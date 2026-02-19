ベルメゾンよりSWIMMERの大人向けアパレルが初登場！親子でリンクコーデも楽しめる新商品が2026年2月19日(木)より発売開始♪

アイピーフォー株式会社

アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）がライセンスを取り扱っている大人気雑貨ブランド「SWIMMER」が、株式会社千趣会（本社：大阪市 代表取締役社長：鈴木聡）の通販事業ベルメゾンとコラボレーション！



これまでのベビー、キッズサイズのアパレルに加え、初の大人サイズが登場☆レディースアパレルは同時発売のベビー、キッズサイズと合わせると親子でリンクコーデが楽しめるデザイン♪2026年2月19日(木)より、ベルメゾンネットにて発売開始です！“かわいいがぎゅっ”とつまったアイテムをぜひチェックしてみてください。





【商品詳細】

■ドロストレディース五分袖Tシャツ：3,490円(税込)






カラー：ネイビー、レッド


サイズ：1サイズ（M～L）


URL： https://www.bellemaison.jp/cpg/prr/pr_prs_260201_1272361/





■総柄半袖Tシャツ：1,590円(税込)



カラー：レッド系、アイボリー系


サイズ：5サイズ（80、90、100、110、120）※80、90サイズは左肩スナップボタン留め


URL： https://www.bellemaison.jp/cpg/prr/pr_prs_260201_1272359/





■ラグラン半袖Tシャツ ：1,590円(税込)



カラー：ネイビー系、レッド系


サイズ：5サイズ（80、90、100、110、120） ※80、90サイズは左肩スナップボタン留め


URL： https://www.bellemaison.jp/cpg/prr/pr_prs_260201_1272360/




発売中のSWIMMERアイテムはこちら！ :
https://www.bellemaison.jp/cpg/prr/pr_sw_list/








【ベルメゾンについて】

千趣会が1976年にスタートした通信販売ブランド。カタログ通販をはじめ、オンラインショップ「ベルメゾンネット」（https://www.bellemaison.jp/）では、ファッション・コスメ・雑貨・インテリア・キャラクターグッズなど、オリジナル商品を中心に様々な生活スタイルやライフステージに寄り添った商品とサービスを提供しています。



X：ママとベビーのベルメゾン【公式】 @bellemaisonmama(https://x.com/bellemaisonmama)


instagram：ベルメゾンGITA(ジータ) @bellemaison_mama(https://www.instagram.com/bellemaison_mama/)



【SWIMMERについて】

「SWIMMER」（スイマー）は衣料、ファッション小物、バッグ、ポーチ、財布、インテリア、文具などの商品を展開する雑貨ブランドです。


動物やスイーツなどをモチーフにしたデザインが特徴となっており、デザインの可愛らしさから、幅広い年齢層のお客様に支持され1987年から約30年にわたり人気を博しました。2018年の展開終了後、新運営会社の【株式会社パティズ】にて2020年に復活。現在まで、当時のファンだけではなく新しいファン層からも支持されるブランドとして注目を浴びています。



【SWIMMER 公式SNS】


公式Instagram：＠swimmer_prom(https://www.instagram.com/swimmer_prom/)


公式X(Twitter)：@SWIMMER_Prom(https://x.com/SWIMMER_Prom)




【アイピーフォー株式会社について】

アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。



社名： アイピーフォー株式会社


本社所在地： 東京都豊島区西池袋5-1-3 メトロシティ西池袋


代表取締役： 小濱 剛


事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業


設立： 2002年05月


電話番号： 03-5951-1940


HP： https://www.ip4.co.jp/


問合先：rights@ip4.co.jp



(C)patty's co.,ltd.All rights reserved.