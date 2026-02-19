【『えなこカレンダーブック2026.4~2027.3』発売記念！】2月19日（木）発売「週刊少年チャンピオン」12号の表紙＆巻頭グラビアはえなこちゃん(ハート)
代表者：代表取締役社長 山口徳二
株式会社秋田書店（所在地：東京都文京区、代表取締役社長：山口徳二）は、発行している週刊少年漫画誌『週刊少年チャンピオン』（編集長：松山英生）2月19日（木）発売の12号にて、表紙&巻頭グラビアにえなこさんが登場することをお知らせいたします。両面BIGポスター付録＆限定QUOカード応募者全員サービス企画も実施いたします。
今回で週チャンソロ表紙25回目のえなこちゃん。そんな彼女の、WC読者でさえ“まだ知らないえなこの魅力”が詰まったスクールカレンダーブックが発売♪ 本誌にてカレンダーブック未収録の珠玉のカットをお届けいたします！
両面BIGポスター付録＆限定QUOカード応募者全員サービスも実施します！
【えなこさんコメント】
「海に行ったり、サンタになったり、バレンタインがあったりと、季節感の詰まったカレンダーブックは見どころ盛り沢山です♪」
商品概要
●掲載誌：「週刊少年チャンピオン」12号
●発売日：2月19日（木曜日）
特別定価：400円
全国の書店、コンビニエンスストアにて
●出版社：秋田書店
『えなこカレンダーブック2026.4~2027.3』
■発売日：2026年2月19日（木）
■発売：秋田書店
■判型：A4判
■予価：本体2,200円（税別）
■撮影：藤本和典
所在地：〒113-0021 東京都文京区本駒込二丁目28番8号
文京グリーンコートセンターオフィス18階
創立：1948年8月10日
事業内容：雑誌・書籍・コミックス・文庫・児童図書・メディアミックスなど
社員数：約160名
https://www.akitashoten.co.jp/