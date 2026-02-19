お部屋、動物園化計画！「niko and ...」が贈る、遊び心満載の企画”ZOO ZOO ZOO FUUU!!”を2月20日（金）より、限定店舗とWEBにてスタート

株式会社アンドエスティHD

“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、40以上のマルチブランドを展開する株式会社アダストリア（本部：東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長：北村 嘉輝）の展開するスタイルエディトリアルブランド「niko and ...（ニコアンド）」は、動物の持つしぐさや愛嬌、ユーモアに着目し、遊び心あふれるアイテムを編集した特集企画“ZOO ZOO ZOO FUUU!!”を開催します。オリジナルアイテムは2026年2月20日（金）より、グローバル旗艦店「niko and ... TOKYO」をはじめとする一部店舗や、公式WEBストア and ST（アンドエスティ）などにて発売します。また、2026年2月28日（土）には、横浜ベイクォーター店にて動物をテーマにしたタフティングのワークショップを開催いたします。

「niko and ...」は、ブランドが掲げる “uni9ue senses”（衣・食・住・遊・知・健・旅・音・LOCAL）の9つの要素を通して、ユニークなモノやコトを提案する企画を展開しています。本企画は、動物をテーマに、思わずくすっと笑えるアイテムや、愛犬の”あの”仕草やおしりを思い出すような癒しと遊び心のあるアイテムを「niko and ...」らしくユニークな視点で編集しました。

■「ZOO ZOO ZOO FUUU!!」概要

お部屋、動物園化計画。

今日も感じる、かわいい気配。

ここに、あそこに

ひそんでる。

あの子たちがいるだけで

毎日がもっとワクワク、ドキドキ。

動物のいる暮らしが、ここからはじまる。

本発売日：2026年2月20日（金）10:00~順次

特設サイト：https://www.dot-st.com/nikoand/cp/zoo_zoo_zoo_fuuu/

※本公開は2026年2月20日（金）10:00公開

※商品は10:00以降順次発売いたします。

取扱い店舗：

イオンモール旭川西、ららぽーとTOKYO-BAY、TOKYO、二子玉川ライズ、横浜ベイクォーター、イオンモール白山、イオンモール豊川、mozoワンダーシティ、くずはモール、神戸ハーバーランドウミエ、ららぽーと福岡

公式WEBストア and ST（アンドエスティ）、ZOZOTOWN、一部海外店舗

※横浜ベイクォーター店は、リニューアルオープンにつき2026年2月27日（金）より展開予定となります。

※店舗により展開アイテムやコンテンツ、販売日が異なる場合がございます。

※海外店舗では一部取扱商品が異なります。

■アイテム詳細（一部抜粋）

商品名：Horse ジャケット

価格：10,000円（税込）

カラー展開：ネイビー

サイズ：フリー

カウ柄（牛柄）の襟が目を引くネイビーのワークジャケットです。フロントには、馬・ツバメ・蹄鉄のラッキーモチーフが刺繍され、“着ていると良いことがありそう“というポジティブなメッセージを表現しています。ベーシックながらも、遊び心を効かせた存在感抜群の主役級ジャケットです。

商品名：Cat Dog ロングスリーブTEE

価格：6,000円（税込）

カラー展開：オフ/ライトグレー/イエロー

サイズ：M/L

犬たちの喜怒哀楽あふれる9つの表情を背面に大胆に配したインパクト抜群のロングスリーブTシャツです。

“結局はおやつ？”というメッセージが愛らしいロンTです。愛犬家の心をくすぐるユーモアと、遊び心満載のデザインが魅力の一着です。

商品名：Cat Dog Sweat

価格：7,000円（税込）

カラー展開：ライトグレー/イエロー/ネイビー

サイズ：M/L

“ペットではなく家族”というメッセージとともに、犬や猫が大集合したスウェットです。袖や背中には動物たちが歩き回ったような足跡をデザイン。犬派も猫派も楽しめる、愛と遊び心が詰まった一着です。

商品名：Animal Tote

価格：1,540円（税込）

カラー展開： ピンク/オレンジ/イエロー/ライトグリーン

サイズ：フリー

“証明写真のガイドライン”をテーマに、犬・猫・ハムスター・うさぎのユニークな表情を並べたカラフルなトートバッグです。“近すぎ”、“寝てる”といったNG例を含む愛くるしい写真をIDカード風のポップなデザインに落とし込みました。持つだけで気分が上がる、遊び心満載のアイテムです。

商品名：ZOOパカパカスリッパ

価格：3,190円（税込）

カラー展開： カバ/ハシビロコウ/ワニ

サイズ：フリー

思わず目を引くパカパカスリッパ。歩くたびに口がパカッと開くユニークなデザインがポイントで、日常の足元にささやかな遊び心をプラスします。見た目の楽しさはもちろん、室内履きとして使いやすい、軽やかな履き心地も魅力です。

商品名：ZOOティッシュカバー

価格：2,970円（税込）

カラー展開：ライオン

サイズ：フリー

ライオンをモチーフにした、存在感たっぷりのティッシュカバー。口からティッシュが出てくるユニークな仕様に加え、置いても掛けても使える2WAY仕様。空間がちょっと楽しくなるユーモアをプラスします。

■ワークショップについて

概要：タフティング講師eye氏を招き、動物をテーマにしたタフティングのワークショップを開催いたします。デザインはライオン、豚、コアラ、犬、パンダからお選びいただけます。

開催日時：2026年2月28日（土）

開催店舗：「niko and ...」横浜ベイクォーター店

開催時間：12:00～16:00

参加費：4,000円（税込）

予約サイト：https://coubic.com/nikoand_reserve/2753377#pageContent

・eye（アイ）について

ダンサー、グラフィックデザイナー、アパレル販売員を経て2021年8月Clue.を立ち上げ、2022年3月よりハンドメイドラグ販売・タフティングワークショップを始める。タフティングのワークショップやポップアップなどを中心に活動する傍ら、アパレルデザイン・映像制作などもこなすデザインのなんでも屋。

＜公式サイト＞ https://clueye.official.ec/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/clue_eye/

