。壁掛けテレビで下方向に逃がしたい、機器側面から真っ直ぐ延長したい、サウンドバーから上方向へ取り回したい――など、設置状況に合わせて最適な向きを選べます。配線の無理が減ることで、見た目も整い、機器まわりの取り回しが一段と快適になります。

マグネット着脱だから近づけるだけで着脱できる

先端のHDMI端子がマグネット式だから、ケーブルを“狙って挿す”必要がありません。テレビ裏やラック内など手が入りにくい場所でも、近づけるだけで吸い付くように接続できます。頻繁に付け替える環境でも作業がスムーズになり、日常の小さなストレスを減らします。

8K/60Hz・48Gbps対応。映像も音も妥協しない

最大8K/60Hz、4K/60Hzに対応し、48Gbpsのハイスピード帯域で高品質な映像・音声を伝送します。HDRやHDCP2.3にも対応しているので、配信サービスの保護コンテンツ表示も安心。さらにARC/eARC対応で、サウンドバー接続など音声周りの配線にも使いやすく、リビングのAV環境を底上げします。

端子を守って長く使う。抜き差し劣化を抑制



HDMIの抜き差しを繰り返すと、機器側端子（メス）の摩耗やガタつきが気になることも。本製品なら、着脱をマグネット側で行えるため、機器側端子の負担を軽減できます。ゲーム機やFire TV Stickの付け替え、会議室の映像切替など「よく抜き差しする」現場で頼れる保護アイテムです。

狭いスペースでもスッと収まる。折れ曲がりも防止

上向き（500-HD035MU）・下向き（500-HD035MD）は、テレビ背面や壁掛け設置などの限られたスペースでも配線方向をコントロールできるのが強みです。ケーブルを無理に曲げずに取り回せるため、端子やケーブルの折れ曲がり・負担を軽減。壁掛け金具やテレビスタンドとの干渉を避けやすく、見た目もスッキリ整います。狭所での接続作業がラクになり、設置後の安心感も高まります。

使いやすさも安心も。LED表示＆金メッキプラグ採用

通電状況がひと目で分かるLED表示付きで、接続確認がしやすい設計です。金メッキプラグを採用し、接触抵抗を低くして錆などによる経年変化を抑え、画質・音質劣化のリスク低減にも配慮。PC、テレビ・モニター、プロジェクター、ゲーム機など幅広い機器で活躍します。

サンワダイレクト

社名 ：サンワサプライ株式会社

サイト名：サンワダイレクト

設立 ：昭和26年(1951年)

本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１

本店 ：東京都品川区南大井６-５-８

展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階

：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階

業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い





■お問い合わせ

サンワダイレクト

TEL ：086-223-3311

FAX ：086-223-5123

E-Mail ：hansoku@sanwa.co.jp



※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。