2026年免税制度改正に伴う二重投資リスクを回避！ビジコム、免税・会員証アプリ標準搭載の「BCPOS」で店舗のコスト負担を解消

株式会社ビジコム

株式会社ビジコム（本社：東京都新宿区、代表取締役：中馬 浩、以下ビジコム）は、2026年11月に施行される免税制度改正（リファンド方式）を見据え、主力POSレジ「BCPOS」の機能を大幅に強化したことを発表いたします。

拡大するインバウンド需要と、免税制度改正への対応が迫られる中、小売店ではPOSレジや免税システムの買い替えや、追加費用の発生といった二重投資のリスクや、人手不足による業務負担の増加が課題となっています。

累計26,000台を超える導入実績を持つ「BCPOS」は、売上・在庫・顧客管理からポイント運用、キャッシュレス決済までを1台で網羅するオールインワンPOSレジです。

今回、これまで導入・維持費が必要だった免税システムとスマホ会員証アプリを標準機能として「BCPOS」に搭載。追加費用なしで提供することで、店舗運営に必要な機能をPOSレジ1台に集約し、コスト削減と売上拡大を同時に実現します。

■インバウンド戦略：2026年11月～リファンド方式に対応

POSレジ詳細 :https://www.busicom.co.jp/lp/menzei_pos2026/お問い合わせ :https://www.busicom.co.jp/product/business/taxation_form/

2026年11月施行の免税制度改正は、店舗にとって業務フローの見直しと確実な法令対応が求められる大きな転換点です。「BCPOS」は、いち早く本制度改正に対応し、店舗の継続的な事業成長を支える基盤を構築します。

承認送信事業者として制度変更に確実に対応

ビジコムは国税庁認可の承認送信事業者です。「BCPOS」に標準搭載されている免税システム「eあっと免税」は、免税制度改正により導入されるリファンド方式(https://www.busicom.co.jp/product/taxfree/refund.html#newtax)（事後返金型）に対応。今から導入することで、将来的なシステム買い替えリスクを回避し、確実なデータ送信と法令順守を支援します。

業務効率化とコスト削減

パスポート情報の読み取りから免税データの作成・送信までを、レジ会計の流れの中でスムーズに完結します。

■国内集客戦略：会員数55万人超のスマホアプリ「みせめぐ」を標準搭載

- 手間の削減：レジと免税機能の統合により、煩わしい二重入力が不要に- コスト削減：免税システムの月額利用料が無料「eあっと免税」詳細 :https://www.busicom.co.jp/product/taxfree/

インバウンド需要の取り込みと並行して、安定経営の基盤となるリピーターの確保も欠かせません。これまで高額な開発費・維持費が障壁となっていた店舗アプリを標準機能として提供し、お店のデジタル集客を強力に支援します。

55万人超の利用実績を誇るシステム基盤を無償提供

スマホ会員証アプリ「みせめぐ」およびLINEミニアプリ「みせめぐMini」を無償提供。

累計55万人以上のユーザーが利用する信頼のアプリを、新規でのアプリ開発やシステム構築を行うことなく即時利用できます。

デジタル会員証による運用コスト削減

紙やプラスチック製会員カードの発行費、在庫管理コストをゼロに。お客様はご自身のスマートフォンから即時入会が可能です。

販促費を抑えたリピート促進

購入履歴データを活用し、最適なタイミングでプッシュ通知やクーポン表示が可能。追加販促費をかけずにリピート率向上を実現します。

将来の拡張性

クラウド店舗本部管理システム「TenpoVisor(https://www.busicom.co.jp/product/tenpovisor/)」と連携することで、蓄積された顧客データを活用した高度なマーケティング施策への拡張が可能です。

■製品ラインアップ

「みせめぐ」詳細 :https://www.busicom.co.jp/product/misemeg/

省スペース設計のパスポートリーダー付きタッチパネルPC『Seav-ME(https://www.busicom.co.jp/h/pc/seavme.html)』を採用しています。

『Seav-ME』POSレジセット『Seav-ME』POSレジセット

会計・免税・顧客管理を1台で完結！

セット内容：

・PC本体

・専用パスポートリーダー

・キャッシュドロア

・バーコードリーダー

価格：230,000円（税別）

『Seav-ME』セミセルフレジセット『Seav-ME』セミセルフレジセット

自動釣銭機との連動で現金の受け渡しを自動化！

セット内容：

・PC本体

・専用パスポートリーダー

・自動釣銭機（グローリーまたは富士電機）

・バーコードリーダー

・セカンドモニター

価格：1,025,000円（税別）

※POSレジ「BCPOS」のソフトウェア利用料（買い切りまたはサブスクリプション）が別途必要です。

■リテールテックJAPAN 2026で実機体験

本プレスリリースでご紹介したPOSレジ「BCPOS」の実機や、免税システム「eあっと免税」、スマホアプリ「みせめぐ」とのシームレスな連携デモ、実際の操作フローを展示会場でご確認いただけます。

名称： リテールテックJAPAN 2026

会期： 2026年3月3日（火）～ 3月6日（金）

会場： 東京ビッグサイト 東展示棟

小間番号： RT4501

■株式会社ビジコムについて

出展情報 :https://www.busicom.co.jp/news/exhibition_detail/2026/retailtech.html

株式会社ビジコムは、POSレジ・POSシステムの開発販売をはじめ、POS周辺機器の販売など店舗運営に必要なソリューションや業務用ハードウェアを提供しています。

【会社概要】

会社名：株式会社ビジコム（BUSICOM Co., Ltd.）

代表者：代表取締役 中馬 浩

資本金：7,000万円

創 業：1986年3月

所在地：〒162-0812 東京都新宿区西五軒町13-1 住友不動産飯田橋ビル3号館 5階

事業拠点：東京本社・大阪支店・名古屋営業所・福岡営業所・岩国事業所・周防大島サテライトオフィス・柳井ラボ（柳井事業所）

事業内容：流通関連システムの開発と販売・流通関連機器販売

URL：https://www.busicom.co.jp/

※本文中に記載されている会社名、製品名等は、各社の登録商標または商標です。