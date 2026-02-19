【『えなこカレンダーブック2026.4~2027.3』発売記念！】2月19日（木）発売「週刊少年チャンピオン」12号の表紙＆巻頭グラビアはえなこちゃん(ハート)

株式会社秋田書店（所在地：東京都文京区、代表取締役社長：山口徳二）は、発行している週刊少年漫画誌『週刊少年チャンピオン』（編集長：松山英生）2月19日（木）発売の12号にて、表紙&巻頭グラビアにえなこさんが登場することをお知らせいたします。両面BIGポスター付録＆限定QUOカード応募者全員サービス企画も実施いたします。




今回で週チャンソロ表紙25回目のえなこちゃん。そんな彼女の、WC読者でさえ“まだ知らないえなこの魅力”が詰まったスクールカレンダーブックが発売♪ 本誌にてカレンダーブック未収録の珠玉のカットをお届けいたします！


両面BIGポスター付録＆限定QUOカード応募者全員サービスも実施します！








【えなこさんコメント】


「海に行ったり、サンタになったり、バレンタインがあったりと、季節感の詰まったカレンダーブックは見どころ盛り沢山です♪」




商品概要


●掲載誌：「週刊少年チャンピオン」12号


●発売日：2月19日（木曜日）


特別定価：400円


全国の書店、コンビニエンスストアにて


●出版社：秋田書店


週刊少年チャンピオン公式 :
https://www.akitashoten.co.jp/w-champion



『えなこカレンダーブック2026.4~2027.3』

■発売日：2026年2月19日（木）


■発売：秋田書店


■判型：A4判


■予価：本体2,200円（税別）


■撮影：藤本和典








代表者：代表取締役社長　山口徳二
所在地：〒113-0021 東京都文京区本駒込二丁目28番8号
　　　　文京グリーンコートセンターオフィス18階
創立：1948年8月10日
事業内容：雑誌・書籍・コミックス・文庫・児童図書・メディアミックスなど
社員数：約160名
https://www.akitashoten.co.jp/